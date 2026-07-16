Peter Szijjarto, fostul ministru maghiar de Externe, angajat de chinezii de la BYD: „O ofertă extrem de onorabilă”

Fostul ministru ungar de Externe Peter Szijjarto a anunțat că demisionează din Parlamentul Ungariei, unde deținea un mandat obținut pe listele partidului de guvernământ Fidesz, pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul producătorului auto chinez BYD. Mișcarea reaprinde dezbaterea despre „ușa rotativă” dintre politică și mediul de afaceri.

Szijjarto a precizat într-un mesaj publicat pe Facebook că a primit „o ofertă extrem de onorabilă” din partea uneia dintre cele mai importante companii la nivel mondial, motiv pentru care a decis să renunțe la activitatea parlamentară.

Fostul șef al diplomației ungare va ocupa o poziție internațională responsabilă de relațiile externe și dezvoltarea de noi linii de afaceri în cadrul BYD, potrivit agenției MTI, citată de Agerpres.

În mesajul său, Peter Szijjarto a descris compania drept una dintre cele mai mari povești de succes din industria auto din ultimele două decenii și a subliniat statutul acesteia de lider mondial în producția de vehicule cu energii noi.

Reprezentanții BYD Auto Hungary au precizat pentru MTI că noul rol al lui Peter Szijjarto va avea o dimensiune internațională și că acesta nu va face parte din structura de conducere a subsidiarei companiei din Ungaria.

Plecarea lui Szijjarto la BYD reaprinde dezbaterea despre „ușa rotativă” dintre politică și mediul de afaceri

Decizia lui Szijjarto de a renunța la mandatul parlamentar pentru a ocupa o funcție internațională în cadrul producătorului chinez de automobile electrice BYD a generat controverse în Ungaria și a readus în atenție fenomenul cunoscut drept „ușa rotativă” dintre funcțiile publice și marile corporații.

Potrivit unei analize publicate de Index.hu, cazul lui Szijjarto - care a avut un rol important, ca ministru, în atragerea și susținerea investițiilor BYD în Ungaria - este privit de critici drept un exemplu clasic al tranziției rapide din politică în mediul privat, în special în situațiile în care fostul oficial ajunge să lucreze pentru o companie ale cărei investiții le-a susținut în perioada în care ocupa funcții guvernamentale.

Opoziția a ridicat semne de întrebare privind legăturile dintre activitatea sa guvernamentală și noua funcție din sectorul privat, în timp ce reprezentanții fostului partid de guvernământ au prezentat recrutarea sa drept o confirmare a prestigiului internațional de care se bucură fostul ministru.

Conform publicației maghiare, mai multe companii internaționale ar fi încercat să îl atragă după plecarea din guvern, însă acesta a ales oferta grupului chinez.

Un fenomen întâlnit și în alte state

Analiza Index.hu plasează cazul Szijjarto într-un context internațional mai amplu, amintind exemple precum fostul cancelar german Gerhard Schröder, care a ajuns în structuri asociate proiectelor energetice rusești, fostul președinte al Comisiei Europene José Manuel Barroso, recrutat de Goldman Sachs, sau fostul vicepremier britanic Nick Clegg, care a ocupat o funcție de conducere la Meta.

Potrivit publicației maghiare, companiile sunt interesate adesea nu doar de experiența managerială a foștilor demnitari, ci și de rețeaua de contacte și de cunoașterea mecanismelor decizionale acumulate în funcțiile publice.