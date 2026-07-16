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Video Val de reacții la imaginile cu Dorian Popa la munca în folosul comunității: „Numai el putea aduna gunoaie cu Rolex la mână”

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Noile imagini cu Dorian Popa la munca în folosul comunității au devenit rapid virale. Influencerul a fost filmat în timp ce aduna gunoaie de pe străzile din apropierea Capitalei, iar internauții au remarcat imediat ceasul Rolex de lux purtat la mână și au comentat intens apariția sa.

Dorian Popa execută cele 60 de zile de muncă în folosul comunității,
Dorian Popa, la strâns gunoaie FOTO: Captură video

Influencerul Dorian Popa execută cele 60 de zile de muncă în folosul comunității, măsură dispusă prin hotărârea definitivă pronunțată în dosarul în care a fost condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Dorian Popa apare la munca în folosul comunității purtând la mână un Rolex Sky-Dweller din aur de 18 karate, un model a cărui valoare de piață pornește de la aproximativ 50.000 de euro. 

„Cine e prost trebuie să mai și plătească”

În timpul activității de salubrizare, o femeie l-a recunoscut și l-a întrebat dacă este Dorian Popa. Răspunsul influencerului a fost unul autoironic.

„Eu sunt, doamnă. Că cine e prost trebuie să mai și plătească”, a spus acesta.

Ulterior, Dorian Popa a comentat cantitatea mare de deșeuri găsite pe marginea drumului.

„Luați de vedeți. Cauciucuri aruncate în stradă, ia uite ce e aici. E jale. Cum, băi, să arunci cauciucurile în stradă?”, s-a întrebat influencerul.

Dorian Popa: „Îmi iau treaba asta în serios”

Pe TikTok, acesta a explicat că tratează cu seriozitate obligațiile impuse de instanță și că una dintre cele mai mari probleme este cantitatea de gunoaie abandonate pe domeniul public.

„Am început munca, sunt în Domnești. Am strâns o jumătate de sac, dar este o luptă crâncenă. Pentru că dacă ar fi doar mizeriuțele pe care să le strângi imediat, n-ar fi o problemă. Aici este o rămășiță de canal, pe care au transformat-o în coș de gunoi. Ca să nu mai zic. Ce am găsit pe stradă, te doare mintea. Dar lupta imposibil de dus este cu țigările aruncate pe jos. Indiferent cât de dobitoc ziceți voi că sunt, eu îmi iau treaba asta în serios. Țigările de la marginea trotuarului sunt infernale”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența drogurilor. Decizia este definitivă

Într-o altă filmare, influencerul poate fi văzut curățând inclusiv o stație de autobuz și zone greu accesibile.

Apariția lui Dorian Popa cu un ceas de lux în timpul muncii în folosul comunității a generat sute de reacții.

 Numai Dorian Popa putea aduna gunoaie de pe stradă cu Rolex la mână”, este unul dintre comentarii.

„Omul meu a venit cu Rolex-ul la mână să strângă gunoaie, așa da exemplu”, a scris un internaut.

„Dorian, singurul om care muncește în folosul comunității cu adidași de mii de euro. Felicitări!”, a scris altcineva.

„Toate ca toate, dar Dorian curăță străzile mai cu spor și chef decât gunoierii care pentru asta sunt plătiți.”, a comentat un internaut.

„Bravo, Dorian! Ai toate șansele să te aleagă primar la următoarele alegeri! Gluma-i glumă, dar te felicităm că ai luat treaba-n serios!”, a spus altă persoană.

Dorian Popa continuă să strângă gunoaie cu un ceas de 50.000 de euro la mână FOTO: captură
Dorian Popa continuă să strângă gunoaie cu un ceas de 50.000 de euro la mână FOTO: captură
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„Am făcut și eu muncă în folosul comunității, dar nu cu Rolex la mână!”, a adăugat altcineva.

„Să strângi gunoiul cu ceas de 50.000 de euro la mână... noua fiță”, a spus un internaut.

Ce pedeapsă a primit Dorian Popa

În februarie 2026, Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă în dosarul deschis după ce Dorian Popa a fost prins, în anul 2023, conducând sub influența substanțelor interzise.

Instanța a decis condamnarea acestuia la opt luni de închisoare cu suspendare și efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității. 

Potrivit site-ului Ministerului Justiției pe parcursul unui termen de supraveghere de 2 ani, acesta este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, să anunțe orice schimbare de locuință sau de loc de muncă și să frecventeze un program de reintegrare socială.

Dorian Popa este un vlogger și artist român care a devenit celebru în 2011, odată cu rolul lui Andrei Anghel din serialul „Pariu cu viața” și activitatea în trupa Lala Band.

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