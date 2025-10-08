Polițiștii germani, autorizați să doboare dronele periculoase. Cancelarul Merz: „Ameninţă securitatea noastră”

Dronele considerate periculoase pot fi doborâte de polițiști începând de miercuri, 8 octombrie, anunță Guvernul Germaniei. Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor includ utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat amendamente legislative pentru a consolida mijloacele poliţiştilor, care vor putea adopta „măsuri fizice, adică să intercepteze şi să doboare drone”, scrie News.ro.

Noua lege, aprobată miercuri de cabinet şi care aşteaptă aprobarea parlamentului, autorizează în mod explicit poliţia să doboare dronele care încalcă spaţiul aerian al Germaniei, inclusiv să le doboare în caz de ameninţare iminentă sau de prejudiciu grav.

Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor includ utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control şi navigaţie.

„Incidentele cu drone ameninţă securitatea noastră”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o postare pe platforma de socializare X.

„Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competenţele poliţiei federale, astfel încât dronele să poată fi detectate şi contracarate mai rapid în viitor”, a adăugat cancelarul.

Decizia guvernului vine după mai multe incidente cu drone în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile.

Aceste drone, a căror origine rămâne necunoscută, au zburat în preajma unor aeroporturi și baze militare din Danemarca, Norvegia și Suedia, determinând unele dintre țările afectate să denunțe un posibil atac hibrid din partea Rusiei.

Franța a reținut recent căpitanul unui petrolier rusesc suspectat că ar fi putut fi o platformă de lansare a unor drone în spațiul aerian al Danemarcei.

În timp ce UE lucrează la proiectul unui zid al dronelor care să preîntâmpine astfel de incursiuni aeriene, astfel de incidente au ajuns să aibă o frecvență zilnică.