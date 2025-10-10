China a ajutat Rusia să creeze un sistem de război electronic împotriva dronelor ucrainene și a sistemului Starlink

Documente interne ale conglomeratului rusesc Rostec sugerează că China a colaborat cu Rusia pentru dezvoltarea și furnizarea de sisteme de război electronic (EW), menite să protejeze infrastructura strategică rusă de atacurile cu drone ucrainene, scrie, militarnyi.com.

Informațiile au fost publicate de grupul de hackeri Black Mirror, care susține că a obținut acces la corespondența și rapoartele tehnice ale companiei.

Colaborare tehnologică în domeniul apărării

Potrivit documentelor, echipamentele chineze de război electronic au început să fie utilizate de armata rusă cel puțin din august 2023, în special pentru protejarea bazelor aeriene.

Dosarul menționează că Ministerul rus al Apărării a coordonat testarea și aplicarea în teren a sistemelor chineze, inclusiv pentru detectarea și neutralizarea dronelor care folosesc rețele 4G sau conexiuni prin satelitul Starlink – sistemul dezvoltat de compania americană SpaceX.

Documentele mai arată că Rusia urmărea să dezvolte un parteneriat industrial cu mai multe companii chineze, printre care un institut de cercetare specializat în război electronic, un producător capabil de producție în serie, o firmă logistică cu lanțuri de aprovizionare active și o companie de asigurări.

Sisteme de război electronic prezentate la forumul militar

În cadrul forumului Armata-2023, Rusia a prezentat un complex complet de război electronic, presupus a fi de origine chineză. Sistemul includea:

-un scanner de detecție a dronelor pe frecvențe între 300 și 6000 MHz;

-un radar capabil să identifice drone lente sau care zboară la joasă altitudine, până la o viteză de 1 m/s și o altitudine minimă de 10 metri;

-un dispozitiv de bruiaj pe cinci benzi de frecvență, cu o putere de 50 de wați pe fiecare bandă;

-un sistem optic cu urmărire automată a țintei, cu rază de acțiune de 3 km ziua și 1 km noaptea, în infraroșu;

-un dispozitiv de falsificare a coordonatelor GPS (spoofing).

Specialiștii ruși au remarcat că sistemul este mobil, greu de detectat și poate fi amplasat în aproximativ 30 de minute.

Au fost, de asemenea, testate și arme portabile anti-dronă, inclusiv:

-o „pușcă” cu opt canale și rază de acțiune de până la 1,2 km;

-un scanner manual cu rază de detecție de peste 2 km;

-un dispozitiv portabil de bruiaj, montat în rucsac;

-un scut anti-dronă, capabil să blocheze semnale la peste 2,5 km.

Teste de luptă în Rusia

Conform raportului Rostec, complexul chinez a fost testat la poligonul Alabino, lângă Moscova, și ulterior desfășurat la baza aeriană Șaikovka.

„În august 2023, sistemul a fost folosit cu succes într-o situație reală de luptă, detectând și neutralizând o dronă la o distanță de doi kilometri”, se arată în documentul citat.

China și Rusia și-au intensificat cooperarea tehnologică și militară în ultimii doi ani, în contextul sancțiunilor occidentale impuse Moscovei. Beijingul neagă însă că ar furniza arme Rusiei, afirmând că schimburile se limitează la „produse cu dublă utilizare”.

Potrivit analiștilor, sprijinul tehnologic chinez în domeniul războiului electronic ar putea ajuta Rusia să-și consolideze apărarea împotriva dronelor ucrainene tot mai sofisticate, care folosesc comunicații comerciale și satelitare pentru a evita bruiajul tradițional.