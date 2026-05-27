Video Robert F. Kennedy Jr., filmat când prinde doi șerpi cu mâinile goale. Internauții, ironii la imaginile virale

Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețelele de socializare după ce s-a filmat ridicând doi șerpi cu mâinile goale.

În postarea publicată pe X, RFK Jr. a transmis marți, 26 mai, că îl ajuta pe colegul său, Mehmet Oz, în Florida, să îndepărteze doi șerpi „black racer” care se târau pe terasa casei lui de pe plajă.

„Cheryl încurajează îndepărtarea unei perechi de Black Racers de pe terasa lui Dr. Oz”, a scris Kennedy în descriere, referindu-se la soția sa, actrița Cheryl Hines. În fundal, o femeie vizibil stresată poate fi auzită spunând în repetate rânduri: „Bobby, te rog”, în timp ce o altă voce întreabă: „De ce?”.

Reacțiile internauților la videoclip au fost mixte, unii amuzându-se, alții arătând îngrijorare.

„Un vânzător de ulei de șarpe care îndepărtează șerpi. Ah, ironic”, a comentat cineva, în timp ce altcineva a făcut referire la caduceul lui Hermes și a spus: „Recreează mitologia, oameni buni, relaxați-vă.”

Wion News scrie că la începutul acestui an, în timpul unei audieri în Congres, Robert F. Kennedy Jr. a fost chestionat în legătură cu dezvăluirile sale potrivit cărora ar fi tăiat odată organele genitale ale unui raton mort în scopuri de cercetare.

Southern black racer este un o specie neveninoasă, subțire și foarte rapid, întâlnit frecvent în sud-estul SUA, mai ales în Florida, Georgia și Carolina de Sud, potrivit Universității din Georgia.

Adulții sunt complet negri, lucioși, cu bărbia alb-gri, iar puii au pete maronii și seamănă cu șerpii-șobolan tineri.

Trăiește într-o mare varietate de habitate, cum ar fi păduri, câmpuri, zone umede sau suburbii, și este activ ziua. Vânează activ, folosindu-se de vedere și viteză, hrănindu-se cu șopârle, broaște, șerpi mai mici, rozătoare, insecte și păsări mici.

Când este amenințat, de obicei fuge, dar dacă este prins poate vibra din coadă, mușca repetat și elimina un miros foarte urât. Femelele depun între 4 și 30 de ouă primăvara.

Specia este comună și nu este considerată în pericol, deși multe exemplare mor pe șosele sau din cauza distrugerii habitatului.