 Armata americană îl avertizează pe șeful Pentagonului cu privire la riscurile unui război prelungit cu Iranul | adevarul.ro
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Armata americană îl avertizează pe șeful Pentagonului cu privire la riscurile unui război prelungit cu Iranul

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O campanie militară de durată în Orientul Mijlociu a redus rezervele disponibile ale marinei, forțelor aeriene și apărării antiaeriene americane.

Pete Hegseth, șecretarul de Război al SUA
Pete Hegseth, șecretarul de Război al SUA/FOTO:Profimedia

Conducerea militară a Statelor Unite l-a avertizat pe secretarul de Război, Pete Hegseth, că o operațiune de amploare și de lungă durată împotriva Iranului ar putea afecta capacitatea Washingtonului de a răspunde altor amenințări, inclusiv în Europa, Asia, America Latină și chiar pe teritoriul SUA.

Avertismentele au venit din partea unor oficiali de rang înalt din mai multe structuri ale armatei americane și din partea comandanților unor comandamente regionale, scrie The Washington Post.

Potrivit publicației, șefii forțelor terestre, navale și aeriene americane au atras atenția asupra riscurilor unei prelungiri a operațiunilor. Lor li s-au alăturat generali cu patru stele care coordonează operațiunile SUA în Europa, Asia și America Latină.

Comandanții Comandamentului European, Comandamentului Indo-Pacific și Comandamentului Sudic al SUA s-ar fi opus continuării utilizării propriilor forțe pentru campania împotriva Iranului. O poziție similară ar fi exprimat și cel mai înalt oficial al Marinei americane.

Presiuni asupra Iranului

Președintele Donald Trump a intensificat în ultima perioadă presiunile asupra Teheranului, cerând redeschiderea Strâmtorii Ormuz și acceptarea mai multor condiții americane pentru încheierea conflictului.

În același timp, Trump a repetat că toate opțiunile rămân pe masă, inclusiv reluarea operațiunilor militare.

Ca urmare, Comandamentul Central al SUA menține de mai multe luni peste 50.000 de militari în stare de pregătire. Aceștia ar putea fi implicați în cazul în care președintele ar ordona noi lovituri asupra Iranului.

Potrivit ordinelor emise la 14 august, o parte dintre militarii trimiși în Orientul Mijlociu trebuie să rămână în regiune până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru alte unități, desfășurarea ar urma să continue până în 2027.

Posibilitatea prelungirii și mai mult a acestor misiuni a determinat conducerea militară americană să își exprime public îngrijorarea.

Resurse transferate din alte regiuni

Comandamentele americane responsabile de Europa, Asia și America Latină au transferat deja către Comandamentul Central nave, avioane și alte echipamente.

Acest lucru le-a redus capacitatea de a-și îndeplini propriile misiuni și de a desfășura programe complete de pregătire. Cea mai mare presiune pare să fi fost resimțită de Marina SUA.

Conducerea forțelor terestre și a forțelor aeriene a susținut decizia lui Hegseth de a menține forțele americane în regiune. Ambele structuri au avertizat însă că această strategie implică riscuri semnificative.

Evaluarea generală a conducerii militare este că operațiunea împotriva Iranului, aflată deja în a șasea lună, a devenit prea amplă și prea îndelungată.

Avertismentul intern al Pentagonului nu fusese făcut public anterior. El evidențiază una dintre principalele probleme cu care se confruntă administrația Trump: Casa Albă încearcă să pună capăt războiului în condiții favorabile Statelor Unite, în timp ce Iranul refuză să capituleze, iar conflictul consumă tot mai multe resurse militare americane.

În plus, războiul este nepopular în rândul unei mari părți a populației americane.

Pentagonul nu comentează discuțiile interne

Purtătorul de cuvânt al lui Pete Hegseth, Sean Parnell, a declarat că deciziile privind amploarea și durata angajamentelor militare sunt luate în funcție de evaluarea actuală a amenințărilor, prioritățile strategice stabilite de președinte și recomandările conducerii militare.

Parnell a precizat că Pentagonul nu comentează procesele operaționale interne, inclusiv situațiile în care comandanții sunt sau nu sunt de acord cu anumite decizii ori evaluările de risc care stau la baza distribuirii forțelor.

