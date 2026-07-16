search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” după ce a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel la președinte pentru graţiere

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mario Roggero, bijutierul italian care a împușcat mortal doi tâlhari după ce i-au jefuit magazinul, va executa o pedeapsă de 14 ani și 9 luni de închisoare. Curtea Supremă de Casație a închis definitiv dosarul, însă cazul continuă să stârnească dispute, inclusiv la nivel politic.

Mario Roggero a susţinut că a fost în legitimă apărare. FOTO: captură video TGR
Mario Roggero a susţinut că a fost în legitimă apărare. FOTO: captură video TGR

Mario Roggero, un bijutier în vârstă de 72 de ani din Gallo di Grinzane, provincia Cuneo, va ajunge în închisoare după ce Curtea Supremă de Casație din Italia a dat verdictul final în dosarul în care a fost judecat pentru uciderea a doi tâlhari și rănirea unui al treilea.

Instanța a decis că pedeapsa definitivă pe care o va executa este de 14 ani și 9 luni de închisoare, ceea ce l-a făcut pe bărbat să afirme că, practic, aceasta echivalează cu „închisoarea pe viaţă”, ţinând cont de vârsta pe care o are, relatează rainews.

Procesul lui Mario Roggero a fost urmărit cu sufletul la gură în întreaga Italie, după ce cazul său a stârnit ample discuții despre limitele dreptului la autoapărare și despre modul în care trebuie să reacționeze un om atunci când este atacat.

Mario Roggero a tras spre tâlhari. FOTO: captură video
Mario Roggero a tras spre tâlhari. FOTO: captură video

Susținătorii bijutierului consideră că acesta a încercat să își protejeze familia după un jaf violent și spun că victimele unor infracțiuni trebuie să aibă mai multă libertate de a se apăra.

De cealaltă parte, cei care consideră corectă condamnarea susţin că dreptul la autoapărare nu poate fi interpretat fără limite și că legea trebuie să facă diferența între o reacție provocată de un pericol imediat și o acțiune extremă după dispariţia ameninţării directe. În opinia acestora, protejarea unei persoane atacate nu poate însemna acordarea unui drept nelimitat de a folosi forța, iar într-un stat de drept trebuie păstrat un echilibru între dreptul fiecăruia de a se apăra și obligația de a respecta reguli clare privind folosirea violenței.

I-a urmărit pe tâlhari în stradă şi i-a împuşcat

Totul a pornit de la incidentul care s-a petrecut pe 28 aprilie 2021, în localitatea Grinzane Cavour, când trei bărbați au intrat în magazinul lui Mario Roggero și au furat bijuterii și ceasuri de valoare. Tâlharii erau înarmați, i-au legat mâinile fiicei sale și au amenințat că îi vor ucide soția.

După ce au ieșit din magazin și au încercat să fugă, Mario Roggero a luat pistolul pe care îl deținea legal și i-a urmărit. A tras mai multe focuri de armă în direcția lor, iar doi dintre tâlhari, Andrea Spinelli și Giuseppe Mazzarino, au murit. Al treilea bărbat, Alessandro Modica, a fost rănit și ulterior arestat.

Practic, în momentul în care bijutierul a tras asupra infractorilor, jaful se încheiase deja, iar cei trei bărbați încercau să plece, astfel că, din acest motiv, anchetatorii au considerat că nu mai putea fi vorba despre legitimă apărare, aşa cum susţinea acesta, ci despre o reacție de răzbunare.

În fața instanței, Mario Roggero a spus că a acționat sub efectul fricii și că a crezut că soția sa fusese luată de tâlhari, povestind că şi în trecut, mai exact în 2015, a fost victima unui alt jaf violent, experiență care i-ar fi influențat reacția din 2021.

Cum a decurs procesul

Procesul a trecut prin mai multe etape. În decembrie 2023, Curtea cu Juri din Asti l-a condamnat pe Mario Roggero la 17 ani de închisoare pentru omor voluntar multiplu și tentativă de omor, după ce judecătorii au luat în calcul anumite circumstanțe atenuante, dar au respins apărarea bazată pe legitima apărare.

În apel, avocații bijutierului au susținut că acesta a reacționat într-o stare de puternică tulburare emoțională și că a încercat să își protejeze familia, iar în decembrie 2025, Curtea de Apel cu Juri din Torino a redus pedeapsa la 14 ani și 9 luni, menținând însă responsabilitatea penală a lui Mario Roggero.

