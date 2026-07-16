Propaganda Kremlinului jubilează după demiterea lui Fedorov. Canalele Z prevăd un succes rapid pe frontul ucrainean

Rusia a primit cu satisfacție vestea că liderul ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe tânărul reformator Mihail Fedorov din funcția de ministru al Apărării. Moscova se așteaptă ca acest lucru să îmbunătățească poziția Rusiei în război, scrie Dialog

Unul dintre cele mai mari canale Z din Rusia, „Military Informant”, a amintit că Fedorov a fost „responsabil” pentru blocarea de către armata rusă a sistemului de comunicații prin satelit Starlink.

„Acest lucru a provocat probleme semnificative (armatei ruse de ocupație – n.r.). Prin urmare, este mai probabil ca demisia sa să reprezinte o evoluție pozitivă pentru Rusia”, a remarcat publicația de propagandă rusă.

Un alt canal Z, „Osveditel”, nu și-a ascuns nici el bucuria.

„Se cunosc puține lucruri despre noul ministru al Apărării, însă faptul că Zelenski a îndepărtat din conducerea sa o astfel de figură prolifică și periculoasă este un lucru foarte bun. Mai ales având în vedere că demisia sa va duce cel mai probabil și la o epurare a oamenilor lui Fedorov din Ministerul ucrainean al Apărării”, a scris canalul Z rus.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, în cadrul unei ample reorganizări a guvernului, în pofida apelurilor venite din partea partenerilor occidentali și a societății civile, care au cerut menținerea acestuia în funcție.

În cele șase luni petrecute la conducerea Ministerului Apărării, Fedorov a fost creditat cu reformarea instituției, îmbunătățirea sistemului de achiziții militare și reducerea nivelului de corupție. Mandatul său a coincis și cu o perioadă în care armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, afectând infrastructura energetică și provocând penurii de combustibil în mai multe regiuni.

Înlăturarea lui Fedorov a provocat reacții puternice atât în Ucraina, cât și în rândul partenerilor occidentali. Decizia vine și pe fondul unor informații privind posibile tensiuni între fostul ministru și comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski.