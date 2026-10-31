SUA, preocupate de securitatea Mării Neagre: Rubio vorbește despre un armistițiu limitat, Erdoğan cere încetarea atacurilor

SUA și Turcia intensifică demersurile diplomatice pentru asigurarea securității navigației în Marea Neagră. În timp ce Marco Rubio vorbește despre interesul tot mai mare pentru un armistițiu limitat, Recep Tayyip Erdoğan cere Rusiei și Ucrainei să pună capăt atacurilor asupra navelor civile.

Erdoğan cere încetarea atacurilor în Marea Neagră Foto: MAI

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că există un interes tot mai mare din partea comunității internaționale pentru facilitarea unui armistițiu limitat în Marea Neagră, care să asigure transportul neîngrădit al energiei și cerealelor exportate de Rusia și Ucraina, scrie Reuters.

Rubio a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că Statele Unite analizează propunerile înaintate de Turcia și India pentru reluarea transporturilor de cereale.

„Această situație reprezintă o amenințare la adresa securității alimentare la nivel mondial și, într-o anumită măsură, și la adresa securității energetice. Ne-am dori să ajungem la un acord în această privință. Nu ar pune capăt războiului, dar ar rezolva cel puțin un aspect specific al acestuia”, a declarat Rubio.

Erdogan critică Rusia și Ucraina pentru atacurile din Marea Neagră

În aceeași zi, la Istanbul, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că atacurile care vizează nave civile în Marea Neagră sunt inacceptabile și a cerut Rusiei și Ucrainei „să acționeze responsabil”, relatează AFP și France24.

„Este evident că atacurile împotriva navelor civile și acțiunile care amplifică și mai mult tensiunile din Marea Neagră nu servesc intereselor nimănui”, a declarat Erdogan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Istanbul, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanță, indiferent cine le comite sau ce justificare invocă. Facem apel la toate părțile să acționeze responsabil în această privință”, a adăugat liderul turc.

Ankara a transmis Rusiei și Ucrainei o propunere pentru încetarea atacurilor asupra navelor civile, însă susține că cele două state aflate în conflict nu au dat curs inițiativei.

Zelenski, mesaj de la Istanbul

Zelenski a acuzat Rusia că îngreunează situația din Marea Neagră și a afirmat că o parte importantă a discuțiilor cu Erdogan a fost dedicată tocmai problemelor legate de securitatea navigației în regiune.

„Am discutat cu președintele Erdogan câteva idei și propuneri care ar putea ajuta. Și îi mulțumesc personal domnului președinte pentru acest dialog”, a declarat liderul ucrainean.

Turcia a găzduit mai multe runde de negocieri între Rusia și Ucraina, menite să conducă la un armistițiu de durată și la un acord de pace.

Într-o convorbire telefonică avută miercuri cu președintele american Donald Trump, Erdogan a declarat că Turcia este pregătită să sprijine eforturile de relansare a procesului diplomatic dintre Ucraina și Rusia și de încheiere a războiului, a transmis biroul liderului turc.

„Posibilitatea unei întâlniri în Turcia”

Tot sâmbătă, Erdogan a salutat relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, referindu-se în special la inițiativa lui Donald Trump.

„În acest moment, susținem că nu pot exista învinși în cadrul unei păci juste”, a declarat președintele turc.

„Aș dori să subliniez că suntem pregătiți să depunem toate eforturile posibile pentru a deschide calea către pace”, a adăugat el.

Negocierile găzduite de Turcia între cele două state aflate în război au demonstrat că „se pot obține rezultate concrete prin diplomație”, a mai afirmat Erdogan.

Săptămâna trecută, Kremlinul a anunțat că următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și Statele Unite urma să fie reluată în noiembrie, în Emiratele Arabe Unite.

Zelenski a declarat că a discutat cu Erdogan atât despre acest format de negocieri, cât și despre alte posibilități, „în special despre implicarea Turciei, a Europei și a tuturor partenerilor”.

„Am discutat și despre posibilitatea organizării unei întâlniri aici, în Turcia. Sunt necesare decizii ferme pentru ca pacea să fie posibilă”, a adăugat liderul ucrainean.