Totul este cinema și totul este istorie – de fapt, însuși procesul prin care reconstituim trecutul, prin imagini și documente, este unul cinematografic. Aceste premise sunt stâlpii de rezistență pe care Radu Jude (49 de ani) își construiește filmele, fie că vorbim despre subiecte în care simțim cum trecutul ne ajungem din urmă – precum „Aferim!“, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari“ sau „Tipografic Majuscul“ –, fie că sunt situații actuale, în care istoria se împletește subtil cu prezentul, prin temele alese, scenariu sau scenografie – precum „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii“, „Kontinental ’25“ sau recentul „Jurnalul unei cameriste“.

Radu Jude a câștigat de două ori Ursul de Argint la Berlinale. Foto: Profimedia

Jude jonglează cu proiectele după inspirație și după momente; calculatorul lui este o adevărată matrioșka, cu zeci de foldere în foldere, care păstrează la dospit viitoare capodopere – nu s-a ferit să ne vorbească despre o anume tanti Lili (de) la Paris, despre o reintrepretare a romanului „Baltagul“ sau despre Frankensteinul românesc la care lucrează cu Sebastian Stan.

Anul acesta i-a venit rândul unei povești care, sub o formă sau alta, ne-a pătruns în case de sute de ori: o româncă tânără, mama unei fetițe, este plecată în Bordeaux unde are grijă de copilul și casa unei familii de francezi. „Jurnalul unei cameriste“, film care este deja în toate cinematografele de la noi, cu Ana Dumitrașcu în rol principal, pornește de la un scenariu similar, pus în paginile romanului „Le Journal d’une femme de chambre“ de către Octav Mirbeau, la finalul secolului XIX. După cum chiar regizorul spune, este un film al contrastelor: istoria recentă și problemele actuale se împletesc subtil cu istoria trecutului, basmul românesc întâlnește literatura franceză, clasa intelectuală este față-n față cu mediocritatea, luxul „vintage“, pus în antiteză cu sărăcia aflată la limita supraviețuirii.

Pornind de la straturile și substraturile filmului, Radu Jude a vorbit într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ despre hainele pe care le îmbracă cinemaul și cineaștii – în era acuzelor, a political correctnessului, a AI-ului și a activismului –, despre lipsa lucidității în privința istoriei, dar și despre construirea unor lumi cu uneltele trecutului și ale prezentului.

„Weekend Adevărul“: De ce ați ales tema emigrantului român?

Radu Jude: Este un film care s-a născut diferit, care exista ca proiect – dar eu am foarte multe proiecte în stadii diferite; am probabil 20, chiar mai multe, și pe care le dezvolt tot timpul, în paralel, în sensul în care mai apare o idee, mai adaug ceva. Și acest proiect s-a potrivit cu propunerea lui Saïd Ben Saïd, un producător important care a făcut filme cu Cronenberg, cu Paul Verhoeven, cu Philippe Garrel. El a văzut niște filme de-ale mele, m-a contactat, mi-a zis „Îmi place foarte mult ce faci. Vreau să îți produc un film cu condiția să fie majoritar în Franța și majoritar în franceză“. Și m-am gândit, am propus două proiecte: unul pe care îl fac în România, plus acesta. Și a fost o discuție între noi doi, iar intuiția lui Saïd a fost să spună că primul proiect e mai bun pentru România decât pentru Franța – (râde) implică niște popi-sataniști, care în Franța nu înseamnă mare lucru, dar în România, probabil că înseamnă mai mult; în parte o adaptare după Wismance.

Și cum v-ați propus să documentați această temă? Filmele dumneavoastră pun un zoom foarte apropiat pe caracterul oamenilor obișnuiți, pe lucruri care par simple, dar totuși sunt spectaculoase...

Viziunea pe care o am despre ce fac este mai aproape de Balzac și de Fassbinder în cinema. M-am apucat să citesc romanele, nuvelele lui, dar există o introducere pe care Balzac a scris-o în momentul în care a început să-și organizeze opera în proiectul „Comediei umane“. În această introducere spune ceva care mi s-a părut foarte important: societatea franceză pe care vrea să o descrie în cărțile lui este ca un istoric, iar despre sine zice Balzac că vrea să fie doar secretarul care consemnează ceea ce se întâmplă. Așa mă gândesc și eu că aș vrea să fiu, mai ales că sunt interesat de forme de cinema foarte diferite, să încerc să abordez subiecte diferite, teme diferite, nu atât să încerc să fac un film la patru-cinci ani, care să fie o capodoperă, ci să încerc să fac filme diverse, care să surprindă realități diverse – să fiu umilul secretar al istoriei recente și mai puțin recente.

Istoria la tot pasul

Am observat că în toate filmele dumneavoastră există un strat sau un substrat mai mult sau mai puțin vizibil de istorie. Cum îl aduceți în față? De ce vă propuneți mereu să aveți această peliculă mai mult sau mai puțin vizibilă a istoriei?

Pe de o parte, este un motiv subiectiv, că eu însumi sunt pasionat, interesant de istorie, de raportul prezentului cu istoria, cu trecutul. Și apoi, când spunem istorie, în definitiv, înțelegem lucruri diferite. Pentru unii, istoria este ceea ce rămâne din trecut. Rămân câteva urme, rămân niște documente, niște urme materiale, niște obiecte, imagini, și pe baza lor se construiește ceea ce numim istorie, care este un proces foarte cinematografic. În cadrul unui workshop de filme de montaj, la Locarno, la Facultatea de Film, l-am invitat pe Carlo Ginzburg, un mare istoric italian, să discutăm despre raportul dintre istorie și cinema. A fost o întâlnire foarte, foarte importantă, Ginzburg fiind inspirat de teoria lui Sergei Eisenstein despre montaj în istorie. Există niște curenți care leagă cinemaul de istorie și cred că întotdeauna când cinemaul e bine făcut, există un raport, într-un fel sau altul, cu ceea ce numim istorie, nemaivorbind de faptul că prin montaj se creează un alt tip de istorie. Mă interesează foarte tare raportul istoric, atât de tare încât, de exemplu, în filmul acesta mi-am dorit – nu e foarte reușit sau nu e foarte vizibil – să surprind, prin cadrele de pe stradă, lucruri diverse, cât mai vechi, să se apropie de un film de epocă.

Istoria împletită cu arhitectura se observă foarte bine, mai ales în alegerea apartamentului...

Da, am avut noroc. Am găsit un apartament dintr-o clădire de secol XVIII, care era al unei familii de oftalmologi de sute de ani. Și toate lucrurile, tot mobilierul erau acolo. De asemenea, am ales Bordeaux pentru că este un raport foarte puternic cu istoria orașului, care s-a dezvoltat enorm prin comerțul cu sclavi către Africa. În final, protagonista, Gianina, filmează niște mascaroni, basoreliefuri, cu figuri de sclavi negri.

Aici ne putem întoarce până în timpul acțiunii lui „Aferim!“, la 1835. Cum vedeți această evoluție de la robie la exploatare?

Sunt situații de exploatare în poveștile din migrație foarte clare, sunt situații de lucru care nu au nimic de-a face cu exploatarea, dincolo de raporturile de muncă din societatea capitalistă. Eu am vrut să plasez filmul într-o zonă gri, într-o zonă unde există un anumit tip de raport economic corect, în sensul Europei cu două viteze de care vorbea Macron. Dar există și o parte unde lucrurile devin mai murdare, un pic mai complicate, unde personajul face o muncă, dar, de fapt, combină mai multe joburi, unde, într-o formă foarte politicoasă, e rugată să-și mai amâne lucrurile personale. N-aș numi-o nici exploatare, nu aș numi-o nici muncă albă, este ceva între. Mă interesa tocmai să descriu fix o situație de tipul acesta. Există multe filme legate de migrația economică din toată lumea, unde e vorba de lucruri nasoale, de oameni bătuți; un tip de poveste pe care o spune și ea la un moment dat: am fost la o familie, mi-a luat actele. M-a interesat un pic o situație unde, sub această aparență de politețe, de grijă, de empatie, există niște interese, iar în momentul în care ele intră în conflict, apare altceva.

