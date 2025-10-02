Pentagonul introduce teste cu detectorul de minciuni și angajamente stricte de confidențialitate

Pentagonul intenționează să introducă acorduri stricte de confidențialitate și testări selective pe poligraf pentru zeci de angajați, printre care se numără oficiali de rang înalt. Măsurile fac parte din strategia Departaemntului de Război de a combate scurgerile de informații și posibila disidență internă, scrie The Washington Post.

Conform documentelor elaborate sub egida secretarului adjunct de război, Steve Feinberg, toate persoanele implicate în activitatea Pentagonului și Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major — peste 5.000 de angajați militari, civili și contractori — ar urma să semneze un acord de confidențialitate ce interzice răspândirea informațiilor nepublice fără autorizare sau în afara procedurilor stabilite.

În paralel, Feinberg propune un program de verificări aleatorii cu detectorul de minciuni pentru aceste persoane. Nu se specifică restricții clare privind cine poate fi supus acestor teste — de la generali cu patru stele până la asistenți administrativi — ceea ce indică aplicabilitatea largă a măsurii.

Potrivit analiștilor și avocaților pentru securitate națională, aceste inițiative par să urmărească mai mult consolidarea controlului intern și loialitatea față de conducerea actuală decât protecția față de amenințări externe. Unul dintre avocați, Mark Zaid, cunoscut pentru reprezentarea avertizorilor de integritate, a declarat că aceste restricții și proceduri par destinate intimidării personalului: „Aceste măsuri par mai degrabă menite să asigure loialitatea față de Ministerul Apărării și administrația Trump decât să combată spionajul străin.”

Până în prezent, Pentagonul nu a oferit un comentariu oficial pe marginea acestor propuneri, notează WP.

În trecut, politicile de utilizare a poligrafului la Pentagon au stârnit tensiuni între oficiali și Casa Albă. În primăvară, Patrick Wever, consilier și numit politic al Departamentului de Război, a acuzat că el și echipa lui ar putea fi obligați să treacă prin astfel de teste. Intervenția Casei Albe a dus la suspendarea temporară a aplicării acelor proceduri.

În esență, proiectul de confidențialitate propus de Pentagon interzice personalului „să transmită informații nepublice fără permisiune sau în afara procedurilor stabilite” — o formulare similară celor impuse jurnaliștilor care au acces la Pentagon pentru a-și păstra acreditările.