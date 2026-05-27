Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Șeful Nvidia critică firmele care dau vina pe AI pentru concedieri: „Este o explicație leneșă”. Ce spune despre viitorul companiilor

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a criticat companiile care justifică disponibilizările prin dezvoltarea inteligenței artificiale, afirmând că astfel de explicații sunt „leneșe” și creează panică inutilă în rândul angajaților.

Șeful Nvidia, Jensen Huang. FOTO: X/@RadioTaiwan
Într-un interviu acordat publicației CNA, Jensen Huang a declarat că multe companii folosesc inteligența artificială drept pretext pentru concedieri, deși tehnologia abia începe să fie utilizată la scară largă.

„Narațiunea care leagă inteligența artificială de pierderea locurilor de muncă este, pentru mulți directori executivi care fac asta, pur și simplu leneșă. AI-ul abia a apărut, cum este posibil ca deja să piardă oameni locurile de muncă? Cum se poate ca inteligența artificială să fi devenit productivă și utilă abia acum șase luni, iar acum doi ani să se fi ajuns, cumva, la concedieri din cauza ei? Nu are niciun sens. Era doar o modalitate prin care voiau să pară deștepți, iar eu urăsc asta”, a spus Huang.

Șeful Nvidia a spus că este „iresponsabil” să fie speriați oamenii cu ideea că inteligența artificială le va lua joburile și a subliniat că adevărata problemă este adaptarea la noile tehnologii.

„Nu îți vei pierde locul de muncă din cauza AI-ului. Îți vei pierde locul de muncă în fața cuiva care a învățat AI mai bine decât tine”, a declarat acesta.

Huang a comparat actuala revoluție tehnologică cu apariția computerelor personale, spunând că oamenii care au refuzat să învețe să folosească PC-urile au fost cei care au rămas în urmă.

Mai multe companii importante au anunțat concedieri 

Declarațiile sale vin în contextul în care mai multe companii importante au anunțat concedieri asociate investițiilor în inteligență artificială. Recent, directorul general al Standard Chartered, Bill Winters, a fost criticat după ce a spus că banca înlocuiește „capitalul uman cu valoare mai redusă” prin tehnologie, în timp ce anunța reducerea a peste 7.000 de locuri de muncă în următorii patru ani.

De asemenea, Meta ar intenționa să reducă peste 20% din personal pentru a compensa investițiile masive în AI și pentru a crește productivitatea.

Jensen Huang susține însă că inteligența artificială va crea, pe termen lung, mai multe locuri de muncă și va accelera dezvoltarea companiilor.

„Este foarte probabil ca peste cinci ani să existe mai multe locuri de muncă decât există astăzi”, a spus CEO-ul Nvidia.

Acesta a dat chiar exemplul propriei companii, despre care afirmă că angajează tot mai mulți oameni și își accelerează ritmul de dezvoltare datorită tehnologiei.

„Lucrurile despre care credeam că vor dura 10 ani cred acum că vor dura unul sau doi ani. Dacă nu te implici în tehnologia vremurilor tale, vei rămâne pur și simplu în urmă”, a concluzionat Jensen Huang.

