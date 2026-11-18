O serie de defecțiuni tehnologice a afectat în ultimele zile companii, aeroporturi, bănci și chiar Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA). Incidentele au stârnit îngrijorare și suspiciuni privind posibile atacuri cibernetice.

Problemele tehnice au perturbat traficul aerian și alte servicii esențiale. Foto: Magnific.com

Problemele au început cu întreruperea serviciilor Microsoft, au continuat cu blocarea temporară a plecărilor avioanelor din Statele Unite și întârzieri ale tranzacțiilor bancare, iar ulterior au afectat Apple și sistemele interne ale NSA.

Șase defecțiuni majore în șase zile

Seria incidentelor a început joi, 12 noiembrie, când o defecțiune a serviciilor Microsoft a împiedicat utilizatorii din întreaga lume să acceseze Outlook și alte aplicații. Charles Lamanna, vicepreședinte executiv al companiei, a explicat că problema a fost provocată de o eroare ascunsă într-o actualizare software distribuită începând din iulie. În momentul cel mai grav al incidentului, peste 80% dintre serverele afectate nu mai răspundeau solicitărilor.

Vineri, Administrația Federală a Aviației (FAA) a suspendat temporar plecările avioanelor la nivel național, după ce un volum uriaș de date a suprasolicitat echipamentele învechite ale sistemului de comunicații pentru controlul traficului aerian.

Luni, 16 noiembrie, o eroare software a întârziat tranzacțiile bancare ale JPMorgan Chase, iar compania United Airlines a fost nevoită să amâne unele zboruri din cauza unei probleme tehnologice.

Marți, defecțiunile au afectat serviciile Apple și sistemele interne ale Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA). Instituția americană a atribuit întreruperea unor operațiuni obișnuite de mentenanță.

„Deși unele sisteme interne au fost afectate, capacitățile esențiale pentru îndeplinirea misiunilor rămân pe deplin operaționale”, a transmis NSA.

Autoritățile resping ipoteza unui atac cibernetic coordonat

Succesiunea incidentelor a provocat îngrijorare în Statele Unite, alimentând speculațiile privind posibilitatea unei operațiuni cibernetice coordonate. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat însă că autoritățile nu au identificat dovezi care să indice o legătură între defecțiuni.

„Recunoaștem pe deplin că este neliniștitor să vedem, zi după zi, relatări despre defecțiuni tehnice. Nu avem dovezi și nici indicii că aceste incidente sunt legate între ele sau că ar avea vreo legătură cu un actor rău intenționat ori cu un infractor cibernetic”, a declarat Rubio, în timpul vizitei sale în Filipine, potrivit Politico.

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a solicitat o informare oficială pentru ambele camere ale legislativului.

„Aceste evoluții sunt îngrijorătoare și nu este clar dacă totul ține de infrastructură sau dacă există o activitate rău intenționată”, a declarat Jeffries.

Și congresmanul republican Mike Lawler a cerut administrației să ofere explicații, avertizând că securitatea cibernetică și utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale trebuie tratate cu seriozitate.

Vulnerabilitățile infrastructurii americane

Ministrul american al Transporturilor, Sean Duffy, a folosit criza care a paralizat traficul aerian pentru a solicita Congresului finanțări de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian, față de cele 30 de miliarde solicitate anterior.

Democrații din Comisia pentru Comerț a Senatului au cerut explicații suplimentare, avertizând că „identificarea dispozitivului care a cedat nu stabilește și motivul pentru care acesta a cedat”.

Într-o analiză publicată de CNN, jurnalistul Stephen Collinson a rătat că adevărata problemă ar putea fi vulnerabilitatea sistemelor esențiale, nu neapărat existența unui atac coordonat.

Emily Harding, directoarea programului pentru informații, securitate națională și tehnologie din cadrul Center for Strategic and International Studies, a declarat pentru CNN că oamenii au tendința de a identifica legături între evenimente care ar putea fi independente.

„Dar, în același timp, nu prea cred în coincidențe. Și sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat în același timp”, a adăugat experta.