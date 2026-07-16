Video „Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță, dar a fost amendat

Un șofer a avut parte de o surpriză neașteptată după ce și-a lăsat mașina parcată regulamentar într-una dintre cele mai vizitate zone ale Romei. Când a revenit la autoturism, a găsit o amendă pe parbriz, deși susține că a respectat regulile de parcare.

Protagonistul întâmplării este Stefano Angeloni, un stomatolog italian în vârstă de 65 de ani, care locuiește în Roma. În seara zilei de 5 iulie, acesta și-a parcat mașina pe un loc marcat cu linii albe. Conform regulilor din capitala Italiei, marcajele albe indică locuri unde parcarea este permisă fără achitarea unei taxe.

A doua zi dimineață, când a revenit la mașină, bărbatul a avut parte de o surpriză. Liniile albe din jurul autoturismului fuseseră vopsite în albastru, semn că locul devenise unul cu plată. Pe parbriz îl aștepta însă și o amendă în valoare de 29,40 de euro pentru neplata tichetului de parcare.

„Uitați ce loc fantastic de parcare am găsit. Îmi las mașina într-un spațiu cu linii albe, iar într-o noapte vin și vopsesc liniile în albastru. Evident, nu au putut vopsi sub mașina mea sau sub celelalte mașini parcate, așa că liniile albe pe care am parcat au rămas albe”, a spus Angeloni într-un videoclip publicat online.

Bărbatul a arătat că rezultatul a fost o amendă pentru o regulă care, în opinia sa, nu exista în momentul în care a parcat.

„Rezultatul? O amendă frumoasă. Fantastic, nu-i așa? Suntem într-un oraș fantastic”, a comentat ironic stomatologul.

Filmarea a atras rapid atenția internauților și a strâns zeci de mii de vizualizări în doar câteva ore.

Postarea șoferului a devenit virală

Fiica lui Angeloni l-a anunțat că videoclipul depășise 43.000 de vizualizări, iar ulterior cazul a devenit intens comentat pe rețelele sociale.

„Au început să-mi scrie foarte mulți oameni. Un avocat chiar s-a oferit să mă ajute gratuit dacă aș fi vrut să contest situația în instanță”, a povestit bărbatul.

Multe persoane au criticat modul în care a fost aplicată amenda.

Unul dintre comentarii ironiza situația: „Mi-ați dat o idee grozavă. Nu voi mai plăti niciodată parcarea, voi cumpăra doar o cutie de vopsea albă și o pensulă”.

„Roata este pe linia albă, nu trebuie să plătești”, a adăugat altă persoană.