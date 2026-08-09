 Armata SUA l-a demis pe generalul care coordonează sprijinul pentru Ucraina. Un fost oficial invocă probleme legate de consumul de alcool | adevarul.ro
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Armata SUA l-a demis pe generalul care coordonează sprijinul pentru Ucraina. Un fost oficial invocă probleme legate de consumul de alcool

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Armata americană a demis subit generalul aflat la conducerea corpului de armată implicat în coordonarea sprijinului acordat Ucrainei. Potrivit ABC News, generalul-locotenent Charles Costanza, comandantul Corpului V, a fost înlăturat cu aproximativ două luni înainte de data la care urma să-și încheie mandatul.

Generalul Charles Costanza
Generalul Charles Costanza/FOTO:X

Corpul de armată pe care l-a condus ocupă un rol central în prezența militară americană de pe linia frontului NATO cu Rusia. Costanza se afla la comanda Corpului V din aprilie 2024, structură parțial dislocată în Polonia, care a căpătat o importanță tot mai mare de la declanșarea războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, contribuind la coordonarea sprijinului militar american pentru Kiev și la administrarea prezenței americane pe flancul estic al NATO.

Motivul demiterii nu a fost făcut public

Armata a confirmat înlăturarea generalului, însă nu și cauza acesteia. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că circumstanțele rămân neclare, iar reprezentanții armatei au precizat că situația a fost „înaintată autorității competente, în conformitate cu reglementările militare”, potrivit publicației The Hill.

Informațiile disponibile sugerează că decizia nu are conotații politice. Doi oficiali americani au declarat jurnaliștilor că demiterea nu a avut motivații politice și nu a fost inițiată de secretarul american de Război, Pete Hegseth. Una dintre surse a invocat un comportament care ar putea justifica înlăturarea unui comandant de la orice nivel, în timp ce un fost oficial din domeniul apărării a menționat probleme legate de consumul de alcool. Generalul de brigadă John Mountford, adjunct pentru pregătire operațională, a preluat interimar comanda.

Schimbarea survine în contextul unor remanieri ample în rândul ofițerilor superiori

Momentul demiterii se înscrie într-o perioadă tensionată pentru conducerea militară americană. Înlăturarea lui Costanza are loc pe fondul unor remanieri de amploare, în urma cărora peste douăzeci de ofițeri superiori au fost demiși sau mutați din funcții-cheie sub mandatul lui Hegseth, adesea fără explicații publice.

Schimbarea de comandă survine în contextul unor semne de întrebare legate de prezența trupelor americane în Polonia. În cursul acestui an, Pentagonul a anulat desfășurarea planificată a unei brigăzi blindate, cu baza la Fort Hood, în Polonia. După ce decizia a stârnit critici la Varșovia, președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor disloca 5.000 de militari în această țară.

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