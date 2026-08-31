Două mari instituții de presă americane, refuzate de Trezoreria SUA la summitul G20 Finanţe. Trump vrea sancționarea unei jurnaliste

Trezoreria SUA a refuzat acreditarea unor jurnalişti din presa americană la summitul G20 Finanţe, în special de la New York Times şi Bloomberg, cele două instituţii media considerând că această decizie aduce atingere libertăţii presei.

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Miniştrii de Finanţe din ţările G20 sunt adunaţi până marţi la Asheville (statul Carolina de Nord), într-un context comercial şi geopolitic tensionat.

Totuşi, fapt neobişnuit, cererea de acreditare a mai multor jurnalişti care lucrează pentru instituţii media americane de prim rang a fost respinsă, potrivit publicaţiilor respective.

Agenţia de presă economică Bloomberg nu a primit niciun permis de acces, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP, sâmbătă seara, scrie Agerpres.

Într-un articol publicat sâmbătă, New York Times a raportat că jurnalistului său responsabil cu reflectarea activităţii Trezoreriei i s-a refuzat, de asemenea, accesul.

Doar şeful biroului din Berlin ar fi obţinut o acreditare la eveniment, conform aceluiaşi jurnal.

New York Times menţionează, de asemenea, un refuz de acreditare pentru un jurnalist de la Wall Street Journal. Contactată de AFP, redacţia Wall Street Journal nu a oferit un răspuns imediat.

„Refuzarea accesului la această reuniune (...) care serveşte incontestabil interesului public mondial aduce atingere libertăţii presei şi transparenţei faţă de public", a declarat un purtător de cuvânt al Bloomberg, citat duminică într-un articol al agenţiei economice.

New York Times a denunţat, de asemenea, într-un comunicat, un „atac la adresa libertăţii presei" şi „o încercare flagrantă de a se sustrage atenţiei publice".

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al Trezoreriei a reacţionat afirmând că a acreditat aproape 300 de membri ai presei şi a declarat că aşteaptă din partea acestora o reflectare „factuală", şi nu „senzaţionalistă".

„Membrii presei vor beneficia de un acces privilegiat la liderii politici pe tot parcursul evenimentului, iar acest acces implică responsabilitatea de a transmite informaţii factuale, conforme cu normele jurnalistice stabilite", a adăugat Trezoreria.

Ministrul de Finanţe Scott Bessent a apărut pentru scurt timp duminică seara în faţa presei acreditate, alături de Jamie Dimon, şeful băncii americane JPMorgan Chase.

Acest episod se înscrie în ofensiva dusă de administraţia Trump împotriva instituţiilor media pe care le consideră excesiv de critice.

Nemulţumit de reflectarea mediatică a candidaţilor pe care îi susţine pentru alegerile de la jumătatea mandatului, preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică după-amiază că vrea să o raporteze la Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC) pe o jurnalistă de la postul NBC.

Donald Trump a avut în ultimele luni mai multe schimburi tensionate cu jurnaliștii americani, în cadrul unor interviuri sau conferințe de presă, în care a contestat frecvent întrebările primite și a lansat critici dure la adresa unor instituții media.

Preşedintele SUA a numit-o în noiembrie 2025, „proastă” pe o jurnalistă americană, continuând seria de insulte din ultimele luni la adresa femeilor care lucrează în mass-media şi ale căror întrebări nu îi plac.

„Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”, a întrebat Trump, întrerupând-o pe jurnalista care îl întreba la reşedinţa sa din Florida despre controlul asupra imigranţilor afgani din Statele Unite.