Discuțiile despre riscurile militare dintre comandanți sunt o practică obișnuită. De această dată însă, evaluarea situației pare să fie mult mai pesimistă decât în mod normal.

Potrivit informațiilor relatate de The Washington Post, unii generali și amirali i-ar fi transmis lui Hegseth, într-un mod neobișnuit de direct, că nu sunt de acord cu solicitarea de a continua transferul de echipamente și personal către Orientul Mijlociu, în condițiile în care evoluția viitoare a operațiunii rămâne incertă.

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Comandanții Comandamentului European și ai Comandamentului Sudic l-ar fi avertizat pe Hegseth că transferul navelor și avioanelor de recunoaștere către Comandamentul Central le-a redus capacitatea de a îndeplini misiuni legate de apărarea teritoriului american.

Și comandantul Comandamentului Indo-Pacific, amiralul Samuel Paparo, s-ar fi opus nivelului de sprijin pe care trebuie să îl furnizeze în mod constant operațiunii din Orientul Mijlociu. Printre resursele puse la dispoziție se numără un grup naval de atac condus de un portavion și mai multe distrugătoare.

Marina americană, supusă unei presiuni deosebite

Cea mai severă evaluare ar fi venit din partea amiralului Daryl Caudle, șeful operațiunilor navale. Acesta ar fi avertizat că Marina SUA nu poate menține actualul nivel de sprijin pentru războiul împotriva Iranului, în principal din cauza absenței unei date previzibile pentru încheierea operațiunilor.

Marina americană a suportat o parte deosebit de importantă din povara militară a campaniei. Zeci de nave au fost trimise în regiune.

Inițial, acestea au participat la atacurile americane și au contribuit la protejarea forțelor SUA împotriva represaliilor iraniene. Ulterior, timp de mai multe luni, navele au contribuit la blocada porturilor iraniene impusă de administrația Trump, prin care Washingtonul încearcă să determine Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz.

Desfășurarea mai multor nave și a echipajelor lor a fost prelungită cu luni suplimentare.

Potrivit evaluării lui Caudle, doar aproximativ un sfert dintre distrugătoarele Marinei americane sunt în prezent pregătite pentru o nouă desfășurare. Proporția este considerabil mai mică decât înainte de începerea războiului.

Prelungirea operațiunii în actualul ritm afectează și lucrările de reparații și întreținere ale navelor. În cazul izbucnirii unui alt conflict, Marina SUA s-ar putea confrunta astfel cu dificultăți în asigurarea unui număr suficient de nave disponibile.

Rezervele de interceptoare Patriot, în scădere

Conducerea forțelor terestre și a forțelor aeriene americane continuă să susțină strategia lui Hegseth în privința Iranului, dar recunoaște problemele generate de durata campaniei.

Este de așteptat ca și misiunile unităților dotate cu sisteme de apărare antiaeriană Patriot să continue. Acestea sunt utilizate pentru interceptarea rachetelor și dronelor lansate împotriva bazelor militare americane.

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Stocurile de rachete interceptoare Patriot s-au redus semnificativ ca urmare a războiului cu Iranul și a livrărilor anterioare către Ucraina.

Reducerea rezervelor limitează capacitatea administrației Trump de a intensifica din nou rapid operațiunile militare. În același timp, Iranul păstrează capacitatea de a ataca cu succes obiective americane din Orientul Mijlociu.

Schimbări la conducerea Pentagonului

Avertismentele privind presiunea asupra armatei americane vin pe fondul unor schimbări importante în conducerea Pentagonului.

Pete Hegseth îl ia în calcul pe principalul său purtător de cuvânt, Sean Parnell, pentru funcția de secretar al Armatei SUA.

Actualul secretar al Armatei, Dan Driscoll, intenționează să părăsească Pentagonul după câteva luni de dispute privind influența și direcția politicii militare.

Casa Albă ar dori însă ca Driscoll să rămână în funcție cel puțin până la alegerile de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

Parnell este principalul purtător de cuvânt al Pentagonului din februarie anul trecut și conduce, de asemenea, comisia care analizează circumstanțele retragerii trupelor americane din Afganistan.

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