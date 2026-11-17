Rețeaua prin care angajații Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA comunică informații clasificate a devenit indisponibilă, iar instituția încearcă să stabilească amploarea defecțiunii. Între timp, personalul a primit instrucțiuni să ajungă la serviciu la ore diferite.

Agenția Națională de Securitate (NSA) Foto: Getty Images

Potrivit unor informații obținute de CNN de la șase persoane familiarizate cu situația, sistemul afectat se numește NSA Net și este utilizat pentru transmiterea comunicațiilor clasificate în interiorul agenției.

Deocamdată, nu există dovezi că întreruperea ar fi fost provocată de un atac cibernetic, au precizat sursele citate de postul american. Cauza exactă a problemei nu este cunoscută, iar agenția încearcă să determine amploarea și consecințele incidentului.

În acest context, conducerea NSA a introdus un program de sosire eșalonată pentru angajați. Astfel, personalul a fost instruit să se prezinte la serviciu la ore diferite, în timp ce instituția încearcă să gestioneze situația.

CNN a solicitat un punct de vedere oficial Agenției Naționale de Securitate, însă nu primise un răspuns la momentul publicării informației.

Agenția Națională de Securitate (NSA) este una dintre principalele structuri de informații ale Statelor Unite. Instituția are atribuții în colectarea și analiza informațiilor electronice, precum și în protejarea sistemelor și comunicațiilor guvernamentale americane.