SUA ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în câteva zile, la presiunea lui Netanyahu. Scenariul descris de un jurnalist conservator

Jurnalistul Tucker Carlson susține că SUA ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în câteva zile, la presiunea lui Benjamin Netanyahu. O posibilă țintă ar fi Pickaxe Mountain, unde Israelul suspectează că Teheranul a reluat îmbogățirea uraniului. Afirmațiile nu au fost confirmate oficial și se bazează pe informațiile invocate de jurnalist.

Trump ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în câteva zile, susținee Carlson Foto: Shutterstock

Într-un material publicat pe site-ul său, Carlson a afirmat că Netanyahu face presiuni asupra administrației americane pentru reluarea operațiunilor militare și că ar susține inclusiv folosirea armelor nucleare pentru distrugerea instalațiilor subterane iraniene.

„Nicio armă convențională din arsenalul american nu poate penetra 300 de picioare (aproximativ 91 de metri) de granit masiv pentru a distruge tunelurile în care s-ar desfășura, presupus, activitățile de îmbogățire a uraniului. Singura opțiune militară ar fi un atac nuclear”, a scris jurnalistul.

Acesta a susținut că premierul israelian ar insista în mod repetat pe lângă Donald Trump pentru o asemenea intervenție. „Bibi îl sună pe Trump în fiecare zi în legătură cu acest subiect”, a afirmat Carlson, citând o sursă pe care a descris-o drept bine informată.

Carlson susține că Netanyahu are nevoie de continuarea războiului

Jurnalistul a legat presiunile atribuite premierului israelian și de situația politică internă din Israel. Potrivit lui Carlson, Netanyahu ar avea nevoie de sprijinul direct al lui Trump pentru a-și asigura majoritatea parlamentară și pentru a rămâne la conducerea guvernului.

Carlson a mai afirmat că mai mulți oficiali americani, printre care secretarul Apărării Pete Hegseth și comandantul CENTCOM, Brad Cooper, s-ar opune unui acord negociat și ar susține reluarea operațiunilor militare de amploare. Aceste afirmații nu au fost însoțite de dovezi publice în materialul jurnalistului.

În același timp, Carlson a susținut că statele din Golf se tem de o nouă escaladare a conflictului, în condițiile în care economiile regionale și piețele energetice sunt deja afectate.

Avertisment privind consecințele unui atac nuclear

Carlson a avertizat că un atac nuclear asupra Iranului ar putea avea consecințe dincolo de regiune. El a susținut că o explozie nucleară la Pickaxe Mountain ar putea contamina Golful Persic și afecta alimentarea cu apă a aproximativ 100 de milioane de oameni.

Jurnalistul a invocat și riscul ca folosirea unei arme nucleare de către Statele Unite să creeze un precedent pentru alte puteri. „După primul atac nuclear, Al Treilea Război Mondial ar deveni inevitabil. Acel război ar fi scurt și definitiv”, a afirmat Carlson.

El a susținut, de asemenea, că administrația americană ar fi modificat discret, începând din februarie, doctrina nucleară a SUA, pentru a facilita folosirea armelor nucleare tactice pe câmpul de luptă.

Când ar putea lua Trump o decizie

Potrivit lui Carlson, Donald Trump ar urma să decidă până în weekendul următor, respectiv 7 noiembrie, dacă Statele Unite vor folosi sau nu arme nucleare împotriva Iranului.

Jurnalistul a afirmat că președintele american ar ezita în privința unei asemenea decizii și că ar asculta argumentele vicepreședintelui JD Vance și ale emisarului Steve Witkoff, care ar susține că un acord cu Teheranul este posibil.

Carlson a mai susținut că, în pofida radicalizării unor componente ale conducerii iraniene, ar exista un consens în rândul factorilor de decizie de la Teheran că o nouă confruntare militară ar fi în detrimentul tuturor părților și că un acord merită negociat.

Afirmațiile jurnalistului privind iminența unui atac nuclear, ținta vizată și termenul în care Trump ar urma să ia o decizie nu au fost confirmate oficial de administrația americană.