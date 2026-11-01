Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a divizat G20. Miniștrii au încheiat reuniunea fără un acord pe tema securității

Reuniunea miniștrilor de externe din G20, la care a participat secretarul de stat american Marco Rubio, s-a încheiat fără consens, mai ales în privința războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Întâlnirea de două zile a avut loc pe 30 și 31 octombrie, la Atlanta.

Reuniune a ministrilor de externe G 20 Foto: @XHespanol

Rubio a promis că va publica o declarație cu concluziile discuțiilor mai târziu în cursul zilei de sâmbătă, 31 octombrie. La conferința de presă de final, el a recunoscut că participanții sunt departe de a rezolva principalele divergențe, relatează Associated Press.

„Nu voi pretinde astăzi în fața voastră că suntem aproape de a găsi soluții acceptate de toți pentru aceste probleme. Dar cred cu adevărat că, printre țările G20 prezente aici, sunt unele care lucrează împreună pentru a rezolva o parte dintre ele, în special în domeniul lanțurilor de aprovizionare și al mineralelor critice“, a spus el.

Rubio a descris prima zi a reuniunii drept „foarte productivă“. Sâmbătă, înainte de ultima sesiune a G20, el a avut discuții separate cu miniștrii de externe ai Australiei, Indiei și Japoniei. În dezbaterea despre lanțurile de aprovizionare s-a vorbit despre libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, în Marea Roșie, în Marea Neagră și în Marea Chinei de Sud.

„Le-am spus clar partenerilor noștri că lanțurile de aprovizionare sigure sunt esențiale pentru creștere. Rutele comerciale critice, inclusiv Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb, trebuie să rămână sigure și deschise pentru comerț. Și trebuie să continuăm să întărim și să extindem lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, pentru a ne proteja viitorul“, a declarat Rubio.

Fotografia de grup, anulată

Rubio a deschis discuțiile de vineri cu un apel la unitate, dar a anulat apoi fotografia de grup tradițională a miniștrilor. Diplomații europeni s-au opus participării ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la fotografie. Ei au amenințat că vor boicota ședința foto sau că vor pleca în timpul ei.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că lipsa consensului nu l-a surprins. Pentru el este prima participare la o reuniune G20, în calitate de invitat al țării sale.

„Sunt războaie în desfășurare, iar la masă stau participanți la aceste războaie, așa că este foarte greu să convii asupra unei poziții comune“, a explicat el jurnaliștilor.

Divergențe adânci

Alți participanți la discuții, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că delegațiile au convenit să încerce să depășească neînțelegerile, deși șansele de succes sunt mici. Potrivit lor, părțile au căzut de acord și să lucreze pentru buna desfășurare a viitorului summit al liderilor G20, găzduit de președintele american Donald Trump în Florida.

Aceiași diplomați au precizat că o declarație a președinției, în locul unui comunicat comun, era planificată de mult timp, din cauza contradicțiilor profunde dintre participanți. Acestea privesc războiul Rusiei împotriva Ucrainei, războiul SUA și al Israelului cu Iranul, tarifele vamale americane și acțiunile Chinei în Marea Chinei de Sud. Toți acești factori au contribuit la creșterea bruscă a prețurilor mondiale la combustibil și la mai multă incertitudine în comerț.

Sesiunea inițială a fost descrisă ca prietenoasă. Totuși, potrivit interlocutorilor, Rusia a rămas intransigentă în privința Ucrainei și s-a opus apartenenței Poloniei la G20. Decizia administrației Trump de a nu invita Africa de Sud, țară membră a grupului, a stârnit și ea controverse. Alți participanți s-au pronunțat împotriva acestei decizii.

Relațiile dintre SUA și Ucraina

Chiar înainte de începerea discuțiilor, unele țări G20 și-au exprimat îngrijorarea față de invitația americană adresată Rusiei, pe fondul intensificării atacurilor asupra Ucrainei. Relațiile Washingtonului cu Kievul s-au înrăutățit după ce Trump a decis să nu aplice noi sancțiuni Moscovei și să limiteze temporar ajutorul logistic și de informații pentru Ucraina. În același timp, pe 30 octombrie, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a aprobat o posibilă vânzare către Ucraina de rachete interceptoare Patriot, în valoare de 2,1 miliarde de dolari.

Lavrov a declarat că Moscova nu va permite o situație în care Ucraina ar reprezenta o „amenințare militară pentru interesele legitime de securitate ale Federației Ruse“. De la invazia la scară largă din februarie 2022 și de la introducerea unor sancțiuni dure împotriva Moscovei, el merge rar în țări NATO. Nu se știe încă dacă președintele rus, Vladimir Putin, va accepta invitația lui Trump la summitul din decembrie, organizat la clubul de golf al acestuia din Miami.

Rubio nu a exclus participarea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la summitul G20 din Florida. El a precizat însă că nu există deocamdată anunțuri oficiale în acest sens. Prezența lui Lavrov la reuniunea ministerială de la Atlanta a fost explicată de Rubio prin nevoia de a menține legătura cu ambele părți ale războiului. Potrivit lui, discuțiile cu Moscova nu înseamnă legitimarea crimelor acesteia sau sprijinirea agresiunii.