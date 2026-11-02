Regizorul filmului „Heat”, împușcat accidental la un poligon de tir. Michael Mann a ajuns la spital

Regizorul american Michael Mann, cunoscut pentru filme precum „Heat”, „Collateral” și „Miami Vice”, a ajuns la spital sâmbătă, după ce s-a împușcat accidental în picior la un poligon de tir din Los Angeles. Cineastul în vârstă de 83 de ani a primit îngrijiri medicale și a fost externat, potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții săi.

Regizorul american Michael Mann a ajuns la spital. Foto: X/@ABC7NY

Incidentul a fost anunțat duminică de poliția din Los Angeles. Potrivit comunicatului echipei regizorului, preluat de publicația Variety, arma „s-a descărcat accidental în timp ce se afla în toc”, provocându-i o rană ușoară.

Reprezentanții lui Michael Mann au precizat că acesta a primit îngrijiri medicale și a putut părăsi spitalul. De asemenea, potrivit poliției, regizorul se afla în stare stabilă în momentul în care au fost chemate echipele de urgență.

Michael Mann pregătește continuarea filmului „Heat”

În prezent, Michael Mann lucrează la „Heat 2”, continuarea lungmetrajului lansat în 1995, care i-a adus împreună pe marele ecran pe Robert De Niro și Al Pacino. Filmul este unul dintre cele mai cunoscute titluri din cariera regizorului.

„Personajele din «Heat» mi se par atât de vii”, a spus Mann în cadrul unui masterclass din 2025, la Festivalul Lumière din Franța. „Mi-a venit o idee, pornind de la relația dintre doi adversari redutabili, Hanna, interpretat de Pacino, și McCauley, interpretat de De Niro, despre cum să prezint atât perioada de dinaintea evenimentelor din «Heat», cât și cea de după.”

Cel mai recent lungmetraj regizat de Michael Mann este „Ferrari”, lansat în 2023. În filmul biografic, Adam Driver îl interpretează pe Enzo Ferrari, fondatorul celebrului producător auto italian.