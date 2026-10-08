 Negociatorii Kushner și Dmitriev au discutat despre atragerea unui investitor american pentru reluarea funcționării gazoductelor Nord Stream | adevarul.ro
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Negociatorii Kushner și Dmitriev au discutat despre atragerea unui investitor american pentru reluarea funcționării gazoductelor Nord Stream

Război în Ucraina
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Oficiali ruși și americani, printre care emisarul special al președintelui SUA, Jared Kushner, au discutat despre implicarea unui investitor american în repunerea în funcțiune a gazoductelor Nord Stream. Informația a fost transmisă agenției Reuters de cinci persoane familiarizate cu situația.

Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff/FOTO:X

Potrivit surselor, la discuții au participat Kirill Dmitriev, apropiat consilier al lui Vladimir Putin, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Kushner este implicat în negocierile dintre Ucraina și Rusia și consideră că afacerile pot fi un factor-cheie pentru restabilirea păcii. În viziunea lui, un astfel de acord ar permite investitorilor americani să obțină profit din livrările de resurse energetice către Europa, după încheierea războiului.

Dmitriev și Kushner s-au întâlnit în ultimele săptămâni la Moscova și la New York. Nu este clar cât de detaliat au discutat proiectul Nord Stream cu acele ocazii, dar subiectul rămâne pe agendă, au spus două surse pentru Reuters.

Reacția Casei Albe

Un reprezentant al Casei Albe, întrebat despre discuțiile privind gazoductele, a declarat că orice acord trebuie convenit de Rusia cu Corporația americană de finanțare a dezvoltării internaționale (DFC) și cu Departamentul Trezoreriei și că trebuie să aducă beneficii contribuabililor și companiilor americane. El a adăugat că în ultima vreme nu au avut loc discuții despre Nord Stream.

Luna trecută, Dmitriev, care a pledat pentru reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Departamentului american al Energiei și ai Trezoreriei pentru a discuta posibile inițiative energetice ruso-americane. Nu este clar cât de interesată este Washingtonul de reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, cel mai mare consumator de energie din Europa.

Un oficial american a spus că, având în vedere obstacolele existente, un acord pe termen mediu este puțin probabil.

Sancțiuni și opoziție europeană

Gazoductele Nord Stream sunt sub sancțiuni americane și europene, ceea ce face ilegală orice reluare a livrărilor. Trump ar putea anula sau atenua sancțiunile americane. Lucrul acesta ar deveni mai dificil dacă democrații obțin controlul Congresului la alegerile intermediare din luna viitoare.

Se estimează că Germania și alte state europene se vor opune ferm reluării funcționării gazoductelor. O purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Economiei și Energiei a declarat că Nord Stream și gazele rusești sunt sub sancțiuni în Europa și că Berlinul și-a găsit alternative. Ea a adăugat că orice reluare a funcționării conductelor necesită aprobarea guvernului federal, care nu o dorește.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Germania cumpăra peste jumătate din gazul de care avea nevoie din Rusia, prin cele două gazoducte Nord Stream. Acestea au fost puse în conservare după ce Moscova a redus livrările către Europa, iar în septembrie 2022 au fost avariate de o serie de explozii subacvatice.

Activele Lukoil

Potrivit surselor, Kushner și Dmitriev ar fi discutat și despre vânzarea unor active ale companiei energetice rusești Lukoil, de la rafinării până la stații de alimentare, din Europa și din alte regiuni. Conform planului, un consorțiu din care ar face parte DFC, precum și investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite, ar cumpăra aceste active, iar autoritățile americane ar ridica sancțiunile.

Presa a scris anterior că la Casa Albă ar fi în analiză posibilitatea de a semna anumite acorduri de afaceri cu Rusia înainte ca aceasta să înceteze războiul împotriva Ucrainei, pentru a-și „confirma bunele intenții".

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