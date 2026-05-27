Trump o readuce pe Pam Bondi la Casa Albă după ce a dat-o afară din funcția de procuror general în urma scandalului Epstein

Donald Trump a readus-o pe Pam Bondi în structurile Casei Albe, la scurt timp după ce o demisese din funcția de procuror general în contextul scandalului Epstein.

Fostul procuror general al Statelor Unite, Pam Bondi, revine în structurile Casei Albe după ce președintele Donald Trump a decis să o includă într-un comitet consultativ dedicat inteligenței artificiale, potrivit informațiilor publicate de Axios.

Numirea vine la scurt timp după ce președintele american a demis-o din funcția de procuror general, în urma unor tensiuni și nemulțumiri legate de activitatea sa, inclusiv de modul în care au fost gestionate dosare sensibile asociate scandalului Jeffrey Epstein.

Revenirea lui Pam Bondi în proximitatea administrației prezidențiale este cu atât mai notabilă cu cât marchează o schimbare rapidă de atitudine din partea lui Donald Trump, care mai întâi a demis-o, iar acum o cooptează în echipa de specialiști în AI.

Noua sa poziție este în cadrul Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), un organism care oferă recomandări administrației americane în domeniile științei, tehnologiei și inovării. În această formulă, Pam Bondi urmează să fie implicată în special în zona politicilor privind inteligența artificială și în relația dintre autoritățile federale și marile companii tehnologice.

Comitetul este condus de fostul consilier al Casei Albe pentru inteligență artificială, David Sacks, împreună cu consilierul științific Michael Kratsios, și reunește mai multe nume importante din industria tehnologică, printre care Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, și Larry Ellison, cofondatorul Oracle.

În acest cadru, Pam Bondi va avea rolul de a facilita legătura dintre administrația federală și mediul privat din tehnologie, într-un moment în care Statele Unite își consolidează strategiile privind dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale.

„Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei președintelui şi sunt încântat pentru ea şi pentru noi toţi că va rămâne implicată în abordarea unora dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administrația”, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un comunicat.

Deocamdată, Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre atribuțiile concrete ale lui Pam Bondi în noua structură și nici despre durata mandatului său şi nici nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor pe acest subiect.