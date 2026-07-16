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Video Momentul periculos în care doi copii se prăbușesc cu trotinetele electrice printre mașini. Unul ajunge lângă roțile unui autoturism

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Scene periculoase în trafic, pe o stradă din Craiova. Trei copii care circulau pe trotinete electrice au fost implicați într-un moment riscant, după ce doi dintre ei au căzut pe carosabil, printre mașini aflate în mers. Unul dintre cei doi a ajuns chiar lângă roțile unui autoturism, însă șoferul a observat situația și a oprit la timp.

Trei copii care circulau pe trotinete electrice au fost implicați într-o situație periculoasă. Doi dintre ei au căzut pe carosabil, printre autoturisme aflate în mers. În imagini se observă cum unul dintre cei doi ajunge chiar lângă roțile unei mașini, însă șoferul a sesizat situația și a oprit la timp, evitând un posibil impact. Din fericire, copiii purtau căști de protecție.

Imaginile au fost publicate în mediul online, iar polițiștii Biroului Rutier Craiova s-au sesizat din oficiu. „Având în vedere imaginile postate în mediul online, în care se observă un grup de tineri care circulă pe trotinete electrice, urmat de căderea acestora pe carosabil, în imediata apropiere a unui autoturism aflat în mers, polițiștii Biroului Rutier Craiova s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri în consecință”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Potrivit datelor furnizate de polițiști, în primele șase luni ale anului 2026, în județul Dolj au avut loc 27 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. Două dintre acestea au fost încadrate drept accidente grave.

Tineri pe trotinete, la un pas de tragedie FOTO: captură video
Tineri pe trotinete, la un pas de tragedie FOTO: captură video

Aceștia reamintesc faptul că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice doar de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani.

În cazul în care există o pistă pentru biciclete, trotinetele trebuie conduse exclusiv pe aceasta, iar în lipsa pistei circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, iar transportul pasagerilor este interzis.

Poliția recomandă utilizatorilor de trotinete electrice să circule cu responsabilitate, să poarte echipamentul de protecție și să respecte regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente.

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