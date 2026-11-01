 Marco Rubio: „Nu știu dacă o pace negociată este realizabilă în Ucraina, asta încercăm să aflăm“ | adevarul.ro
search
Duminică, 1 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Marco Rubio: „Nu știu dacă o pace negociată este realizabilă în Ucraina, asta încercăm să aflăm“

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că nu știe dacă un acord de pace negociat între Ucraina și Rusia este posibil. Declarația a fost făcută la reuniunea miniștrilor de externe din G20, pe 31 octombrie.

Secretarul de stat Marco Rubio
Șeful diplomației americane, Marco Rubio Foto: Profimedia

„Nu știu dacă o pace negociată este realizabilă în Ucraina, asta încercăm să aflăm“, a spus Rubio la o conferință de presă.

„Nu cred că cineva de aici pretinde că suntem în pragul unui acord negociat“, a adăugat el.

Șeful diplomației americane a răspuns întrebărilor jurnaliștilor după reuniunea miniștrilor de externe din G20, desfășurată la Atlanta.

Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor Kievului că SUA și-au moderat poziția față de Rusia înaintea discuțiilor trilaterale de pace de la Abu Dhabi. Acestea sunt așteptate la începutul lui noiembrie, deși o dată oficială nu a fost stabilită.

„Vom continua să încercăm să vedem dacă putem ajunge la un acord, dar nu am venit aici să vă spun că suntem în pragul unuia“, a spus Rubio.

Un ton mai rezervat

Schimbarea de ton a lui Rubio vine după mai bine de un an și jumătate de eforturi ale președintelui american, Donald Trump, de a negocia un acord de pace în Ucraina. Trump se arătase la început optimist că va încheia o înțelegere în câteva luni de la preluarea mandatului. Rusia a refuzat însă în mod repetat un armistițiu, iar lipsa de progres l-a frustrat de mai multe ori pe președintele american.

Divergențele privind teritoriile și garanțiile de securitate rămân nerezolvate înaintea următoarei runde de discuții dintre Ucraina, Rusia și SUA. Oficialii ucraineni nu se așteaptă ca prima rundă să aducă o descoperire majoră. Kievul speră însă că întâlnirea va relansa negocierile regulate și va aduce rezultate limitate.

Zelenski, la Istanbul

Aproximativ în același timp în care vorbea Rubio la Atlanta, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut declarații după întâlnirea cu omologul turc, Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul.

Deși au fost anunțate puține rezultate concrete, Zelenski a spus că cei doi lideri au discutat despre situația din Marea Neagră.

„Turcia ne susține constant suveranitatea, integritatea teritorială și pașii care pot asigura o navigație sigură în Marea Neagră și pot restabili condiții normale de viață în regiunea Mării Negre“, a declarat el.

Vizita are loc în contextul în care atacurile Rusiei și ale Ucrainei în Marea Neagră s-au intensificat în ultimele luni. În august, Ankara a cerut un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor, după mai multe incidente în care au fost implicate nave sub pavilion turc.

„Îi mulțumesc președintelui Erdogan pentru cooperarea noastră clară și plină de sens și pentru disponibilitatea Turciei de a sprijini toate ideile promițătoare care pot apropia o pace reală și securitate“, a spus Zelenski.

Controversa privind Lavrov

La reuniunea G20 de la Atlanta, Rubio a fost întrebat despre decizia de a-l invita pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a participat la discuții.

Prezența lui Lavrov a stârnit controverse, după ce miniștri europeni au refuzat să pozeze alături de el în fotografia tradițională de familie, pe 30 octombrie, potrivit presei.

Rubio a apărat participarea lui Lavrov și a spus că este nevoie ca toate părțile să fie prezente la masa tratativelor pentru a se ajunge la un acord.

„Cum poți avea un acord negociat între Rusia și Ucraina dacă nu ai posibilitatea de a vorbi atât cu Rusia, cât și cu Ucraina?“, a întrebat el.

Ucraina nu a fost reprezentată la reuniunea G20. Ea nu este membră a grupului și nu a fost invitată, deși în trecut a primit invitații la întâlniri G20.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
VIDEO | Povestea primei ferme de măgărițe din România înființată de un deputat PSD. Cu cât se vinde un litru din laptele considerat elixir pentru bolile de plămâni
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
„Gigi Becali a pus 30.000 euro pe 17 la casino! A cumpărat Steaua de la Viorel Păunescu cu bani împrumutați!”
fanatik.ro
image
Ministrul Muncii a făcut anunțul despre indexarea pensiilor și ajutoarele pentru pensionari: „Nu vreau să vând iluzii”
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate: ”În sfârșit”. Reacția soției
digisport.ro
image
Adrian Minune se pregătește de nuntă! Fiul manelistului și-a stabilit data căsătoriei cu Ariana. Unde va avea loc marele eveniment
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Judeţul în care ninge fără oprire de ieri. Meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăţi
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
De ce au scăzut pensiile celor cu grupe la recalculare? Expert: Noua lege a comis o eroare fundamentală
newsweek.ro
image
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
France Football a publicat rezultatul complet al votului FANATIK pentru Balonul de Aur! Pe cine a ales Emanuel Roșu în top 10 și ce țări nu i-au dat niciun punct lui Harry Kane
fanatik.ro
image
Alertă de atac terorist la Moscova. Americanii i-au informat pe ruși că este vizat un palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski VIDEO
ziare.com
image
ADIO! La 31 de ani, s-a retras din națională, enervat de decizia selecționerului: ”Șoc”
digisport.ro
image
Cod portocaliu de ploi și vânt în mai multe județe din România. ANM spune care vor fi zonele lovite de ninsori
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul Monicăi Anghel de la munte. E amplasat într-un loc idilic, în mijlocul naturii. Artista l-a cumpărat cu fonduri europene. Este de vis! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii vor putea plăti cu cardul și în caz de blackout. Va fi introdus un sistem offline
mediaflux.ro
image
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Heidi Klum a dat clasă tuturor și de Halloween 2026. Costumul în care abia putea fi recunoscută a avut un detaliu foarte personal
actualitate.net
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
click.ro
image
Horoscop noiembrie 2026. Taurii își întâlnesc marea dragoste, Săgetătorii află informații neașteptate, Capricornii și-ar putea găsi un loc de muncă mai bun
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei

OK! Magazine

image
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru