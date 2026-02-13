Robert F. Kennedy Jr., mărturisiri șocante despre trecutul său: „Prizam cocaină de pe capacul toaletei”

Secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., a stârnit un nou val de reacții după ce a povestit despre trecutul său de toxicoman într-un podcast, mărturisind că în timpul pandemiei de COVID-19 a continuat să participe la întâlniri de susținere în persoană, în ciuda restricțiilor și recomandărilor de distanțare socială.

„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacul toaletei”, a declarat Kennedy în interviul pentru podcastul This Past Weekend, moderat de umoristul Theo Von. Această mărturisire, difuzată săptămâna aceasta, a fost rapid redistribuită pe rețelele sociale și preluată de presa americană.

În cadrul discuției, Kennedy a recunoscut că în tinerețe a consumat cocaină în exces și că, în timpul pandemiei, considera dependența sa un risc mai mare decât virusul SARS-CoV-2. „Ei au oprit reuniunile în timpul Covid-ului. Noi am continuat să ne vedem fizic în mod zilnic, într-un fel de grup informal”, a povestit el, potrivit Sky News. „Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi”, a adăugat.

Secretarul american al Sănătății a mai subliniat că experiențele sale trecute fac parte dintr-un proces de „învățare” și că este abstinent de peste 40 de ani. Deși Kennedy a vorbit și anterior despre dependență și despre importanța tratamentului, declarațiile recente au atras atenția prin sinceritatea și claritatea lor.