Coșmarul prin care trece o tânără de 27 de ani, cu cancer de colon în stadiul patru. „Medicii mi-au respins simptomele ca fiind o alergie la gluten”

O tânără care se luptă cu cancer colorectal în stadiul patru și căreia medicii i-au spus inițial că suferă de alergie la gluten a povestit cum mai bine de şase luni a consultat mai mulţi medici şi a făcut mai multe seturi de analize până când, într-un final i s-a pus diagnosticul corect.

Primele dureri abdominale i-au apărut în octombrie 2023, a povestit Shannin Desroches, în vârstă de 27 de ani, asistentă medicală din Canada, astfel că s-a programat imediat la medicul său, care nu a luat-o foarte în serios, mai ales că analizele de sânge au ieşit „normale”.

Însă, pe măsură ce timpul trecea, frecvenţa durerilor era din ce în ce mai mare şi acestea din ce în ce mai puternice, astfel că tânăra a consultat mai mulţi şi a făcut numeroase analize. Cu toţii i-au spus că cel mai probabil este vorba despre o alergie la gluten.

„Simptomele mele au început în octombrie 2023. Au început ca o durere în partea stângă inferioară a abdomenului după ce luam masa. Am mers la medicul meu de familie și am fost trimisă pentru analize de sânge, dar acestea au ieșit normale. M-am întors la medicul meu, care m-a programat pentru o tomografie computerizată, dar aceasta nu a fost efectuată decât un an mai târziu, în octombrie 2024”, a povestit Shannin Desroches pentru DailyMail cum a început odiseea sa.

În timp ce aştepta tomografia computerizată, durerile din stomac se agravau şi, în plus, se confrunta și cu greață constantă. În cele din urmă, în martie 2024, la aproape șase luni de la prima sa vizită la medic, a decis să meargă la urgențe pentru a obține o a doua opinie.

Deși a spus că medicul de acolo „a luat-o mai în serios”, i s-a spus că este probabil o alergie la gluten și a fost trimisă la alte analize. Cum şi acestea au ieșit negative, în cele din urmă au făcut o ecografie.

„Mi-au găsit leziuni pe ficat și o masă pe ovarul drept, ceea ce a făcut să primesc o trimitere pentru o tomografie computerizată și un RMN mai repede”, a continuat ea povestea.

Tânăra povesteşte că, după ce a făcut scanarea, nu a primit vești de la medici, așa că a presupus că nu au găsit nimic. Două săptămâni mai târziu, la începutul lunii aprilie, s-a dus să își facă RMN-ul și l-a întrebat pe doctor dacă a descoperit ceva la tomografie. Iar diagnosticul a căzut ca un fulger.

„M-am întors două săptămâni mai târziu pentru RMN, fără să mă gândesc la nimic, dar medicul s-a uitat la rezultatele CT-ului și, când am ieșit de la RMN, mă aștepta cu un chirurg pentru a mă interna pentru o operație de urgență. Mi-a spus că am un blocaj în colonul sigmoid, iar leziunile arată ca un cancer”, a explicat Shannin Desroches.

A doua zi a fost operată de urgență, iar medicii i-au extirpat tumoarea din colon, ovarul drept și 13 dintre ganglionii limfatici. De asemenea, au descoperit mai multe tumori pe ficat, dar nu le-au putut extirpa pentru că era prea riscant.

Tânăra poveşteşte că şocul pe care l-a avut atunci când a primit diagonistul a făcut-o să se gândească, iniţial, doar la cum să-şi congeleze ovulele, pentru a-şi putea întemeia o familie şi a avea copii împreună cu iubitul său.

Imediat după ce s-a recuperat după operație, s-a întâlnit cu un medic specializat în fertilitate și a început procesul de prelevare a ovulelor și, din fericire, a rămas cu șapte ovule pe care le-a congelat.

A început chimioterapia o lună mai târziu, în mai 2024, și, după aproape un an, este încă sub tratament. Tinerei i s-a spus inițial că are mai puțin de 5% șanse de supraviețuire și că probabil mai are doar trei ani de trăit. Ea nu și-a pierdut speranța și încearcă acum să strângă banii necesari pentru o altă intervenție chirurgicală pentru a îndepărta tumorile din ficat, care trebuie făcută în SUA.

„Aveam nevoie de timp pentru a încerca să procesez cât mai multe lucruri. Simt că încă procesez până în ziua de azi, deoarece planul meu de tratament și următorii pași se schimbă mereu. Cred cu adevărat că mintea fiecărui om este foarte puternică și depinde dacă o laşi să te doboare cu gânduri negre sau să folosești în avantajul tău”, spune ea.

În ciuda faptului că este „îngrozită” în mod constant, Shannin a declarat pentru că este hotărâtă să „trăiască clipa și să își facă cât mai multe amintiri”.

„Am cancer. Pot să stau aici și să plâng în legătură cu asta (ceea ce încă mai fac în unele zile) sau pot să trăiesc clipa și să-mi fac cât mai multe amintiri. Sunt îngrozită în fiecare zi, doar că încerc să nu las cancerul să câștige”, a încheiat tânăra.