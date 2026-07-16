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Conflict la vârful puterii în Ucraina. Sîrski îi răspunde lui Fedorov: „Datorită apărării Kievului, astăzi se pot ține briefinguri”. Budanov face un apel disperat la unitate

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Tensiunile politice de la Kiev ating cote alarmante. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a oferit o primă reacție după dezvăluirile explozive făcute de ministrul demisionar al Apărării, Mihailo Fedorov, privind un conflict deschis între cei doi. Deși a evitat o confruntare directă în declarații, Sîrski a transmis un mesaj cu o puternică încărcătură simbolică, amintind de momentele critice din debutul invaziei ruse.

Oleksandr Sirski, șeful armatei ucrainene/FOTO:X
Oleksandr Sirski, șeful armatei ucrainene/FOTO:X

Răspunsul generalului vine în contextul în care Fedorov a afirmat public că, deși Sîrski a salvat Ucraina în 2022, tacticile sale nu mai corespund realităților unui război tehnologic modern.

Sîrski: „Datorită apărării Kievului, astăzi se pot ține briefinguri”

Fără a-l ataca frontal pe ministru, comandantul-șef al armatei ucrainene s-a limitat la a-i mulțumi formal lui Fedorov pentru activitatea depusă și i-a urat acestuia „să rămână în continuare în echipa Ucrainei”. Cu toate acestea, replica sa privind importanța istorică a apărării capitalei a fost extrem de nuanțată: „Sunt mândru de faptul că, datorită operațiunii de apărare a Kievului din 2022, am reușit să ne salvăm capitala. Iar acum, în acest oraș se pot desfășura briefinguri, se pot contura viziuni și se pot lua decizii. Voi depune toate eforturile pentru ca astfel de evenimente să poată avea loc într-o Ucraină liberă și independentă”, a punctat Sîrski.

Generalul a subliniat că, pentru a atinge acest obiectiv, întreaga societate și clasa politică trebuie să rămână concentrate exclusiv pe efortul de război și pe o „strategie eficientă, care demonstrează deja rezultate concrete”.

Anterior, în cadrul unui briefing de presă, Mihailo Fedorov a dezvăluit că Sîrski i-ar fi pus un ultimatum președintelui Volodimir Zelenski, cerând demiterea sa. Ministrul a acuzat echipa generalului că a blocat sistematic toate inițiativele de reformă propuse de Ministerul Apărării.

Deși a recunoscut meritele incontestabile ale lui Sîrski în campaniile din Kiev, Harkov și Herson, Fedorov a avertizat că „războiul s-a schimbat complet”, acuzându-l pe comandant-șef că refuză să discute deschis despre problemele sistemice din armată.

Budanov intervine în dispută: „Nu avem dreptul să lăsăm emoțiile să ne slăbească”

Pe fondul demiterii lui Fedorov și al valului de nemulțumire populară care a urmat, șeful Direcției Principale de Informații (GUR), Kirilo Budanov, a lansat un apel public la calm și unitate națională.

Budanov a explicat că dezbaterile aprinse din societatea ucraineană sunt un semn de maturitate democratică, însă a avertizat că disputele interne nu trebuie să destabilizeze frontul în fața agresorului rus.

„Ucrainenii sunt o națiune care știe și are dreptul să pună întrebări dificile și să ceară răspunsuri. Acesta este un semn al sănătății noastre interne și al unei poziții civice asumate. Totuși, nu avem dreptul să permitem emoțiilor sau disputelor să ne slăbească principala forță: unitatea. Trebuie să ne canalizăm toată energia în lupta împotriva ocupantului”, a transmis Budanov.

Șeful GUR a subliniat că societatea civilă, Parlamentul, Președinția, Guvernul și Forțele de Securitate trebuie să acționeze ca un bloc monolitic: „Lucrăm împreună. Cu mintea rece și inima caldă”.

Proteste în marile orașe din Ucraina

Reacțiile de la vârful statului survin în timp ce mii de oameni au ieșit pe străzi în marile orașe ale țării. Pe 16 iulie, mitinguri de susținere pentru Mihailo Fedorov au fost organizate la Kiev, Liov, Harkov, Odesa, Dnipro și Cernăuți.

Decizia președintelui Zelenski de a-l demite pe Fedorov a stârnit un val masiv de critici din partea militarilor de pe front, a voluntarilor, oamenilor de afaceri și jurnaliștilor ucraineni. Aceștia consideră înlocuirea sa o eroare strategică majoră și își exprimă temerea că reformele de digitalizare și modernizare a armatei, începute de Fedorov, vor fi complet abandonate.

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