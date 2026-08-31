Pentagonul a angajat în secret influenceri conservatori. „Folosește banii contribuabililor pentru mesaje politice partizane”

Pentagonul a angajat în secret mai mulți veterani conservatori care au un număr mare de urmăritori în mediul online, în funcții guvernamentale care ar putea duce la modificări de politică, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Pete Hegseth Foto: Profimedia

Potrivit Washington Post, atribuțiile acestora nu au fost dezvăluite. Acești angajați promovează opiniile secretarului Apărării, Pete Hegseth, și îi atacă pe cei care analizează administrația Trump, potrivit unor persoane familiarizate cu situația și unor materiale care confirmă aceste informații.

Cel puțin unii dintre influencerii respectivi au fost numiți în funcții civile care ar putea duce la modificări de politică, au declarat persoanele familiarizate cu situația. La fel ca celelalte surse, acestea au vorbit sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului.

Nici Pentagonul și nici persoanele implicate nu au dezvăluit funcțiile pe care le ocupă, în ciuda afirmațiilor administrației Trump potrivit cărora aceasta conduce cel mai transparent Departament al Apărării din istorie.

Printre cei implicați se numără Rob Maness, colonel în rezervă al Forțelor Aeriene, și Kurt Schlichter, colonel în rezervă al Armatei.

Potrivit documentelor Pentagonului analizate de Washington Post, în cursul săptămânii trecute, amândoi aveau adrese oficiale de e-mail guvernamentale active și erau repartizați în biroul lui Anthony Tata, subsecretarul Apărării pentru personal și pregătire.

Adresele de e-mail includ sufixul „.civ”, ceea ce înseamnă că sunt încadrați drept angajați civili, și nu personal militar sau contractori.

Amândoi au o experiență militară de zeci de ani și au devenit ulterior comentatori conservatori cu audiențe mari online. Thomas Anderson, un alt colonel în rezervă, era și el repartizat în biroul lui Anthony Tata, însă numele său nu mai apărea în documentele Pentagonului la sfârșitul săptămânii trecute.

Atribuțiile celor trei nu fuseseră dezvăluite anterior. Pentagonul nu a precizat dacă aceștia sunt plătiți din bani publici, ce funcții ocupă sau cât vor dura mandatele. Nici Maness și Schlichter nu au răspuns solicitărilor de comentarii, iar Anderson a refuzat să ofere un punct de vedere.

Persoanele respective sunt încadrate fie ca „angajați guvernamentali speciali” (SGE), fie ca „experți cu înaltă calificare” (HQE). SGE-urile pot lucra cel mult 130 de zile într-un interval de 365 de zile, în timp ce experții HQE pot lucra cu normă întreagă sau parțială, cu sau fără remunerație.

Ce teme urmărește echipa lui Hegseth

Echipa lui Tata a analizat colegiile militare pentru a identifica ideologia „woke” și analizarea modului în care administrația Biden a introdus obligativitatea vaccinării anti-COVID-19 pentru militari.

În paralel, influencera conservatoare Jennica Pounds a dezvăluit că lucrează ca angajată guvernamentală specială pentru Departamentul Apărării. Ea a spus că a devenit angajată în iulie, după ce până în iunie avusese acreditare de jurnalist în noul corp de presă al Pentagonului.

Dezvăluirea a provocat reacții puternice pe rețelele sociale, unde unii colegi influenceri au apărat activitatea lui Pounds, în ciuda criticilor potrivit cărora aceasta ar fi trebuit să dezvăluie că lucrează pentru guvern.

Adam Kinzinger, fost congresman republican și veteran al Forțelor Aeriene, a scris că se pare că Pentagonul „folosește banii contribuabililor pentru a angaja influenceri pe X care să transmită mesaje politice partizane”.

Maness, Schlichter și Anderson au reprezentat Pentagonul în mai, la Colegiul Militar al Armatei din Carlisle, în cadrul unui grup de lucru creat pentru a elimina ideologiile considerate „toxice” sau „woke”. Grupul și-a finalizat cercetarea și a pregătit un raport care nu a fost încă publicat.

Cei trei s-au întâlnit cu studenți și profesori și au pus întrebări despre activitatea unor lideri precum Pete Hegseth și generalul Dan Caine. Unii studenți s-au temut că răspunsurile lor ar putea avea consecințe negative. Grupul a avut și preocupări privind programa unui curs despre comunicarea ofițerilor militari cu Congresul.

Maness, fost colonel al Forțelor Aeriene, este președintele GatorPAC și un comentator conservator. În articole recente, el a apărat politica lui Hegseth și a susținut eliminarea angajaților „neloiali” din Pentagon.

Schlichter, editorialist la Townhall, scrie și realizează podcasturi despre politică, imigrație și probleme militare. Într-un editorial recent, l-a numit pe Donald Trump „un erou pentru că, în sfârșit, a ripostat împotriva Iranului”.

Pentagonul l-a cooptat, de asemenea, pe Jerry Dunleavy, jurnalist la publicația conservatoare Just the News, pentru a ajuta echipa lui Hegseth în cadrul unei analize în curs privind retragerea militară americană din Afganistan. Pentagonul a dezvăluit implicarea lui Dunleavy în luna mai.

Dunleavy lucrase anterior ca investigator pentru Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, controlată de republicani, în cadrul unei investigații anterioare privind prăbușirea situației din Kabul, și a demisionat în semn de protest, susținând că respectiva comisie nu mersese suficient de departe.