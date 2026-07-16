Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” după ce a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel la președinte pentru graţiere

Mario Roggero, bijutierul italian care a împușcat mortal doi tâlhari după ce i-au jefuit magazinul, va executa o pedeapsă de 14 ani și 9 luni de închisoare. Curtea Supremă de Casație a închis definitiv dosarul, însă cazul continuă să stârnească dispute, inclusiv la nivel politic.

Mario Roggero, un bijutier în vârstă de 72 de ani din Gallo di Grinzane, provincia Cuneo, va ajunge în închisoare după ce Curtea Supremă de Casație din Italia a dat verdictul final în dosarul în care a fost judecat pentru uciderea a doi tâlhari și rănirea unui al treilea.

Instanța a decis că pedeapsa definitivă pe care o va executa este de 14 ani și 9 luni de închisoare, ceea ce l-a făcut pe bărbat să afirme că, practic, aceasta echivalează cu „închisoarea pe viaţă”, ţinând cont de vârsta pe care o are, relatează rainews.

Procesul lui Mario Roggero a fost urmărit cu sufletul la gură în întreaga Italie, după ce cazul său a stârnit ample discuții despre limitele dreptului la autoapărare și despre modul în care trebuie să reacționeze un om atunci când este atacat.

Susținătorii bijutierului consideră că acesta a încercat să își protejeze familia după un jaf violent și spun că victimele unor infracțiuni trebuie să aibă mai multă libertate de a se apăra.

De cealaltă parte, cei care consideră corectă condamnarea susţin că dreptul la autoapărare nu poate fi interpretat fără limite și că legea trebuie să facă diferența între o reacție provocată de un pericol imediat și o acțiune extremă după dispariţia ameninţării directe. În opinia acestora, protejarea unei persoane atacate nu poate însemna acordarea unui drept nelimitat de a folosi forța, iar într-un stat de drept trebuie păstrat un echilibru între dreptul fiecăruia de a se apăra și obligația de a respecta reguli clare privind folosirea violenței.

I-a urmărit pe tâlhari în stradă şi i-a împuşcat

Totul a pornit de la incidentul care s-a petrecut pe 28 aprilie 2021, în localitatea Grinzane Cavour, când trei bărbați au intrat în magazinul lui Mario Roggero și au furat bijuterii și ceasuri de valoare. Tâlharii erau înarmați, i-au legat mâinile fiicei sale și au amenințat că îi vor ucide soția.

După ce au ieșit din magazin și au încercat să fugă, Mario Roggero a luat pistolul pe care îl deținea legal și i-a urmărit. A tras mai multe focuri de armă în direcția lor, iar doi dintre tâlhari, Andrea Spinelli și Giuseppe Mazzarino, au murit. Al treilea bărbat, Alessandro Modica, a fost rănit și ulterior arestat.

Practic, în momentul în care bijutierul a tras asupra infractorilor, jaful se încheiase deja, iar cei trei bărbați încercau să plece, astfel că, din acest motiv, anchetatorii au considerat că nu mai putea fi vorba despre legitimă apărare, aşa cum susţinea acesta, ci despre o reacție de răzbunare.

În fața instanței, Mario Roggero a spus că a acționat sub efectul fricii și că a crezut că soția sa fusese luată de tâlhari, povestind că şi în trecut, mai exact în 2015, a fost victima unui alt jaf violent, experiență care i-ar fi influențat reacția din 2021.

Cum a decurs procesul

Procesul a trecut prin mai multe etape. În decembrie 2023, Curtea cu Juri din Asti l-a condamnat pe Mario Roggero la 17 ani de închisoare pentru omor voluntar multiplu și tentativă de omor, după ce judecătorii au luat în calcul anumite circumstanțe atenuante, dar au respins apărarea bazată pe legitima apărare.

În apel, avocații bijutierului au susținut că acesta a reacționat într-o stare de puternică tulburare emoțională și că a încercat să își protejeze familia, iar în decembrie 2025, Curtea de Apel cu Juri din Torino a redus pedeapsa la 14 ani și 9 luni, menținând însă responsabilitatea penală a lui Mario Roggero.

Recent, Curtea Supremă de Casație a respins ultimele căi de atac, astfel că sentința a devenit definitivă. În motivarea deciziei, magistraţii au arătat că Roggero nu putea beneficia de prevederile privind legitima apărare, deoarece în momentul împușcăturilor tâlharii părăsiseră deja magazinul și încercau să fugă.

Potrivit judecătorilor, nu mai exista un „pericol actual”, condiție esențială prevăzută de articolul 52 din Codul penal italian pentru aplicarea legitimei apărări.

Mesajul lui Mario Roggero înainte de a se preda autorităţilor

După aflarea deciziei finale, Mario Roggero a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

„S-a terminat. Petrec ultimele minute cu familia mea înainte să mă predau la închisoare”, a spus bijutierul în vârstă de 72 de ani,.

„Am luat act de faptul că judecătorii din Roma au vrut să mă condamne la 14 ani și 9 luni de reclusiune ca în judecățile precedente. Prin urmare, au vrut să îmi dea practic închisoare pe viață”, a afirmat el, după care le-a mulțumit celor care i-au fost alături și le-a transmis să continue demersurile pentru schimbarea legii.

„Acum trebuie să vă predau vouă ștafeta, pentru a continua lupta pentru o lege care să fie cu adevărat împotriva nedreptăților și împotriva criminalității tot mai răspândite. Vă îmbrățișez pe toți, voi veți fi vocea mea”, a transmis bijutierul.

Vicepremierul Mateo Salvini cere grațierea

Decizia instanței a provocat reacții puternice în Italia. Vicepremierul Matteo Salvini s-a declarat de partea lui Marion Roggero și a anunțat că va cere președintelui Republicii acordarea grațierii.

„Mulți, foarte mulți sunt alături de Mario Roggero. Cerem grațierea lui! Un tată, un bunic, un soț și un om care a muncit toată viața, care ajunge la 72 de ani să fie trimis în carceră pentru că a reacționat la o agresiune, la un furt, la un jaf în propriul magazin, magazinul familiei, cu soția și fiica prezente și puse în pericol.

Consider această condamnare profind nedreaptă.

Am luptat împreună pentru o lege nouă privind autoapărarea, care să împiedice suferința și închisoarea pentru mulți cetățeni buni, dar, se pare, nu este suficient și trebuie să extindem şi mai mult dreptul sacru la autoapărare al celor atacați. Și o vom face.

Conform legii, vom preveni și «compensarea pentru daune» pentru rudele infractorilor răniți sau uciși care au comis crimele.

Pentru Mario, acum, împreună cu mulți dintre voi, voi face tot posibilul pentru a-i acorda graţierea.

Voi face un apel direct la președintele Republicii.

Graţierea pentru un om onest, care la 72 de ani nu merită să împărtășească o celulă cu adevărați criminali”, a spus Salvini într-un mesaj video distribuit pe Facebook.