Criză a apei în Grecia. Șapte insule au declarat stare de urgență din cauza secetei. Măsuri de economisire

Mai multe insule din Marea Egee se confruntă cu o criză a apei pe fondul secetei și al creșterii consumului din sezonul turistic, iar autoritățile elene au declarat stare de urgență din cauza lipsei resurselor hidrice.

În total, șapte insule au declarat stare de urgență din cauza secetei în acest an, relatează Reuters, fără a le enumera.

Printre cele mai afectate se află Astypalaia, situată în sud-estul Mării Egee, unde precipitațiile au fost mult sub nivelul obișnuit

Potrivit autorităților locale, insula a traversat al doilea cel mai secetos sezon din ultimii ani.

Primarul Nikos Komineas a declarat pentru Reuters că rezerva principală de apă a insulei, un lac artificial construit în anii 1990, a ajuns la aproximativ o șesime din capacitatea sa de stocare.

Agricultura, prima afectată

Pentru a conserva rezervele de apă, autoritățile au suspendat alimentarea pentru irigații în unele zone agricole încă din primăvară. Fermierii au fost nevoiți să apeleze la apa extrasă din puțuri, în multe cazuri de calitate inferioară.

Unele culturi au fost compromise din cauza lipsei apei, iar agricultorii spun că nu vor mai planta noi recolte dacă situația nu se îmbunătățește odată cu revenirea ploilor.

Stații de desalinizare și investiții de urgență

Pentru a face față consumului ridicat din timpul verii, autoritățile locale au accelerat instalarea unor unități temporare de desalinizare. În perioada de vârf a sezonului estival, populația insulei Astypalaia crește de aproximativ cinci ori față de nivelul obișnuit, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra infrastructurii.

Potrivit Reuters, Grecia dispune deja de zeci de instalații de desalinizare pe insulele sale, însă costurile de operare rămân ridicate.

Ministerul Mediului de la Atena a aprobat un program de investiții în valoare de 15 milioane de euro destinat proiectelor de desalinizare, modernizării rețelelor și extinderii capacităților de stocare a apei pe nouă insule locuite.

Hotelurile caută soluții pentru reducerea consumului

Operatorii din domeniul turismului au început, la rândul lor, să introducă măsuri de economisire a apei. Unele hoteluri oferă beneficii turiștilor care renunță la serviciile zilnice de curățenie, iar proprietarii iau în calcul construirea unor sisteme de colectare a apei de ploaie în locul unor facilități cu consum ridicat, precum piscinele sau jacuzzi-urile.

Riscul se poate accentua în următoarele decenii

Potrivit Centrului Național pentru Cercetare Științifică „Demokritos” din Atena, fenomenul secetei ar putea deveni și mai sever până la mijlocul secolului, pe fondul creșterii temperaturilor globale.

Autoritățile elene avertizează că gestionarea resurselor de apă devine o problemă strategică pentru insulele dependente de turism, unde consumul atinge niveluri maxime tocmai în lunile cele mai secetoase.