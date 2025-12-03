search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Raton beat găsit leșinat în toaleta unui magazin, după ce a devastat rafturile cu băutură. Imagini virale cu „spărgătorul”

Publicat:
Ultima actualizare:

Angajații unui magazin de băuturi din Ashland, Virginia, au făcut o descoperire surprinzătoare la început de săptămână. Au găsit un raton prăbușit în baia magazinului ABC, după ce în prealabil a vandalizat rafturile cu băuturi, consumând mai multe tipuri de alcool. Imaginile cu animalul au devenit, în scurt timp, virale.

Ratonul leșinat după ce a produs pagube. Sursa: Hanover County Animal Protection and Shelter FB
Ratonul leșinat după ce a produs pagube. Sursa: Hanover County Animal Protection and Shelter FB

Rafturile de băutură, devastate de raton

Potrivit autorităților, ratonul a spart mai multe sticle și ar fi gustat din diverse băuturi înainte de a cădea lat pe gresie. Într-o postare pe rețelele sociale, oficialii au declarat că au dus animalul „puternic intoxicat” la un adăpost, pentru a se trezi din beție înainte de a fi eliberat în sălbăticie.

„Sâmbătă dimineață, agenta Martin a răspuns unui apel neobișnuit la magazinul ABC din Ashland. La sosire, ea a descoperit că ‘suspectul’ intrase prin efracție, răvășise mai multe rafturi și apoi… adormise în baie. Suspectul? Un raton extrem de beat”, a transmis Serviciul de Protecție și Adăpost pentru Animale din comitatul Hanover, într-o postare pe Facebook.

Potrivit serviciului de ocrotire a anaimalelor, agenta Martin l-a preluat în siguranță pe „banditul mascat” și l-a transportat la adăpost pentru a se trezi din beție înainte de „interogatoriu”.

„După câteva ore de somn și fără semne de rănire (în afară poate de o mahmureală serioasă și niște alegeri de viață foarte proaste), ratonul a fost eliberat în sălbăticie, sperându-se că a învățat că spargerea și intrarea cu forța nu sunt o soluție. Mulțumiri agentei Martin pentru modul profesionist — și plin de umor — în care a gestionat această scenă haotică. Încă o zi obișnuită în viața echipei de la Hanover Animal Protection!”, au transmis reprezentanții instituției în aceeași postare. 

Imagini virale cu ratonul beat, comentate cu umor

Internauții au comentat cu umor incidentul, după ce imaginile au devenit virale pe platforma Facebook:

„Nici măcar nu a reușit să ajungă până la toaletă”.

„Un bețiv adevărat adoarme întotdeauna pe lângă toaletă.”

„Măcar a ajuns până în baie… unii dintre noi, oamenii, nici măcar atât nu reușim!”

„Sărăcuțul, pur și simplu n-a făcut alegerile bune în ziua aia.”

„Era lângă toaletă, jurând că nu va mai bea niciodată.”

„Încerca și el să intre în spiritul sărbătorilor.”

„A fost om în viața anterioară. Încă își păstrează vechile obiceiuri.”

„Mă bucur că i-au protejat identitatea fără să îi arate fața, ca să-l scutească pe el și pe familia lui de rușine. E o modalitate frumoasă de a-i păstra demnitatea.”

„Asta explică cearcănele de sub ochi.”

