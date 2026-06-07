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Premieră medicală mondială. Medicii chinezi au transplantat simultan un ficat și doi rinichi de porc unui pacient uman

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Medicii din China au realizat o intervenție fără precedent în istoria transplanturilor, reușind să transplanteze simultan un ficat și doi rinichi provenite de la un porc modificat genetic unui pacient aflat în moarte cerebrală. Organele au funcționat aproape cinci zile, iar în primele 24 de ore nu au existat semne de respingere, potrivit unui studiu publicat în revista științifică Med.

Imagine cu scop ilustrativ. FOTO: Sanador
Imagine cu scop ilustrativ. FOTO: Sanador

Procedura este considerată o premieră mondială în domeniul xenotransplantului – transplantul de organe de la animale la oameni. Până acum, majoritatea intervențiilor de acest tip au implicat un singur organ, iar în cazul ficatului au fost folosite doar fragmente, nu organul complet,  potrivit Scientific American.  

O operație extrem de complexă

Pacientul era un bărbat în vârstă de 53 de ani, diagnosticat cu boală renală cronică severă și cu o hemoragie cerebrală. După declararea morții cerebrale și cu acordul familiei, medicii au decis să folosească acest caz pentru a testa procedura experimentală.

Ficatul sănătos al pacientului a fost donat unui alt bolnav, în timp ce echipa medicală i-a implantat doi rinichi și un ficat provenite de la un porc modificat genetic.

Animalul donator fusese supus unor intervenții genetice complexe. Cercetătorii au introdus trei gene umane pentru a reduce riscul problemelor de coagulare și au eliminat trei gene porcine asociate cu respingerea transplantului.

Organele au început să funcționeze în mai puțin de 24 de ore

Rezultatele inițiale au fost încurajatoare. La mai puțin de o zi după operație, ficatul transplantat producea bilă și prezenta semne normale de funcționare.

În același timp, valorile creatininei și ureei din sânge, crescute anterior din cauza insuficienței renale, au revenit la niveluri normale, ceea ce a indicat că și rinichii transplantați funcționau corespunzător.

Medicii spun că experimentul demonstrează, pentru prima dată, că mai multe organe provenite de la animale pot susține simultan funcțiile vitale ale organismului uman, cel puțin pe termen scurt.

Primele semne de respingere au apărut după 36 de ore

La aproximativ 36 de ore de la intervenție au apărut însă primele semne ale reacției sistemului imunitar.

Analizele au arătat că celulele provenite din organele porcului începeau să fie înlocuite treptat de celule umane, un indiciu că organismul recunoștea țesuturile transplantate ca fiind străine.

Medicii au identificat și mici zone de necroză și coagulare în interiorul ficatului transplantat, precum și niveluri crescute ale unor celule implicate în procesele inflamatorii.

Cercetătorii consideră că aceste mecanisme ar putea deveni ținte pentru viitoare tratamente care să reducă riscul respingerii organelor pe termen lung.

O posibilă soluție pentru criza de organe

Specialiștii susțin că studiul reprezintă un pas important în încercarea de a combate deficitul global de organe pentru transplant.

Chiar dacă astfel de intervenții nu vor deveni o practică medicală obișnuită în viitorul apropiat, tehnologia ar putea oferi o șansă pacienților care suferă simultan de insuficiență hepatică și renală și care nu găsesc la timp donatori compatibili.

Cercetările continuă

Coordonatorul studiului, Xuyong Sun, de la Guangxi Medical University, a anunțat că următoarele etape vor include noi experimente pe persoane aflate în moarte cerebrală și pe primate vii.

Înainte ca astfel de transplanturi să poată fi încercate la pacienți în viață, oamenii de știință trebuie să demonstreze că organele provenite de la porci nu transmit virusuri sau bacterii periculoase către oameni și că pot funcționa în siguranță pe termen lung.

Dacă aceste obstacole vor fi depășite, xenotransplantul ar putea deveni una dintre cele mai importante revoluții medicale ale următoarelor decenii.

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