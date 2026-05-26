Cum s-a văzut Clujul de la înălțimea celor 400 de drone: Povestea din spatele spectacolului multimedia de la Zilele Clujului 2026

Peste 100.000 de participanți au trecut vineri prin evenimentele Zilelor Clujului, iar seara, Piața Unirii a devenit neîncăpătoare. Publicul s-a adunat în centrul orașului pentru ceea ce a devenit deja o tradiție tehnologică a festivalului: spectacolul de drone luminoase. Ediția a XIV-a a ridicat miza logistică și artistică, aducând pe cer o coregrafie formată din 400 de drone, sincronizate în timp real cu lumini și proiecții de videomapping architectural.

Timp de 8 minute, în intervalul dintre concertele trupelor Vița de Vie și Delia, privirile publicului au rămas ațintite în sus. Spectacolul, intitulat „The Big Picture", a fost conceput ca o narațiune vizuală dedicată spiritului local. Noaptea a început cu o formă geometrică familiară: un aparat foto Polaroid uriaș desenat din puncte luminoase, din care a „alunecat" mesajul „E fain la Cluj". Au urmat, rând pe rând, clădiri-emblemă ale orașului, note muzicale tridimensionale, inimi dinamice și mișcarea unui stup de albine — o metaforă vizuală pentru efervescența comunității. Finalul a aparținut unei urări proiectate la scară monumentală: „La mulți ani, Cluj-Napoca!".

Ceea ce s-a văzut din piață ca un dans fluid a fost, în realitate, un proiect de inginerie de precizie coordonat de echipa EVSKY Drone Show. Compania, care semnează deja de cinci ani consecutivi momentele cheie de pe cerul Clujului, a adus de această dată o integrare multimedia completă. Dronele nu au zburat pe un fundal negru, ci au interacționat direct cu arhitectura pieței centrale prin jocuri de lumini și proiecții pe fațadele istorice.

Algoritmul din spatele spectacolului a rulat prin software-ul românesc EVSKY Studio, o platformă de control dezvoltată nativ, care permite gestionarea unor geometrii tridimensionale complexe în condiții de siguranță maximă. Spre deosebire de majoritatea operatorilor europeni care folosesc echipamente importate, tehnologia utilizată la Cluj este proiectată și asamblată în România. Ceea ce a pornit în 2020 ca un experiment într-o garsonieră din București s-a transformat într-o flotă de peste 700 de drone și un sistem de operare licențiat pe trei continente, cu peste 300 de proiecte în portofoliu.

„Să revenim în același oraș, pe aceeași scenă, cu un show mai bun — asta e cea mai bună validare pe care o putem primi. Clujul ne-a adoptat și noi am adoptat Clujul", declară Mădălin Preda, Visual Director și fondatorul EVSKY.

Succesul spectacolului confirmă o tendință clară în organizarea marilor evenimente urbane din România: migrarea către soluții de divertisment durabile. Clujul rămâne un punct de referință în această tranziție digitală, echipa EVSKY semnând aici și producțiile de amploare dedicate nopții de Revelion sau zilei de 1 Decembrie. Spectacolul de vineri seară a demonstrat că tehnologia și designul vizual deschid o nouă eră în entertainmentul public de masă.

