 Săptămâna viitoare se anunță grevă generală din Sănătate. Majoritatea investigațiilor și operațiilor vor fi amânate | adevarul.ro
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Săptămâna viitoare se anunță grevă generală din Sănătate. Majoritatea investigațiilor și operațiilor vor fi amânate

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Greva generală anunțată în sistemul sanitar riscă să lase mii de pacienți fără investigații și tratamente programate. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților avertizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că întârzierile pot transforma afecțiuni aparent banale în urgențe medicale, dar îi îndeamnă pe bolnavi să susțină protestul cadrelor medicale, pe care îl consideră și o luptă pentru siguranța pacienților. 

pacienti aflati pe patul de spital
Bolnavii se pregătesc de greva generală anunțată de cadrele medicale. FOTO: Arhiva Adevărul

În cadrul conflictului de muncă declarat de SANITAS, sindicaliștii au stabilit că greva de avertisment va avea loc pe 20 iulie, iar greva generală va începe pe 28 iulie. 

Vor fi asigurate doar serviciile care pun viața pacienților în pericol, cum ar fi unitățile de primire urgențe și terapiile intensive, în timp ce intervențiile programate și activitățile care nu presupun urgență vor fi temporizate, a anunțat vicepreședintele SANITAS, Răzvan Gae, pentru „Adevărul”.

Astfel, aproximativ 66% din activitatea spitalelor va fi întreruptă, iar pacienții sunt sfătuiți să își reprogrameze intervențiile programate pentru perioada conflictului de muncă. Decizia a fost luată după ce discuțiile cu Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății nu au dus la un rezultat concret, iar sindicaliștii afirmă că nu au primit niciun răspuns oficial la solicitările lor. 

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, a declarat pentru „Adevărul” că greva cadrelor medicale va avea consecințe negative directe asupra pacienților, în special asupra celor care se află în cursul unor investigații sau care necesită tratament prompt pentru afecțiuni care, deși nu par urgente la prima vedere, pot evolua rapid spre complicații grave.

„Greva cadrelor medicale reprezintă o problemă extrem de delicată pentru pacienți, întrucât majoritatea acestora vor resimți în mod direct consecințele negative ale întreruperii activității medicale. În primul rând, pacienții care se aflau în cursul unor investigații pentru afecțiuni ce necesită mai multe etape de evaluare clinică și paraclinică vor fi nevoiți să întrerupă acest proces, iar dacă greva se prelungește, vor trebui să reia totul de la început, ceea ce poate duce la pierderea șansei unui diagnostic precoce și a unui tratament administrat la timp, cu riscul ca boala să se complice.

Există numeroase afecțiuni, cum ar fi pneumonia sau bolile infecțioase digestive, care, deși nu par urgente la prima vedere, pot evolua în doar două-trei zile spre complicații grave dacă nu sunt investigate și tratate prompt”, a declarat Vasile Barbu

„Pacienții au de suferit chiar și fără grevă”

Vasile Barbu a subliniat că sistemul medical funcționează deja într-o criză profundă, iar greva nu face decât să agraveze o situație preexistentă, marcată de lipsa acută de personal, de suprasolicitarea cadrelor medicale și de imposibilitatea asigurării unor condiții de siguranță pentru pacienți.

„Sistemul medical funcționează, în prezent, într-o criză profundă, iar acest lucru este vizibil chiar și în afara contextului grevei, întrucât zilnic ne confruntăm cu situații în care pacienții cu afecțiuni grave sunt nevoiți să aștepte zile întregi pentru a fi diagnosticați și tratați. (...) Această criză este determinată în principal de lipsa acută de personal medical, deoarece, deși managerii spitalelor au solicitat prin memorandum aprobarea angajării de noi cadre, Ministerul Sănătății a aprobat mai puțin de o treime dintre aceste cereri.

Spitalele se pregătesc de blocaj. Sanitas amenință cu greva generală și reclamă salarii „ca în 1953”

Toate acestea afectează grav siguranța pacienților, mai ales că anumite patologii necesită o abordare precoce și extrem de atentă, iar în condițiile actuale de criză, pacienții au de suferit chiar și fără grevă”, a explicat acesta.

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților a atras atenția că greva cadrelor medicale trebuie înțeleasă nu doar ca o revendicare salarială, ci și ca o luptă pentru creșterea capacității unităților medicale de a face față unui număr tot mai mare de pacienți.

„Greva cadrelor medicale trebuie înțeleasă nu doar ca o revendicare salarială, ci și ca o luptă pentru creșterea capacității unităților medicale de a face față unui număr tot mai mare de pacienți, iar pentru că demersurile repetate făcute de spitale către Ministerul Sănătate, Guvern și alte autorități nu au avut rezultate, sistemul se confruntă cu probleme severe legate de stresul personalului, de lipsa unui management eficient și de imposibilitatea asigurării unor condiții de siguranță.

Pacienții trebuie să înțeleagă că protestul medicilor este, în esență, și un protest al lor, iar sprijinirea acestui demers este esențială pentru a determina autoritățile să intervină și să prioritizeze atât eforturile bugetare, cât și asigurarea resurselor necesare sistemului de sănătate”, a explicat Vasile Barbu.

Revendicările SANITAS

Federația SANITAS a formulat o serie de solicitări clare adresate Guvernului, printre care restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, accesul nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025.

În ceea ce privește proiectul legii salarizării, sindicatele cer reluarea unui dialog real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru munca în weekend și sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

Pe lângă revendicările imediate, liderii SANITAS au transmis un avertisment pe termen lung, subliniind că, dacă legea salarizării va trece în forma propusă, sistemul de sănătate se va confrunta cu o depopulare accelerată, iar nivelul actual de personal este deja unul de alertă, la limita minimului necesar.

Sindicaliștii au precizat că, în lipsa unui răspuns concret din partea autorităților, greva generală va începe la data anunțată, iar pacienții sunt sfătuiți să își reprogrameze intervențiile programate pentru perioada conflictului de muncă.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor răspunde solicitărilor sindicale înainte de declanșarea grevei generale sau dacă sistemul sanitar va intra într-un conflict prelungit, cu consecințe directe asupra accesului pacienților la servicii medicale.

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