Controlorii de trafic aerian, epuizați și demoralizați. Se duc la muncă beți și drogați

Un deficit de controlori în SUAa dus la o forță de muncă epuizată și demoralizată, care este din ce în ce mai predispusă să facă greșeli periculoase.

Un controlor de trafic aerian s-a dus la serviciu beat în această vară și a glumit despre "a face bani mulți amețit". Un altul fuma în mod obișnuit marijuana în timpul pauzelor. Un al treilea angajat a amenințat cu acte de violență și apoi a "împins agresiv" un coleg care dirija avioanele, potrivit nytimes.com.

Incidentele au fost exemple extreme, dar ele se încadrează într-un tipar care dezvăluie vulnerabilități flagrante în unul dintre cele mai importante straturi de protecție ale sistemului național de siguranță a aviației, atât de lăudat.

În ultimii doi ani, controlorii de trafic aerian și alte persoane au depus sute de plângeri la o linie telefonică de urgență a Administrației Federale a Aviației, descriind probleme cum ar fi lipsa periculoasă de personal, probleme de sănătate mintală și clădiri deteriorate, unele infestate de gândaci și mucegai negru.

Au existat cel puțin șapte rapoarte despre controlori care dormeau când erau la datorie și cinci despre angajați care lucrau sub influența alcoolului sau a drogurilor. The New York Times a obținut rezumatele plângerilor printr-o cerere de acces la dosare deschise.

Controlorii de trafic aerian, care își petrec ore întregi pe zi lipiți de monitoare sau scanând cerul în timp ce sunt în joc viețile a mii de pasageri, reprezintă ultima linie de apărare împotriva accidentelor. Slujba vine cu mize mari și presiune intensă, chiar și în cele mai bune condiții.

Cu toate acestea, condițiile pentru mulți controlori sunt departe de a fi ideale. Un deficit de personal la nivel național - cauzat de ani de zile de fluctuație a angajaților și de bugete restrânse, printre alți factori - i-a forțat pe mulți controlori să lucreze șase zile pe săptămână și 10 ore pe zi.

Rezultatul este o forță de muncă obosită, distrasă și demoralizată, care este din ce în ce mai predispusă să facă greșeli, potrivit unei anchete a Times. Constatările se bazează pe interviuri cu peste 70 de actuali și foști controlori de trafic aerian, piloți și oficiali federali, precum și pe mii de pagini de rapoarte federale de siguranță și înregistrări interne ale F.A.A., pe care The Times le-a obținut.

În timp ce spațiul aerian al SUA este remarcabil de sigur, în acest an, în medie, au avut loc de mai multe ori pe săptămână accidente potențial periculoase, a raportat The Times în luna august. Unii controlori spun că se tem că un accident mortal este inevitabil.

În anul fiscal care s-a încheiat la 30 septembrie, au existat 503 erori de control al traficului aerian pe care F.A.A. le-a clasificat preliminar ca fiind "semnificative", cu 65 % mai multe decât în anul precedent, potrivit rapoartelor interne ale agenției analizate de The Times. În această perioadă, traficul aerian a crescut cu aproximativ 4 procente.

O bază de date cu probleme de siguranță a aviației este presărată cu greșeli recente comise de controlori epuizați. Un controlor de la centrul de control al traficului aerian din zona Jacksonville, Florida, a ordonat unui avion de pasageri să vireze pe traiectoria altui avion, acuzând ulterior faptul că era obosit și suprasolicitat. Un controlor de la un centru care monitorizează cerul deasupra Californiei de Sud a spus unui avion să zboare prea jos, atribuind greșeala faptului că era "extrem de obosit" după ce a lucrat "continuu" ore suplimentare.

"Dacă pot face o mică greșeală ca asta, pot face una și mai mare", a scris controlorul într-o comunicare inclusă în baza de date, care este întreținută de NASA.

Mulți controlori sunt pasionați de aviație care sunt atrași de acest job pentru că poate fi plătit cu șase cifre. Unii savurează oportunitatea de a câștiga mai mult lucrând ore suplimentare.

Dar The Times a descoperit că combinația dintre săptămânile de lucru de șase zile și programul de lucru non-stop a făcut ca controlorii să dezvolte probleme de sănătate fizică și mentală. Mulți dintre ei evită să caute ajutor profesional, deoarece acest lucru ar putea pune în pericol autorizațiile medicale de care au nevoie pentru a lucra. Unii apelează la somnifere sau la alcool pentru a face față situației.

Alții demisionează sau se pensionează. Unul dintre aceștia a fost Ashley Smith, un controlor cu vechime în Atlanta, care a declarat că a fost martoră la faptul că colegii ei suprasolicitați s-au implicat în bătăi fizice și au făcut erori periculoase.