Sertarul cu idei, intuiții, direcții

Ați pornit de la romanul lui Octave Mirbeau, care este și puțin ecranizat prin spectacolul de teatru al Gianinei. De ce ați ales ca partea despre conotațiile sexuale să o lăsați acolo, în pasajele de teatru, și nu să o aduceți în viața reală a Gianinei?

M-a interesat să spun o poveste contemporană care să fie măcar în parte diferită de experiența pe care personajul lui Mirbeau o avea la sfârșitul secolului al XIX-lea, când și-a scris el romanul, asta neînsemnând că nu mai există tipul acela de exploatare sau de interacțiune, unde sexualitatea și abuzul sexual să joace un rol foarte mare. Evident că există și că ar fi fost posibil să fac asta. Dar eu am vrut să construiesc filme în opoziții, de fapt. Îmi place să spun că m-am plasat undeva între România și Franța, între literatură, teatru și cinema, între trecut și prezent, între habar nu am ce contrast. Și atunci, între povești foarte sexualizate și povești unde lucrurile acestea nu există decât ca potențialități, adică există niște priviri, niște momente ca niște sertare deschise către lucruri care se pot actualiza sau nu într-un viitor mai apropiat sau mai puțin apropiat. M-a interesat contrastul, m-au interesat montajul și o adaptare prin montaj în sens eisensteinian, dacă pot să fiu așa pretențios. M-a interesat ca situațiile, imaginile să fie văzute prin contrast.

Ana Dumitrașcu în rol principal. Foto: Arhiva personală

Și nu e prima dată când introduceți momente de teatru în filme. Ce credeți că poate să spună teatrul și cinematografia nu?

În primul rând, teatrul în film devine film. În al doilea rând, cred că ce îmi place la teatru, în general, este că obligă, prin natura limbajului, să apară o anumită esențializare, o anumită epurare a poveștilor. Adică teatrul e întotdeauna, chiar și când e foarte baroc făcut, mai puțin realist, mai abstract, mai esențializat decât cinemaul tradițional, să îi spun așa. Și atunci, în momentul în care combin cele două limbaje, mi se pare că apare ceva foarte particular. Iarăși, ce mi se părea interesant în cazul acestui film, că o să se poată compara un anumit tip de limbaj cinematografic cu un anumit tip de limbaj teatral făcut foarte simplu. Sunt fel de fel de idei, de intuiții, de direcții care m-au făcut să combin cele două limbaje.

„Eu văd totul ca fiind un cinema infinit“

V-ați simțit vreodată pus sub presiunea de a aborda subiecte de interes, de actualitate, care să aibă impact? Sau să țineți cont, câtuși de puțin, de rigorile impuse de political correctness?

Am o listă întreagă de acuze pe care le mai văd din când în când: „a făcut film cu țigani că așa vrea Bruxellesul“ sau „a făcut film cu Holocaust că așa vrea Mossadul“. Nu e nimic de felul acesta. Pe mine mă interesează toate subiectele. Dacă aș putea să le abordez pe toate, mi-ar face mare plăcere. Și apropo de Balzac, realitatea românească, ca și istoria noastră mai recentă sau mai puțin recentă, mi se pare că este un sol extrem de fertil pentru artele narative sau dramaturgice, pentru cinema, teatru, literatură. Se întâmplă foarte multe lucruri. Filmele sunt puține în raport cu producția dintr-o țară ca Franța, de exemplu, în așa fel încât impresia mea este că cinemaul poate să capteze ceva din fluxurile realităților noastre și să ofere în forma unor filme niște descrieri, făcute cu ajutorul limbajului filmului. Filmele sunt atât de diverse, bune sau proaste, nu e treaba mea să spun, dar sigur că lumea are memorie scurtă. Întotdeauna genul acesta de acuze pică bine. Este un mod de a fi dissmisive față de cine o spunea „Hai, mă, lasă-mă în pace, că i s-a comandat să facă aia“. Eu nu am nimic împotriva comenzilor. Ca dovadă că dacă Saïd mi-a zis „vino să facem un film în Franța“ am zis „da, de ce nu?“. Sebastian Stan m-a căutat să facem un film împreună: avem proiectul Frankenstein în România.

