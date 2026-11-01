Marco Rubio: „Nu știu dacă o pace negociată este realizabilă în Ucraina, asta încercăm să aflăm“

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că nu știe dacă un acord de pace negociat între Ucraina și Rusia este posibil. Declarația a fost făcută la reuniunea miniștrilor de externe din G20, pe 31 octombrie.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio Foto: Profimedia

„Nu știu dacă o pace negociată este realizabilă în Ucraina, asta încercăm să aflăm“, a spus Rubio la o conferință de presă.

„Nu cred că cineva de aici pretinde că suntem în pragul unui acord negociat“, a adăugat el.

Șeful diplomației americane a răspuns întrebărilor jurnaliștilor după reuniunea miniștrilor de externe din G20, desfășurată la Atlanta.

Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor Kievului că SUA și-au moderat poziția față de Rusia înaintea discuțiilor trilaterale de pace de la Abu Dhabi. Acestea sunt așteptate la începutul lui noiembrie, deși o dată oficială nu a fost stabilită.

„Vom continua să încercăm să vedem dacă putem ajunge la un acord, dar nu am venit aici să vă spun că suntem în pragul unuia“, a spus Rubio.

Un ton mai rezervat

Schimbarea de ton a lui Rubio vine după mai bine de un an și jumătate de eforturi ale președintelui american, Donald Trump, de a negocia un acord de pace în Ucraina. Trump se arătase la început optimist că va încheia o înțelegere în câteva luni de la preluarea mandatului. Rusia a refuzat însă în mod repetat un armistițiu, iar lipsa de progres l-a frustrat de mai multe ori pe președintele american.

Divergențele privind teritoriile și garanțiile de securitate rămân nerezolvate înaintea următoarei runde de discuții dintre Ucraina, Rusia și SUA. Oficialii ucraineni nu se așteaptă ca prima rundă să aducă o descoperire majoră. Kievul speră însă că întâlnirea va relansa negocierile regulate și va aduce rezultate limitate.

Zelenski, la Istanbul

Aproximativ în același timp în care vorbea Rubio la Atlanta, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut declarații după întâlnirea cu omologul turc, Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul.

Deși au fost anunțate puține rezultate concrete, Zelenski a spus că cei doi lideri au discutat despre situația din Marea Neagră.

„Turcia ne susține constant suveranitatea, integritatea teritorială și pașii care pot asigura o navigație sigură în Marea Neagră și pot restabili condiții normale de viață în regiunea Mării Negre“, a declarat el.

Vizita are loc în contextul în care atacurile Rusiei și ale Ucrainei în Marea Neagră s-au intensificat în ultimele luni. În august, Ankara a cerut un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor, după mai multe incidente în care au fost implicate nave sub pavilion turc.

„Îi mulțumesc președintelui Erdogan pentru cooperarea noastră clară și plină de sens și pentru disponibilitatea Turciei de a sprijini toate ideile promițătoare care pot apropia o pace reală și securitate“, a spus Zelenski.

Controversa privind Lavrov

La reuniunea G20 de la Atlanta, Rubio a fost întrebat despre decizia de a-l invita pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a participat la discuții.

Prezența lui Lavrov a stârnit controverse, după ce miniștri europeni au refuzat să pozeze alături de el în fotografia tradițională de familie, pe 30 octombrie, potrivit presei.

Rubio a apărat participarea lui Lavrov și a spus că este nevoie ca toate părțile să fie prezente la masa tratativelor pentru a se ajunge la un acord.

„Cum poți avea un acord negociat între Rusia și Ucraina dacă nu ai posibilitatea de a vorbi atât cu Rusia, cât și cu Ucraina?“, a întrebat el.

Ucraina nu a fost reprezentată la reuniunea G20. Ea nu este membră a grupului și nu a fost invitată, deși în trecut a primit invitații la întâlniri G20.