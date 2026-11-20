Statele Unite ar trebui să înăsprească semnificativ restricțiile asupra industriei aerospațiale chineze și să împiedice certificarea aeronavelor produse în China pentru operarea pe piața americană, potrivit unui raport al Comisiei Speciale pentru China din Camera Reprezentanților, consultat de Reuters.

Camera Reprezentantilor Foto: FOTO EPA EFE

Documentul solicită administrației de la Washington să impună controale mai severe asupra exporturilor de tehnologie și să limiteze investițiile americane în sectorul aerospațial chinez, pe fondul temerilor că expertiza occidentală a contribuit la consolidarea capacităților militare ale Chinei.

Raportul este rezultatul unei investigații desfășurate timp de un an și susține că transferurile de tehnologie realizate prin parteneriate comerciale, societăți mixte și proiecte de dezvoltare comună au adus beneficii nu doar aviației civile, ci și industriei militare chineze.

Președintele comisiei, congresmanul republican John Moolenaar, a afirmat că Statele Unite și aliații lor trebuie să consolideze barierele privind exportul de tehnologii sensibile și să reducă investițiile care ar putea contribui la dezvoltarea unui adversar strategic. Potrivit acestuia, scopul este împiedicarea transferului de tehnologii esențiale către China:

„Statele Unite și aliații lor ar trebui să înăsprească controalele la export și să restrângă investițiile în sectorul aerospațial pentru a opri transferul de tehnologii esențiale care ar consolida principalul nostru adversar”, a explicat Moolenaar, potrivit Reuters.

Raportul recomandă și ca Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) să nu autorizeze operarea aeronavelor produse în China pe teritoriul american. Autorii invocă printre argumente lipsa raportului final privind prăbușirea unui avion al companiei China Eastern Airlines în 2022, precum și sprijinul financiar oferit de stat companiilor chineze COMAC și AVIC.

În prezent, FAA nu a certificat niciun avion chinez pentru operare în Statele Unite, însă instituția a refuzat să comenteze concluziile raportului.

Documentul atrage atenția și asupra legăturilor dintre unele companii occidentale și industria aerospațială chineză. Sunt menționate firme precum Honeywell Aerospace, GE Aerospace și Collins Aerospace, despre care raportul afirmă că au obținut în mod repetat licențe pentru transferuri de tehnologie ce au implicat entități chineze cu legături militare.

Companiile au respins orice acuzație de nerespectare a regulilor. Reprezentanții Honeywell Aerospace au transmis că toate proiectele au fost aprobate de autoritățile americane și au respectat legislația în vigoare, în timp ce GE Aerospace și grupul RTX, proprietarul Collins Aerospace, au subliniat că tratează cu maximă seriozitate aspectele legate de securitatea națională și respectarea normelor de export.

Raportul vizează și grupul european Airbus. Autorii documentului recomandă o analiză mai strictă a achizițiilor realizate de companii franceze în sectorul tehnologic american și susțin că unele firme din Franța mențin relații mai apropiate cu industria aerospațială chineză decât rivalii lor din Statele Unite. Airbus a refuzat să comenteze.

De cealaltă parte, Ambasada Chinei la Washington a criticat concluziile raportului, acuzând Statele Unite că folosesc argumente de securitate națională pentru a politiza relațiile comerciale și tehnologice dintre cele două țări.

Raportul avertizează însă și asupra unui posibil efect advers: măsurile unilaterale adoptate de Washington ar putea afecta competitivitatea companiilor americane fără a împiedica neapărat accesul Chinei la tehnologiile occidentale, dacă firme din alte state aliate vor continua să ocupe spațiul lăsat liber de companiile din SUA.