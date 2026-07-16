Ani grei de închisoare pentru responsabilii prăbușirii podului Morandi din Genova. În tragedie au murit și doi români

Fostul director al operatorului italian de autostrăzi a fost condamnat joi la 12 ani de închisoare în cazul prăbuşirii podului Morandi din Genova, în august 2018, când şi-au pierdut viaţa 43 de persoane, între care doi români.

Fostul director al companiei italiene de autostrăzi, Giovanni Castellucci, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru prăbușirea podului Morandi din Genova. Procurorii ceruseră o pedeapsă cu închisoarea mult mai mare pentru fostul director executiv al Autostrade per l'Italia (Aspi).

În anul 2018, podul autostradal Morandi din Genova se prăbuşea din senin, făcând 43 de victime, printre care și doi români.

Castellucci, care execută deja o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru un dezastru rutier din 2013, a fost unul dintre cei 57 de inculpați judecați la Genova. Un alt oficial de rang înalt de pe autostrăzi, Michele Donferri Mitelli, a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare, scrie BBC.

Emmanuel Diaz, al cărui frate Henry a murit în prăbușirea podului, a declarat pentru televiziunea italiană că este „foarte mulțumit” de verdict, în timp ce Egle Possetti, a cărei soră și familia sa au fost ucise, a spus că i se pare că pedeapsa de 12 ani acordată lui Castellucci este „acceptabilă”.

Castelucci nu a fost prezent în instanță pentru a asculta verdictele, citite de judecătorul Paolo Lepri. Fostul număr doi la operatorul de autostrăzi, Paolo Berti, a primit o pedeapsă de cinci ani și jumătate de închisoare, cu șapte ani mai puțin decât ceruseră procurorii.

În total, procurorii au cerut ca cei 57 de inculpați să primească 400 de ani de închisoare pentru nerespectarea regulilor de întreținere a viaductului, construit de Riccardo Morandi în 1967.

În timp ce procurorii au susținut că întreținerea structurii îmbătrânite a fost amânată în mod repetat și că semnele de avertizare au fost ignorate. Avocații apărării au dat vina pe un defect de proiectare și pe faptul că un anumit cablu era învelit în beton.

Printre inculpații judecați s-au numărat ingineri de la firma de mentenanță Spea și foști funcționari atât din cadrul Ministerului Transporturilor, cât și din cadrul companiei-mamă a operatorului de autostrăzi Aspi, Atlantia.

Fostul director executiv al lui Spea, Antonino Galatà, a primit o pedeapsă de cinci ani și jumătate de închisoare, în timp ce Mauro Coletta, fostul înalt funcționar responsabil cu direcția de autostrăzi a ministerului, a primit cinci ani.

În ajunul procesului, actualul șef al Aspi, Arrigo Giana, a prezentat primele scuze publice ale companiei sale pentru prăbușirea podului, spunând că „acțiunile și deciziile unor oameni au lăsat cicatrici de neșters”.