Un ONG din România, întâlniri cu oficiali americani la Pentagon și în Congresul SUA

Prioritățile de securitate ale României au fost discutate la Washington cu oficiali americani și reprezentanți ai unor importante think-tankuri. Delegația Centrului AGORA pentru Democrație, formată din Alexandru Manda, fondator și președinte, și Miruna Constantin, director parteneriate și cercetare, s-a aflat în perioada 20-22 iulie 2026 în capitala Statelor Unite, unde a avut întâlniri la Pentagon, în Congresul SUA și cu organizații de analiză și cercetare din domeniul securității.

Conducerea Centrului AGORA pentru Democrație, reprezentată de Alexandru Manda, fondator și președinte, și Miruna Constantin, director parteneriate și cercetare, a efectuat, în perioada 20-22 iulie 2026, o vizită de lucru la Washington D.C., dedicată promovării priorităților de securitate ale României și consolidării dialogului transatlantic.

Pe parcursul celor trei zile, delegația a prezentat prioritățile strategice ale României, concluziile Foii de parcurs pentru Flancul Estic și a discutat despre posibile colaborări cu organizații de profil din Statele Unite.

Discuții la Pentagon și în Congresul SUA

Unul dintre principalele momente ale vizitei a fost întâlnirea de la Pentagon cu oficiali ai Departamentului de Război, dedicată situației de securitate de la Marea Neagră și priorităților Flancului Estic.

În cadrul discuțiilor au fost abordate rolul României în regiune și consolidarea capabilităților de descurajare în contextul agresiunii ruse din Ucraina.

Delegația AGORA a avut, de asemenea, o întâlnire cu Rep. Mike Turner (R-OH), co-președinte al grupului de prietenie cu România din Congresul Statelor Unite.

Prioritățile de securitate ale României au fost prezentate și în cadrul unor briefing-uri cu echipele senatoarelor Tammy Duckworth (D-IL) și Jeanne Shaheen (D-NH), membre ale Comitetului pentru Afaceri Externe al Senatului Statelor Unite, precum și cu echipa congressmanului Mike Turner.

Concluziile Summitului NATO de la Ankara, discutate la Hudson Institute

Echipa AGORA a participat la un eveniment organizat de Hudson Institute, dedicat concluziilor Summitului NATO de la Ankara.

În cadrul evenimentului au fost prezentate perspectivele României asupra implementării angajamentelor asumate de Alianță și asupra tranziției către un model de apărare în care Europa își asumă un rol mai important.

Întâlniri cu think-tankuri din Washington

Programul vizitei a inclus întâlniri cu reprezentanți ai mai multor organizații de analiză și cercetare din capitala Statelor Unite.

Delegația Centrului AGORA pentru Democrație s-a întâlnit cu reprezentanți ai Atlantic Council, German Marshall Fund, Hudson Institute, Heritage Foundation, Center for European Policy Analysis și American Foreign Policy Council.

Discuțiile au vizat posibilitatea dezvoltării unor parteneriate și schimburi de expertiză în domenii precum apărarea și securitatea Flancului Estic, energia și reziliența democratică.

Dialog la Ambasada României în Statele Unite

Delegația AGORA a fost primită și la Ambasada României în Statele Unite, unde a discutat cu reprezentanții misiunii diplomatice despre prioritățile cooperării transatlantice.

Discuțiile au vizat, de asemenea, modalitățile prin care societatea civilă și mediul de expertiză pot sprijini eforturile diplomatice ale României.

Centrul AGORA pentru Democrație a fost înființat în ianuarie 2024 și este prezentat ca un policy hub independent, dedicat analizei, formulării și promovării de politici publice bazate pe date și dialog strategic.