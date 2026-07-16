Obiceiurile turiștilor care îi enervează pe hotelieri. Greșelile care pot aduce costuri suplimentare

Modul în care un turist lasă camera de hotel nu este doar o chestiune de politețe. Anumite obiceiuri, aparent banale, pot îngreuna curățenia, pot crea confuzii sau pot duce la costuri suplimentare.

Felul în care lasaţi camera de hotel, fie că plecaţi câteva ore la plajă sau să vizitaţi zona, fie că faceţi check-out-ul, poate influența nu doar munca personalului de curățenie, ci și modul în care se desfășoară plecarea dumneavoastră. Obiectele de valoare vedere, prosoapele ude lăsate în locuri nepotrivite sau dezordinea din cameră pot duce la situații neplăcute, atât pentru turişti, cât şi pentru personal.

Nu lăsaţi obiecte de valoare la vedere!

Banii, bijuteriile, ceasurile sau alte obiecte scumpe nu ar trebui lăsate pe noptieră, pe pat sau pe mobilier atunci când pleci din cameră. Nu doar pentru că există riscul să dispară, ci și pentru că pot pune personalul de curățenie într-o situație dificilă.

Angajații trebuie să curețe camerele şi, dacă nu mai găsiţi ceva ulterior, simplul fapt că personalul hotelului a avut acces în cameră poate genera suspiciuni, chiar dacă aceştia nu au avut nicio legătură cu dispariția.

De multe ori, lucrurile despre care turiștii cred că au fost furate sunt găsite ulterior în bagaje, printre haine sau în locuri în care au fost puse fără ca proprietarul să-și mai amintească. O bijuterie mică poate ajunge foarte uşor sub un prosop, poate cădea între două piese de mobilier sau într-un colț greu accesibil, mai ales după o zi petrecută pe fugă.

Pentru a evita astfel de situații, obiectele importante ar trebui păstrate în seiful camerei, acolo unde există, sau într-un bagaj închis.

Dezordinea din cameră îngreunează curățenia

Nimeni nu spune că trebuie să faceţi curăţenie lună înainte a ieşi din camera de hotel, dar asta nu înseamnă că trebuie lăsat totul vraişte.

Hainele, telefoanele, actele, produsele cosmetice sau alte obiecte personale împrăștiate pe pat și pe mobilier reprezintă cel mai mare coşmar al cameristelor, care nu pot face curăţenie peste tot, pentru că nu au voie să mute după bunul plac obiectele turiștilor și să le aranjeze în bagaje pentru a elibera spaţiul.

Cel mai simplu este ca lucrurile personale să fie adunate într-un singur loc: hainele în bagaj sau în dulap, obiectele mici într-o trusă, iar lucrurile importante în seif. În acest fel, personalul poate curăța camera fără să fie nevoit să atingă bunurile turistului.

Potrivit Travel + Leisure, această organizare simplă reduce riscul de neînțelegeri și face ca procesul de curățenie să fie mai rapid.

Nisipul adus de la plajă este o altă problemă frecventă. Particulele fine ajung ușor în mochetă, sub pat sau în textile și sunt greu de îndepărtat. Dacă hotelul are dușuri la ieșirea de pe plajă, este recomandat să vă clătiţi picioarele înainte de a intra în cameră.

Dacă ai comandat mâncare în cameră, nu lăsaţi tava pe hol. Cel mai bine este să contactaţi room-service-ul sau recepția pentru ridicarea ei. În acest fel evitaţi apariția mirosurilor și nu blocaţi culoarele hotelului, creând disconfort pentru ceilalţi turişti.

Banii lăsați pe noptieră: uitaţi sau bacşiş?

O situație care poate crea confuzie apare atunci când turiștii lasă bani în cameră. O bancnotă pusă pe noptieră poate fi un bacșiș pentru personalul de curățenie, dar poate fi la fel de bine o sumă pe care turistul intenționează să o folosească ulterior.

Angajatul nu are cum să știe intenția proprietarului și, tocmai de aceea, mulți evită să ia banii dacă nu există un semn clar că sunt lăsați drept recompensă.

Pentru a elimina orice dubiu, bacșișul poate fi pus într-un plic sau lângă un bilet cu un mesaj simplu, prin care turistul precizează că banii sunt destinați personalului de curățenie. Dacă sejurul durează mai multe zile, este recomandat ca bacșișul să fie lăsat zilnic, deoarece camera poate fi curățată de persoane diferite.

Nu lăsaţi prosoape ude prin cameră!

Un prosop ud lăsat în baie nu reprezintă o problemă pentru hotel, pentru că exact acesta este scopul lor, să le foloseşti pentru a te şterge de apă. Situația se schimbă însă atunci când acestea ajung pe pat, pe fotoliu, pe mobilierul din lemn sau direct pe mochetă.

