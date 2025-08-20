Robert F. Kennedy Jr. acuză pediatrii care recomandă vaccinul anti-Covid că promovează „ambițiile comerciale ale marilor sponsori Big Pharma”

Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a acuzat Academia Americană de Pediatrie (AAP), societate profesională a medicilor pediatri, că participă la un „sistem de tip pay-to-play (plătește pentru a juca) pentru a promova ambițiile comerciale ale marilor sponsori Big Pharma ai AAP”.

Secretarul a invocat donațiile primite de la producătorii de vaccinuri ARNm anti-Covid, Pfizer și Moderna, printre alte companii farmaceutice, către Friends of Children Fund, fondul caritabil al pediatrilor care sprijină proiecte pentru sănătatea și echitatea în sănătate a copiilor, scrie Politico.

El a spus că aceste contribuții reprezintă un conflict de interese și a sugerat că au stat la baza deciziei AAP de a recomanda vaccinarea copiilor mici, între 6 și 23 de luni.

În luna mai, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și-au retras recomandarea ca toți copiii de peste 6 luni să fie vaccinați împotriva Covid. Kennedy a declarat atunci că măsura se bazează pe „bun-simț” și pe „știință solidă”.

Totuși, AAP a menținut ghidul său, argumentând că micuții sunt încă expuși riscului unor forme severe ale bolii.

„COVID-19 continuă să provoace spitalizări și decese în rândul populației copiilor”, a transmis organizația, adăugând că „cei mai vulnerabili sunt copiii sub 2 ani și ar trebui prioritizați pentru vaccinare”.

Mai devreme, marți, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (HHS), Andrew Nixon, a acuzat pediatrii că „își fac propriile recomandări, în timp ce îi defăimează pe cei care cer responsabilitate”.

Președinta AAP, Susan J. Kressly, și-a apărat organizația, susținând că recomandările lor sunt „bazate doar pe știință, pe nevoile copiilor și pe grija pe care pediatrii o au pentru copiii din fiecare comunitate”.

Ruptura dintre pediatri și CDC scoate în evidență adâncimea neîncrederii dintre establishmentul medical și Kennedy, un sceptic de lungă durată al vaccinurilor, care a afirmat cândva că vaccinul anti-Covid este „cel mai mortal vaccin făcut vreodată”, în contradicție cu consensul științific.

Înainte de venirea lui Kennedy, agenția și pediatrii erau aliniați în privința recomandărilor de vaccinare. Însă eforturile sale de a reforma politica federală privind vaccinurile au tensionat relația.