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Deci sunteți căutat și vi se propun lucruri, nu înseamnă că e la comandă propriu-zis.

Mă interesează să accept tipul acesta de provocări. Într-un anumit sens, îmi place să mă consider, fără să am niciun fel de competență, ca un pictor din Renaștere, care își făcea picturile lui, gravurile, apoi făcea portrete de aristocrați, portretele unor familii bogate.

Dar aveți niște subiecte pe care nu ați acceptat să le faceți?

Evident. Nu știu dacă niște subiecte, cât anumite perspective. Nu aș accepta să fac niciun film care să contrazică principiile mele morale, politice, umaniste. Niciodată.

Acțiune, reacțiune, inacțiune

Credeți că un artist, în cazul dumneavoastră regizor, are obligația ca prin filmele lui, dar și în viața lui de cetățean, să aibă poziții politice sau să-și expună părerile despre lucruri care afectează societatea?

Nu, nu cred asta deloc. Îmi displace ideea de a norma și de a spune că cineaștii trebuie să facă anumite lucruri. Să facă fiecare ce vrea, din punctul meu de vedere. Cine vrea să vorbească despre politică și să se implice, s-o facă; cine nu vrea, să n-o facă. În schimb, cred că pentru orice act public, pentru orice operă care vine în spațiul public, există o dimensiune politică, fie că vrei sau că nu vrei, fie și prin refuzul unei dimensiuni politice. Nu cred că se poate scăpa de această dimensiune. Godard spunea la un moment dat că toată arta e politică. Și când era întrebat care era politica, de exemplu, a lui Cézanne pictând merele, el spunea că era să facă un tablou bun.

Prima colaborare dintre Ana Dumitrașcu și Radu Jude a fost în filmul "Dracula". Foto: Arhiva personală

Există totuși această presiune publică pusă pe oamenii importanți ai unei societăți să se poziționeze de o parte sau de cealaltă în privința unor chestiuni precum războiul.

Am semnat o petiție legată de Gaza, am semnat petițiile legate de Ucraina, pentru că am vrut să le semnez, nu pentru că a fost o obligație, n-am nicio obligație față de nimeni.

Adică nu simțiți nevoia, ca regizor, să fiți și activist.

Deloc. Dar nu am nicio problemă cu cei care fac sau nu fac asta. Un lucru important este când un film este analizat doar dintr-o singură perspectivă. Mi se pare că e sărăcit. Asta e tot. Există acum lecturi politice sau lecturi pur estetice, sau lecturi... de un fel sau altul, care mi se pare că uneori sărăcesc voit un film sau alt tip de lucrări pentru că aplică o singură perspectivă.

„A fost odată ca niciodată“

De ce ați ales să introduceți în film un basm și de ce „Tinerețe fără bătrânețe“?

Unul dintre lucrurile interesante la fenomenul migrației ține de schimbul cultural care apare. Am cunoscut tot mai mulți străini care spun două-trei cuvinte în română, pe care poate le știu deoarece au avut o bonă din România. Am ales, de fapt, două povești. Una a fost „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte“ a lui Petre Ispirescu și cealaltă a fost „Prostia omenească“ a lui Ion Creangă, dar montându-le pe amândouă, mi-a plăcut unicitatea pe care putea să o aibă „Tinerețe fără bătrânețe“. Am scos povestea lui Creangă cu un anumit regret, pentru că îmi plăcea cum ieșise, dar am vrut să fie un moment unic. Am recitit basmul, care mi-a plăcut întotdeauna, și atunci l-am filmat ca atare. Am pornit de la tipul de experiență din ziua de azi, când părinții își feresc copiii mai mici să nu știe despre moarte, ca să nu fie traumatizați.

