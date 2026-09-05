 Scandalul legat de Lori Chavez-DeRemer, fosta şefă a Departamentului Muncii în SUA, reizbucnește. Îşi trimitea asistenta să-i întindă rufele | adevarul.ro
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Scandalul legat de Lori Chavez-DeRemer, fosta şefă a Departamentului Muncii în SUA, reizbucnește. Îşi trimitea asistenta să-i întindă rufele

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Scandalul care a însoțit plecarea lui Lori Chavez-DeRemer de la conducerea Departamentului Muncii din SUA revine în atenție după ce la începutul acestei luni a fost publicat raportul întocmit în urma anchetei interne.

Lori Chavez-DeRemer a demisionat imediat după ce a început ancheta.
Lori Chavez-DeRemer a demisionat imediat după ce a început ancheta. Foto: ABC30

Raportul Biroului Inspectorului General al Departamentului Muncii, publicat pe 3 septembrie şi întins pe 38 de pagini, consemnează mai multe acuzații și constatări privind perioada în care Chavez-DeRemer s-a aflat în funcția de şefă a acestui departament. Printre acestea se numără faptul că a consumat alcool în timpul programului, dar şi că a folosit banii publici pentru călătorii personale și, de asemenea, că se folosea de angajaţi pentru a-şi rezolva diverse probleme acasă.

Ancheta a fost inițiată la 6 ianuarie 2026, după o sesizare anonimă transmisă prin linia telefonică a OIG din cadrul Departamentului Muncii al SUA. Plângerea conținea numeroase acuzații, inclusiv că secretarul Chavez-DeRemer ar fi creat un mediu de lucru ostil pentru angajații OSEC.

„OIG și-a început ancheta la 6 ianuarie 2026, în urma unei sesizări anonime transmise prin linia telefonică a OIG din cadrul Departamentului Muncii al SUA (DOL), care conținea numeroase acuzații, inclusiv că secretarul Chavez-DeRemer a creat un mediu de lucru ostil pentru angajații OSEC. În cursul anchetei, OIG a intervievat zeci de martori, care au furnizat dovezi privind posibile acte de hărțuire, un mediu de lucru ostil, discriminare la locul de muncă și represalii”, se arată în raport publicat pe site-ul instituţiei.

Pe parcursul investigației, anchetatorii au analizat acuzațiile formulate împotriva fostului secretar și au strâns mărturii privind comportamentul acesteia la Departamentul Muncii. Concluzia raportului a fost că Chavez-DeRemer a contribuit la crearea unui mediu de lucru descris drept „toxic, intimidant şi umilitor”.

Presa americană a relatat încă din aprilie despre modul în care angajații departamentului ar fi fost puși să îndeplinească sarcini personale pentru Lori Chavez-DeRemer, inclusiv despre faptul că aceasta i-a ordonat unei asistente să folosească o maşină oficială pentru a merge la locuința sa și „să-i întindă rufele la uscat, să-i cureţe şi să-i organizeze rochiile, pantofii şi genţile”.

Raportul indică și existența unui „model recurent” în ceea ce privește călătoriile private prezentate drept deplasări oficiale, fiind identificate mai multe astfel de situaţii.

O altă acuzaţie care i se aduce în urma anchetei este aceea că Lori Chavez-DeRemer ar fi consumat alcool în mod frecvent în timpul programului de lucru și le-ar fi cerut unor membri ai personalului să îl cumpere pentru ea. În acest sens, CNN a publicat mesajele trimise de fostul ministru al Muncii unui angajat, pe care îl trimitea să-i cumpere vin şi să îl aducă la hotelul unde era cazată pe timpul unei vizite oficiale.

Potrivit raportului, Lori Chavez-DeRemer a acceptat și cadouri costisitoare fără să le înregistreze în mod corespunzător și ar fi folosit fonduri publice pentru cheltuieli personale.

Ancheta a analizat, totodată, relația pe care Chavez-DeRemer o avea cu un membru al echipei sale de securitate, considerată nepotrivită de către anchetatori, dar, la final, nu a existat nicio dovadă în acest sens.

Soţului lui Lori Chavez-DeRemer, la fel de controversat

Lori Chavez-DeRemer, singura persoană de origine hispanică din cabinetul lui Donald Trump, a preluat funcția la începutul celui de-al doilea mandat al acestuia, în ianuarie 2025, şi a părăsit Departamentul Muncii pe 20 aprilie 2026, după puțin peste un an în funcție, în contextul anchetei Biroului Inspectorului General declanșate în urma unei plângeri interne.

În centrul scandalului s-au aflat și acuzațiile privind comportamentul soțului său, Shawn DeRemer. Acesta s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală și, potrivit The New York Times, i s-a interzis accesul în sediul agenției, deși ancheta penală împotriva sa a fost abandonată.

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