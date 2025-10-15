„Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde

Companii americane din sectorul apărării — Epirus şi General Dynamics Land Systems (GDLS) — au dezvăluit un sistem robotic autonom denumit Leonidas AR, conceput pentru neutralizarea roiurilor de drone inamice.

Leonidas AR combină arma cu microunde de înaltă putere (HPM) Leonidas, dezvoltată de Epirus, cu un vehicul blindat ghemuit pe şenile, Tracked Robot 10‑ton (TRX), produs de GDLS. Parteneriatul a fost anunţat înaintea prezentării oficiale la întâlnirea anuală şi expoziţia Asociaţiei Armatei SUA (AUSA), relatează Interesting Engineering.

Potrivit firmelor, sistemul poate dezactiva simultan mai multe drone prin impulsuri electromagnetice puternice: explozia de energie în bandă de microunde ar afecta instant circuitele şi componentele electronice ale aparatelor aeriene fără pilot. Producătorii afirmă că operatorii pot regla cu precizie amplitudinea şi frecvenţa semnalului în funcţie de misiune, ceea ce permite definirea „zonelor sigure”, evitarea interferenţelor nedorite şi actualizarea de la distanţă a parametrilor sistemului fără retragerea lui din câmpul de luptă.

Plataforma TRX este un vehicul şenilat hibrid‑electric de aproximativ 10 tone, echipat cu capabilităţi avansate de inteligenţă artificială. Conform GDLS, TRX poate parcurge peste 480 km cu o singură încărcare şi atinge o viteză maximă de circa 45 mile/oră (≈72 km/h). Vehiculul oferă mobilitate ridicată şi senzori radar cu acoperire la 360 de grade; constructorul lucrează şi la o variantă pe roţi pentru a extinde opţiunile de deplasare conform cerinţelor operaţionale.

„Prin unirea experienţei GDLS în platforme terestre cu efectorul necinetic de la Epirus, Leonidas AR reprezintă tehnologia de generaţie următoare pentru mediul tactic modern”, a declarat Jim Pasquarett, vicepreşedinte GDLS pentru strategie şi dezvoltare în SUA.

Epirus a mai demonstrat anterior capacităţile sistemului Leonidas în faţa observatorilor din diverse servicii militare americane şi parteneri străini. Totodată, în industrie există şi alte proiecte similare: de pildă, compania Aurelius Systems dezvoltă arme laser destinate apărării infrastructurilor critice şi a forţelor din prima linie împotriva ameninţărilor aeriene de mică şi medie dimensiune.

Leonidas AR ilustrează tendinţa recentă din apărare de a integra soluţii autonome, neletale sau „necinetice”, menite să contracareze ameninţările greu de detectat şi uşor de multiplicat, precum roiurile de drone. Rămâne de urmărit evaluarea operaţională şi protecţia împotriva posibilelor efecte colaterale ale emisiilor electromagnetice în medii civile şi în reţelele de comunicaţii.