Și ce v-a inspirat să îl ilustrați, să îi găsiți corespondentul în actualitate?

În Franța nu aveam imagini cu care să ilustrez basmul, ideea acestor case abandonate în paragină. Anul trecut, în octombrie-noiembrie, am mai avut o zi de filmare în România și, fiind acolo cu Marius, operatorul, am zis: „Hai să filmăm din casele astea dărăpănate de pe aici, poate le găsesc un loc“. În fine, nu m-am gândit unde. Am mers în Iepurești, un sat jumate părăsit, jumate cu case de weekend ale bucureștenilor. Am găsit o casă veche, undeva pe câmp, care m-a impresionat foarte mult, din care toată viața s-a scurs, și era totul ocupat de copaci, bălării, mai vedeai mici elemente. Și atunci am filmat. Când m-am dus la montaj, am zis: hai să încercăm să ilustrăm basmul, lucru care, în mod normal, îmi displace, nu vreau ca imaginea să ilustreze un text. Dar în cazul acesta, cu povestea unui fecior de împărat, o împărăție, Valea Plângerii, imaginile ilustrează povestea fără s-o facă cu adevărat, e o ilustrare simbolică.

Mie mi s-a părut că povestea a fost aleasă anume de personaj, că Gianina îi spunea basmul micului francez cu un strop de răutate, povestindu-i despre moarte și suferință, gândindu-se la cât suferă fata ei de acasă și poate nici el nu va fi scutit în viață de dorul de părinți.

Da, se poate. Este o interpretare cât se poate de legitimă. La filmele mele mă interesează să existe o pluralitate de posibile sensuri, să fie un pic o operă deschisă. De asta spuneam că anumite perspective sărăcesc opera, chiar dacă sunt pozitive. De exemplu, în „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari“, aproape toate interpretările erau pur legate de istorie sau de evenimentul istoric al masacrului de la Odessa.

Iată, anul acesta avem 85 de ani de la masacrul de la Odessa, de la pogromurile de la București și Iași. Cum vedeți că se raportează societatea noastră la traumele acestea și la episoadele incomode ale istoriei noastre?

Cred că este o întoarcere a unui anumit tip de naționalism, de negaționism, de izolaționism. Toate lucrurile astea sunt vizibile, în ciuda unor eforturi ale unor istorici onești, în ciuda unor jurnaliști, adică există și dimensiunea cealaltă, dar care mi se pare că este în minoritate. După ’90, mare parte dintre noi am simțit nevoia unui soi de vârste de aur dinainte de dictatura comunistă, și așa a ajuns ca perioada interbelică, inclusiv anii ’40 să fie văzuți ca un model posibil pentru societate. După cum se vede în toată povestea asta cu kitsch-ul de la Mița Biciclista, această nostalgie după Micul Paris. Era ceva de nici 1% în societatea românească de atunci, fără să vorbim de importanța unor edituri, a unor scriitori, a unor gânditori. Și eu sunt foarte legat, de exemplu, de avangarda românească din anii ’30, dar, cu toate astea, aceeași perioadă a însemnat o sărăcie lucie pentru majoritatea poporului, a însemnat ascensiunea unei corupții uriașe a camarilei lui Carol al II-lea, a însemnat dezvoltarea explozivă a fascismului românesc, întâi cu Garda de Fier, apoi cu regimul Antonescu. A însemnat explozia antisemitismului românesc, a însemnat uniunea dintre fascism și Biserică, care la noi e și în ziua de astăzi. Toate lucrurile alea sunt mai importante decât faptul că exista Librăria Hachette sau că puteai cumpăra Proust în limba franceză într-o librărie din București. Mi se pare că balanța trebuie pusă. Eu nu spun acum că la ascensiunea AUR au contribuit intelectualii care au venerat interbelicul românesc, dar poate mai multă luciditate nu ar fi stricat.

