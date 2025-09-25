search
SUA anunță o nouă revizuire a pilulelor pentru avort. R.F Kennedy Jr. dă asigurări că se va investiga cum "mifepristonul poate fi distribuit în siguranță"

Publicat:

Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, a anunțat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive utilizate în două treimi dintre avorturi în SUA, conform ABC News.

Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia
Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia


Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., a declarat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive, despre care susținătorii drepturilor la avort spun că ar putea duce la restricții semnificative a celei mai comune  metode naționale de avort.  

Kennedy și comisarul FDA, Marty Makary, au transmis într-o scrisoare adresată celor 22 de procurori generali republicani, care solicitaseră o reevaluare a siguranței mifepristonului, că FDA va efectua „propria revizuire a dovezilor, inclusiv a rezultatelor din utilizarea reală și a datelor privind siguranța și eficacitatea medicamentului.”

„Îngrijorările pe care le-ați ridicat în scrisoarea dumneavoastră merită o examinare atentă. Această administrație va asigura că sănătatea femeilor este protejată corespunzător printr-o investigare detaliată a circumstanțelor în care mifepristonul poate fi distribuit în siguranță”, au scris Makary și Kennedy.

Pilula abortivă (mifepriston + misoprostol) este folosită în aproape două treimi dintre avorturi în SUA.

Susținătorii drepturilor la avort avertizează că această revizuire ar putea conduce la restricții semnificative asupra accesului la această metodă de avort. Planned Parenthood reafirmă că mifepriston a fost utilizat în siguranță timp de 25 de ani și avertizează că restricțiile ar putea afecta accesul la serviciile de sănătate reproductivă. 

Pe de altă parte, în perioada 2000 – decembrie 2024, FDA a înregistrat 36 de decese asociate utilizării pilulei (conform rapoartelor).

Conform unei scrisori trimise de Kennedy și comisarul FDA, Marty Makary, agenția va analiza „evidențe reale” legate de siguranța și eficacitatea medicamentului.

Critici și alte informații 

În mai 2025, Kennedy a ordonat ca FDA să revizuiască reglementările privind mifepriston, invocând „noi date”.

Critici științifici spun că una dintre sursele citate ca motiv pentru această revizuire este un studiu nerevizuit, provenit dintr-un think tank conservator (Ethics & Public Policy Center), care a prezentat o rată relativ ridicată de evenimente adverse — studiu catalogat de către unii experți drept „junk science” (știință de slabă calitate).

State democratice (ex: California, New York, Massachusetts, New Jersey) au depus petiții la FDA pentru eliminarea restricțiilor asupra mifepristonului, susținând că reglementările curente (sub programul REMS — Risk Evaluation and Mitigation Strategy) sunt excesive și împiedică accesul îngrijitorilor și pacienților

Revizuirea apare într-un context politic polarizat, în care grupurile pro-viață (anti-avort) exercită presiune pentru restrângerea accesului la avort medicamentos, iar statele democratice riscă pierderi de servicii de sănătate reproductivă.

