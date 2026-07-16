Video Orașul care răsare din ocean. Milioane de tone de nisip transformă marea în uscat pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte din lume

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din lume prinde contur în largul oceanului. Milioane de tone de nisip sunt folosite pentru a crea teren nou, pe care va fi construit un oraș comparabil ca suprafață cu Manhattanul, proiectat să găzduiască locuințe, afaceri și infrastructură modernă.

Este vorba despre Nigeria, unde, în apropierea metropolei Lagos, se dezvoltă Eko Atlantic, un oraș construit pe teren din Oceanul Atlantic. Considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de dezvoltare urbană din Africa, acesta urmărește să extindă suprafața disponibilă pentru construcții și, în același timp, să protejeze litoralul de eroziunea care afectează de zeci de ani coasta orașului.

Proiectul a fost lansat la începutul anilor 2000 și este dezvoltat de compania South Energyx Nigeria Limited, în parteneriat strategic cu guvernul statului Lagos și cu sprijinul guvernului federal al Nigeriei, scrie Blic.

Potrivit companiei de consultanță Royal HaskoningDHV, care a realizat studiile și proiectarea maritimă, până în iunie 2023 au fost utilizați peste 75 de milioane de metri cubi de nisip pentru recuperarea terenului din mare.

La finalizarea proiectului vor fi necesari aproximativ 95 de milioane de metri cubi de nisip, iar noul oraș va ocupa aproape 10 milioane de metri pătrați, o suprafață comparabilă cu cea a Manhattanului din New York.

Primele zone sunt deja dezvoltate

Lucrările au avansat considerabil în ultimii ani. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al proiectului, primele două etape ale infrastructurii au fost deja finalizate, fiind construite poduri și rețele de alimentare cu apă și canalizare, iar dezvoltatorii pregătesc extinderea către următoarele faze ale orașului.

Eko Atlantic este proiectat ca o extensie a Insulei Victoria, una dintre cele mai importante zone financiare și rezidențiale din Lagos. Pentru realizarea sa, nisipul este extras de pe fundul mării și depus într-un perimetru delimitat, până când se formează un teren suficient de stabil pentru ridicarea unei metropole moderne.

Pe noul teren vor fi construite cartiere rezidențiale, clădiri de birouri, bulevarde, spații comerciale și rețele complete de utilități, inclusiv alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații și sisteme moderne de drenaj.

Soluția găsită pentru eroziunea care amenință Lagos

Pe lângă extinderea orașului, proiectul urmărește și protejarea coastei. Lagos este unul dintre cele mai mari orașe de coastă din Africa și se confruntă de decenii cu eroziunea provocată de Oceanul Atlantic.

Hărțile istorice arată că, în urmă cu aproximativ un secol, linia țărmului era situată cu aproape trei kilometri mai spre ocean decât în prezent. În timp, valurile au distrus o parte importantă din această zonă, reducând considerabil suprafața uscatului.

În loc să consolideze doar litoralul existent, proiectanții au ales să refacă vechea linie de coastă din anul 1905. Astfel, noul oraș nu reprezintă doar o extindere a Lagosului, ci și o barieră de protecție împotriva eroziunii.

„Marele Zid din Lagos”, scutul împotriva Atlanticului

Elementul central al proiectului este „Great Wall of Lagos”, o impresionantă construcție hidrotehnică menită să reducă forța valurilor înainte ca acestea să ajungă la noul oraș.

Bariera va avea o lungime de aproximativ 8,4 kilometri, în timp ce dezvoltatorul proiectului indică o lungime totală de 8,5 kilometri. Structura este proiectată să rețină cei aproximativ 95 de milioane de metri cubi de nisip care vor forma fundația Eko Atlantic.