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„Cinemaul este o formă de gândire“

Filmul ne reamintește de „generația Skype“. Pare că în ultimii ani, problema migrației și mai ales considerentele mai personale ale acestui subiect au intrat într-un con de umbră. Tehnologia pare că ne-a apropiat, că a redus distanța între oameni, și, cu toate acestea, pare că tot nu ne cunoaștem, chiar dacă social media ne deschide ușa către intimitatea caselor noastre.

Pentru mine, tehnologia este o formă de apropiere. Dar da, este o formă perversă de cunoaștere. Eu încerc să îi văd mai degrabă beneficiile.

Radu Jude lucrează la un viitor film alături de Sebastian Stan. Foto: Arhiva personală

Toată lumea știe deja despre dumneavoastră că sunteți un artist care experimentează cu noile tehnologii mai ales. Luând în considerare social media, cum am putea să facem acum diferența între un artist și un creator de conținut? Ce este artă și ce este conținut?

Eu nu fac nicio diferență între lucrurile astea. Îl putem lua exemplu pe Eisenstein care vedea totul ca montaj, ca cinema; chiar a și scris despre asta, despre muzica lui Wagner, poeziile lui Pușkin, hieroglifele egiptene, ideogramele japoneze. Eu sunt la fel, păstrând proporțiile, în sensul că văd totul ca fiind cinema, ca fiind o formă de expresie, văd totul ca fiind un cinema infinit. Atunci nu fac o diferență între ele. Ce înseamnă artă este o chestiune care nu mă preocupă, dar și cei de pe social media creează o formă de cinema. Sunt create opere mai bune sau mai proaste, unele pe la cinema, altele la televizor, unele pe YouTube, altele pe TikTok sau Instagram, unele cu AI, altele pentru site-uri porno, toate lucrurile astea pentru mine fac parte din același fenomen. Dincolo de asta, cinemaul este o formă de gândire. Cu mijloacele mele limitate și cu talentul meu foarte mic, încerc să ofer niște rezultate ale unei gândiri de felul acesta.

La capătul opus al perfecțiunii

Cum vedeți și cinemaul la 130 de ani de la prima proiecție cinematografică din România?

Pe de o parte, o formă de expresie pe cale de dispariție, pe de cealaltă parte, ca o formă de expresie care își trăiește un fel de vârstă de aur. Cum se va construi mai departe, ce se va întâmpla mai departe este și în sarcina noastră, a cineaștilor. Perspectiva de a mă văicări și a spune că cinemaul e pe moarte mi se pare total neinteresantă. Din contră, acum există niște potențialități uriașe. Probabil că nu vor fi împlinite, asta e altă discuție. Dar dacă cinemaul va dispărea, înseamnă că merită să dispară. Nu am niciun fel de regret.

Ce părere aveți despre folosirea AI-ului în crearea unor filme sau cărți?

Eu nu am nimic împotrivă, sunt all-in. Problema este, mai ales la imagine, chiar și la texte, că se face din ce în ce mai puțin diferența între imagini generate cu AI și imagini fără istorie, cum se spune. Sunt foarte multe probleme etice, probleme politice legate de AI, dar din punct de vedere al creativității și al raportului cu arta filmului, cu literatura, sunt foarte în favoarea folosirii AI ca instrument de cercetare. În „Dracula“ am multe imagini generate cu AI, dar se vede, nu am vrut să păcălesc. Și dacă AI va face filme mai bune decât le fac oamenii, să le facă, nicio problemă. Eu încerc să fac filmele mult mai proaste pentru că programele sunt făcute să realizeze lucrurile tot mai bune într-un sens convențional. Eu merg în sensul invers, și lucrurile atât de proaste, cum le fac eu, n-o să le poată face AI.