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Peste 300 de drone au fost confiscate în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale, anunță autoritățile americane

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Autoritățile americane au confiscat peste 300 de drone care au zburat în apropierea arenelor care găzduiesc meciuri de la Cupa Mondială, de la începutul competiției pe 11 iunie, potrivit Administrației pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA).

FBI și TSA monitorizează spațiul aerian din jurul stadioanelor. FOTO: Arhivă
FBI și TSA monitorizează spațiul aerian din jurul stadioanelor. FOTO: Arhivă

În zilele de meci, toate zborurile, inclusiv cele efectuate cu drone, sunt interzise pe o rază de aproximativ 5,5 kilometri în jurul stadioanelor și până la o altitudine de aproape 900 de metri, cu excepția cazurilor autorizate de controlorii de trafic aerian.

Biroul FBI din Miami a anunțat că a emis 49 de sancțiuni pentru zboruri neautorizate și a confiscat 54 de drone în statul Florida, scrie Reuters

În perimetrele amenajate pentru suporteri, dronele nu pot zbura pe o rază de aproximativ 1,8 kilometri și până la o altitudine de circa 300 de metri.

Amenzi de până la 100.000 de dolari

FAA a avertizat că operatorii care pătrund fără autorizație în spațiul aerian restricționat riscă amenzi de până la 100.000 de dolari, confiscarea echipamentelor și chiar dosare penale.

FBI a mobilizat, de asemenea, echipe în jurul stadioanelor pentru a detecta și opri dronele care zboară fără autorizație.

Anul trecut, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor considerate o amenințare, iar Departamentul pentru Securitate Internă a instalat sisteme suplimentare de contracarare a dronelor la granița dintre SUA și Mexic, în statul Texas.

Reuters amintește că, anul trecut, un bărbat a pledat vinovat după ce a zburat cu o dronă deasupra unui meci din play-off-ul ligii profesioniste de fotbal american, iar un alt caz a vizat un locuitor din Massachusetts, acuzat că a operat ilegal o dronă în apropierea liniei de sosire a Maratonului de la Boston.

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