Recent, Curtea Supremă de Casație a respins ultimele căi de atac, astfel că sentința a devenit definitivă. În motivarea deciziei, magistraţii au arătat că Roggero nu putea beneficia de prevederile privind legitima apărare, deoarece în momentul împușcăturilor tâlharii părăsiseră deja magazinul și încercau să fugă.

Potrivit judecătorilor, nu mai exista un „pericol actual”, condiție esențială prevăzută de articolul 52 din Codul penal italian pentru aplicarea legitimei apărări.

Mesajul lui Mario Roggero înainte de a se preda autorităţilor

După aflarea deciziei finale, Mario Roggero a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

„S-a terminat. Petrec ultimele minute cu familia mea înainte să mă predau la închisoare”, a spus bijutierul în vârstă de 72 de ani,.

 „Am luat act de faptul că judecătorii din Roma au vrut să mă condamne la 14 ani și 9 luni de reclusiune ca în judecățile precedente. Prin urmare, au vrut să îmi dea practic închisoare pe viață”, a afirmat el, după care le-a mulțumit celor care i-au fost alături și le-a transmis să continue demersurile pentru schimbarea legii.

„Acum trebuie să vă predau vouă ștafeta, pentru a continua lupta pentru o lege care să fie cu adevărat împotriva nedreptăților și împotriva criminalității tot mai răspândite. Vă îmbrățișez pe toți, voi veți fi vocea mea”, a transmis bijutierul.

Vicepremierul Mateo Salvini cere grațierea

Decizia instanței a provocat reacții puternice în Italia. Vicepremierul Matteo Salvini s-a declarat de partea lui Marion Roggero și a anunțat că va cere președintelui Republicii acordarea grațierii.

„Mulți, foarte mulți sunt alături de Mario Roggero. Cerem grațierea lui! Un tată, un bunic, un soț și un om care a muncit toată viața, care ajunge la 72 de ani să fie trimis în carceră pentru că a reacționat la o agresiune, la un furt, la un jaf în propriul magazin, magazinul familiei, cu soția și fiica prezente și puse în pericol.

Consider această condamnare profind nedreaptă.

Am luptat împreună pentru o lege nouă privind autoapărarea, care să împiedice suferința și închisoarea pentru mulți cetățeni buni, dar, se pare, nu este suficient și trebuie să extindem şi mai mult dreptul sacru la autoapărare al celor atacați. Și o vom face.

Conform legii, vom preveni și «compensarea pentru daune» pentru rudele infractorilor răniți sau uciși care au comis crimele.

Pentru Mario, acum, împreună cu mulți dintre voi, voi face tot posibilul pentru a-i acorda graţierea.

Voi face un apel direct la președintele Republicii.

Graţierea pentru un om onest, care la 72 de ani nu merită să împărtășească o celulă cu adevărați criminali”, a spus Salvini într-un mesaj video distribuit pe Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Cinci reținuți în dosarul DIICOT al fraudării vechimii pentru 860 de pensionari. Un funcționar ar fi „dat în primire” și a scăpat cu control judiciar
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
fanatik.ro
image
Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă
libertatea.ro
image
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
digisport.ro
image
Cum alegi mobilierul ergonomic pentru birou și ce rol are un sistem de ridicare reglabil?
click.ro
image
Stare de urgență în 7 insule grecești care rămân fără apă. Hotelurile oferă turiștilor vouchere ca să renunțe la serviciul de curățenie
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Capcana caselor la 1 euro din Italia. Un tânăr a aflat cât costă, în realitate, "chilipirul"
observatornews.ro
image
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
cancan.ro
image
O categorie de pensii militare vor crește. Înalta Curte dă dreptate pensionari militari. Vechimea crește!
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Caniculă și furtuni în România. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade. Județele vizate de Codul galben
playtech.ro
image
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Președintele Argentinei refuză FIFA: nu merge în SUA, la finala Cupei Mondiale cu Spania!
digisport.ro
image
De la bebelușul ținut în brațe de Messi la legenda Spaniei: povestea jucătorului de fotbal Yamal, care va juca meciul final cu Argentina
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Admitere facultate 2026. Cele mai căutate specializări la universitățile din România
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”
click.ro
image
Imagini spectaculoase de la petrecerea pe care Loredana Groza a organizat-o pentru fiica ei, Elena. Cine a ajutat-o pe artistă
click.ro
image
Ioana Ginghină și-a sărbătorit partenerul cu un mesaj plin de iubire: „Încă avem chef să facem poze împreună”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destin sfâșietor! Povestea celor doi alpiniști români care și-au găsit sfârșitul în Alpi, chiar în perioada în care își sărbătoreau aniversările
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul