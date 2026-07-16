Consiliul pentru Pace al lui Trump abandonează reconstrucția Gazei pentru un proiect-pilot de mici dimensiuni

Planul de reconstrucție a Gazei, promovat de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump (BoP), s-a redus dramatic. De la un proiect ambițios pentru refacerea întregului teritoriu, acesta a devenit un mic program-pilot în sudul Fâșiei Gaza.

Chiar și proiectul-pilot avut în vedere, care ar presupune amenajarea unui tabăre temporare pentru o mică parte dintre cei aproximativ 2 milioane de palestinieni strămutați, cu o administrație palestiniană, nu este de așteptat să prindă contur înainte de sfârșitul anului, scrie The Guardian.

În ultimele săptămâni au fost anunțate o serie de pași progresivi. Câțiva ofițeri marocani și kosovari au ajuns în Israel, unde ar urma să formeze nucleul unei Forțe Internaționale de Stabilizare, însărcinată cu protejarea taberei-pilot. O bază logistică destinată acestei viitoare forțe, unde vor fi depozitate vehicule, echipamente și alte materiale, este aproape finalizată la punctul de trecere Kerem Shalom dintre Israel și Gaza.

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Totuși, lucrările pregătitoare pentru tabăra-pilot din apropierea orașului Rafah, în sudul Gazei, nu au început, iar construcția bazei de sprijin pentru ISF nici măcar nu a fost demarată. Imaginile din satelit ale zonei arată teren afectat de lucrări, dar nicio structură nouă. Progrese semnificative nu sunt așteptate înainte de alegerile din Israel din 27 octombrie, care ar putea duce la căderea guvernului de coaliție condus de Benjamin Netanyahu, dominat de formațiuni de extremă dreapta.

Israelul a încălcat în mod repetat armistițiul negociat de Trump, declarat în octombrie anul trecut, a blocat orice efort de reconstrucție și a limitat sever intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza. Diplomații occidentali de la Ierusalim consideră că cea mai mare șansă pentru un progres în Gaza ar fi apariția unui nou guvern israelian, însă nu este deloc clar dacă o eventuală coaliție succesoare ar fi mai flexibilă în mod semnificativ.

Oficialii israelieni au sugerat în repetate rânduri că reluarea războiului este inevitabilă, pe motiv că Hamas a refuzat să se dezarmeze. Hamas a declarat că ar fi dispusă să renunțe la arme în anumite condiții și a participat în weekend la negocieri la Cairo privind posibile mecanisme de dezarmare.

Consiliul lui Trump, criticat pentru abordarea favorabilă poziției Israelului

Înaltul reprezentant pentru Gaza numit de BoP, Nickolay Mladenov, a fost criticat pe scară largă după ce, într-un raport prezentat în luna mai Consiliului de Securitate al ONU, a reluat argumentele Israelului, acuzând Hamas pentru blocarea procesului de pace, fără să menționeze direct încălcările comise de Israel.

Presiunile limitate exercitate asupra Israelului au fost mai degrabă discrete. Aryeh Lightstone, principalul negociator al administrației Trump pentru Israel, care este și consilier al BoP, a trimis în luna iunie o scrisoare privată guvernului Netanyahu, în care cerea relaxarea restricțiilor privind intrarea în Gaza a ajutoarelor umanitare „cu dublă utilizare”, restricții care au împiedicat livrarea unor produse esențiale precum conducte de apă și panouri solare.

Programul-pilot din apropierea orașului Rafah este foarte departe de aspirațiile inițiale ale BoP. La lansarea proiectului, printr-o prezentare considerată extrem de optimistă, în luna ianuarie, ginerele lui Trump, Jared Kushner, promitea că porțile pentru ajutoare vor fi larg deschise și că infrastructura de bază, inclusiv sistemele de alimentare cu apă, canalizare și electricitate, spitalele și brutăriile, va fi refăcută în întreaga Fâșie în termen de 100 de zile.

După cinci luni de blocaj, planul-pilot mult mai puțin ambițios a fost elaborat în urmă cu două săptămâni, în cadrul unor reuniuni desfășurate în Cipru, la care au participat Mladenov, Lightstone, consilieri ai Institutului Tony Blair și membri ai Comitetului Național pentru Administrarea Gazei (NCAG).

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NCAG, un organism format din 13 profesioniști și tehnocrați palestinieni, a primit interdicție din partea Israelului de a intra în Gaza și își desfășoară activitatea la Cairo de când a fost creat la începutul anului de către BoP.

Cum ar urma să arate tabăra-pilot din apropiere de Rafah

Tabăra-pilot prevăzută în actualul plan ar urma să fie formată din containere locuibile pentru zeci de mii de persoane strămutate din Gaza și să fie amplasată în zona tampon de-a lungul liniei de încetare a focului, în apropiere de Rafah.

Trupele israeliene s-ar retrage de pe această linie, iar securitatea la punctul de trecere dintre Gaza controlată de Hamas și tabără ar urma să fie asigurată de ISF și de o forță de poliție palestiniană special instruită, verificată oficial de NCAG și ISF, deși, în realitate, este de așteptat ca Israelul să aibă un cuvânt decisiv în alegerea recruților.

Pregătirea acestei forțe în Egipt nu a început încă și este de așteptat să dureze câteva luni. Se speră că ISF va avea aproximativ 5.000 de militari (un sfert din efectivele prevăzute inițial), proveniți din Maroc, Kosovo și, posibil, Albania și Kazahstan. Și aceștia vor avea nevoie de luni de pregătire, iar cadrul juridic pentru prezența lor este încă negociat cu guvernul israelian.

„Cred că vorbim despre sfârșitul lui 2026. Dacă am reuși să avem acest proiect finalizat și funcțional până în decembrie, aș fi foarte mulțumit”, a declarat un oficial familiarizat cu planificarea.

Finanțarea proiectului rămâne o problemă majoră

Nu este clar de unde vor proveni fondurile pentru proiectul-pilot. O parte foarte mică din cei 17 miliarde de dolari (12,6 miliarde de lire sterline) promiși inițial pentru planul de pace în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza s-a materializat efectiv. Grupul Donatorilor pentru Palestina al Uniunii Europene a anunțat luni că a strâns 883 de milioane de euro (770 de milioane de lire sterline) pentru Gaza. Banii sunt destinați refacerii infrastructurii de bază pentru apă și canalizare, precum și gestionării deșeurilor, și ar urma să completeze proiectele BoP.

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BoP negociază ca o parte din cele 11 miliarde de dolari reprezentând venituri fiscale palestiniene și active bancare înghețate confiscate și reținute de Israel să fie direcționată către fondurile pentru proiecte.

„Lucrăm la acest lucru. Este în discuție”, a declarat o sursă familiarizată cu negocierile. Propunerea a provocat furia Autorității Palestiniene (AP) din Cisiordania, care se confruntă cu dificultăți financiare grave.

„Acestea nu sunt fonduri israeliene pe care Israelul să le poată reține sau folosi ca monedă de negociere”, a declarat ministrul palestinian de Externe, Varsen Aghabekian. „Aceste fonduri trebuie eliberate imediat și necondiționat.”

Palestinienii se tem că proiectul-pilot va lăsa restul teritoriului în urmă

Aghabekian a spus că schimbarea direcției de la o abordare privind întreaga Fâșie Gaza către un proiect-pilot restrâns reprezintă o dilemă pentru palestinieni.

„Catastrofa umanitară nu poate fi gestionată prin măsuri fragmentare sau parțiale. În același timp, orice efort care salvează cu adevărat vieți palestiniene merită analizat cu atenție”, a declarat Aghabekian. „Îngrijorarea noastră este însă că aranjamentele temporare nu trebuie niciodată să devină un substitut pentru o soluție cuprinzătoare sau să servească la normalizarea unei realități inacceptabile.”

Potrivit unui oficial familiarizat cu discuțiile din Cipru, NCAG a fost divizat în privința acceptării proiectului-pilot de la Rafah, temându-se că acesta ar putea provoca tensiuni în rândul celor 2,1 milioane de palestinieni din Gaza și ar putea lăsa majoritatea populației pe un nivel secundar de prioritate în ceea ce privește acordarea ajutorului umanitar.