Ce spun regulile de bune maniere despre cum trebuie să lăsăm camera de hotel înainte de plecare

Umezeala menținută pe astfel de suprafețe poate lăsa urme, poate deteriora anumite materiale și poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute. În cazul mobilierului din lemn, apa poate provoca deformări sau pete, iar materialele textile se pot păta, astfel că hotelul poate solicita plata reparațiilor sau a serviciilor de curățare.

O altă problemă apare atunci când prosoapele sunt folosite pentru alte scopuri decât uscarea corpului. Machiajul, vopseaua de păr, oja, crema autobronzantă, uleiurile sau murdăria adusă de afară pot lăsa pete care nu mai pot fi îndepărtate printr-o spălare obișnuită.

În astfel de cazuri, hotelul poate considera prosopul deteriorat și poate cere înlocuirea lui. De aceea, prosoapele folosite pentru plajă, încălțămintea murdară sau obiectele ude nu ar trebui așezate pe textilele sau mobilierul din cameră.

Cel mai bine este ca prosoapele folosite să fie lăsate în baie, agățate sau în locul indicat de hotel. Astfel, personalul le poate ridica rapid, iar camera rămâne pregătită pentru curățenie.

Ce trebuie făcut înainte de check-out

La plecare, turiștii nu trebuie să curețe camera, să schimbe lenjeria sau să facă munca personalului hotelului. Este suficient să își strângă lucrurile și să lase spațiul într-o stare care permite curățarea rapidă.

Înainte de a ieși pe ușă, verificaţi toate locurile în care puteţi uita obiecte: seiful, sertarele, dulapurile, baia, noptiera, prizele și spațiul de sub pat. Telefoanele, încărcătoarele, actele și obiectele mici sunt printre lucrurile uitate cel mai des.

Patul nu trebuie făcut înainte de plecare. Lenjeria va fi schimbată oricum pentru următorul turist, iar personalul preferă adesea să vadă clar ce trebuie înlocuit.

Prosoapele folosite ar trebui strânse într-un singur loc, de preferat în baie.

Gunoiul, ambalajele și resturile de mâncare trebuie aruncate. Dacă coșul este plin, deșeurile pot fi adunate lângă acesta, într-un loc ușor de curățat. Nu lăsaţi gunoiul în sertare, pe mobilier sau ascuns în cameră.

Obiectele hotelului, precum telecomanda, uscătorul de păr, fierul de călcat sau alte accesorii, trebuie puse la locul lor. Nu este nevoie de o reorganizare perfectă, dar este important ca personalul să le poată găsi rapid.

Înainte de plecare, verificaţi și ce obiecte aveţi voie să iei. Produsele de igienă oferite individual sau papucii de unică folosință sunt, de regulă, destinate turiștilor, însă prosoapele, halatele, aparatura și obiectele decorative trebuie să rămână în cameră.

Dacă aţi spart ceva sau aţi observat o problemă, este mai bine să anunțaţi recepția înainte de plecare. O informație oferită la timp poate evita discuții ulterioare și permite hotelului să rezolve problema rapid.

Trucul recomandat de o însoțitoare de bord când intri într-o cameră de hotel. Ce ar trebui să arunci sub pat

Verificaţi factura înainte să plecaţi

Chiar dacă aţi plătit deja cazarea, este bine să verificaţi nota finală înainte de check-out. Uitaţi-vă dacă apar corect serviciile consumate, mesele, parcarea, minibarul sau alte costuri suplimentare.

Unele hoteluri folosesc sisteme automate pentru minibar, care pot înregistra scoaterea unui produs chiar dacă acesta este pus ulterior la loc. Dacă observaţi o eroare, este mai simplu să o clarificaţii înainte de plecare.

După ce părăsiţi hotelul, verificaţi și tranzacțiile de pe card. Unele costuri pentru servicii suplimentare sau eventuale pagube pot fi adăugate ulterior, după ce personalul verifică încăperea.

Ce se întâmplă dacă aţi uitat ceva în camera de hotel

Atunci când personalul găsește bani, bijuterii, telefoane sau alte obiecte importante după plecarea unui turist, acestea nu sunt păstrate pur și simplu de angajat. În majoritatea hotelurilor există o procedură clară pentru obiectele pierdute.

Obiectul este predat unui superior sau departamentului responsabil, iar hotelul notează informații precum camera în care a fost găsit, momentul descoperirii și persoana care l-a predat. Procedura îi protejează atât pe turiști, cât și pe angajați, pentru că traseul obiectului poate fi verificat.

Cea mai sigură soluție rămâne folosirea seifului din cameră. Pentru obiectele foarte valoroase, unele hoteluri oferă și posibilitatea păstrării lor la recepție.

Nu este vorba despre lipsă de încredere în personalul hotelului, ci despre evitarea unor situații în care un obiect pierdut sau uitat poate duce la acuzații greu de demonstrat.