Scandalul declarațiilor despre România ajunge în Congresul SUA. Democrații cer anchetarea ambasadoarei Guilfoyle

Democrații de rang înalt din comisiile pentru relații externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților i-au cerut Departamentului de Stat să verifice conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, după investigația Wall Street Journal în care este menționată și România.

Democrații cer anchetarea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle Foto: Arhivă

Senatoarea de New Hampshire Jeanne Shaheen, cel mai important democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, și-a exprimat îngrijorările într-o scrisoare adresată joi secretarului de stat Marco Rubio, referindu-se la „folosirea necorespunzătoare a unei funcții oficiale” de către Guilfoyle.

Printre aspectele menționate se numără participarea unui lobbyist înregistrat la întâlniri cu oficiali străini, precum și promovarea de către ambasadoare a unuia dintre clienții greci ai lobbyistului și a asocierii acestuia cu o companie greacă susținută de stat, scrie Wall Street Journal.

„Astfel de acțiuni nu contribuie la credibilitatea SUA în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcția de ambasador. Ea a cerut Departamentului de Stat să precizeze „ce măsuri au fost luate și vor fi luate pentru a preveni influența nejustificată și chiar apariția unei situații de conflict de interese”.

Reprezentantul Gregory Meeks (Partidul Democrat, New York), cel mai important democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la conduita lui Guilfoyle într-o scrisoare adresată miercuri lui Rubio. „Dacă aceste informații se confirmă, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită pentru a reprezenta Statele Unite în străinătate și ar trebui demisă din funcție”, a scris el.

Declarațiile despre căderea Guvernului de la București

Publicația americană a dezvăluit, în investigația care o vizează pe Guilfoyle că, în timpul unei cine organizate în luna martie la Atena, aceasta a avut o dispută aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, Guilfoyle ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări pe care o vrem. Putem face asta și aici”, potrivit publicației. Avocatul lui Guilfoyle a contestat însă modul în care a fost caracterizată discuția.

Guilfoyle a menționat România în timpul cinei din martie de la Atena, la care au participat peste 12 persoane, printre care oficiali americani și greci și membri ai personalului ambasadei. Mai târziu în aceeași lună, Guilfoyle a ajuns la București pentru a participa la o conferință, unde a lăudat acordul încheiat recent între Venture Global și asocierea dintre Aktor și DEPA, o companie energetică susținută de statul grec.

În aceeași seară, potrivit unei înregistrări video apărutee în presa din România, Guilfoyle și Marafatsos au luat masa împreună cu politicieni de rang înalt din Partidul Social Democrat (PSD), printre care liderul partidului și ministrul Energiei. Avocatul lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină cel mult 15 minute și că nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul României.

Declarațiile au provocat reacții la București

În România, declarațiile făcute de potrivit au provocat o adevărată furtună politică. Pe 26 septembrie, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a depus plângeri penale pentru trădare împotriva liderului PSD Sorin Grindeanu, a liderului AUR George Simion și a fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Sorin Grindeanu a respins acuzațiile și a calificat informațiile drept „pure fabulații”. Ulterior, liderul PSD a explicat că întâlnirea cu Guilfoyle a avut loc în cadrul unei cine oficiale și că discuțiile s-au concentrat pe Coridorul Vertical de gaze, nu pe contracte pentru România sau schimbarea Guvernului de la București.

În luna mai, guvernul României a căzut în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și de partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Liderul PSD a declarat că partidul nu s-a coordonat cu SUA în acest demers. Actualul premier interimar, Ilie Bolojan, nu a purtat nicio discuție cu Guilfoyle, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului.