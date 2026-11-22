La doar o zi după lansarea globală a GTA 6, un streamer din Noua Zeelandă anunță că a devenit primul jucător din lume care a terminat campania principală a jocului. BrycexD afirmă că a rămas treaz mai bine de 50 de ore pentru a ajunge la final, însă performanța sa nu a fost confirmată oficial de Rockstar Games.

Foto: X @BrycexD

Streamerul BrycexD susține că a reușit să termine primul campania principală din Grand Theft Auto VI, după un maraton de gaming care, potrivit propriilor declarații, l-a ținut treaz mai bine de două zile, potrivit NDTV US Sports.

Creatorul de conținut din Noua Zeelandă a anunțat performanța pe platforma X, unde a publicat o imagine cu genericul de final al jocului. Captura indică un timp de joc de aproximativ 39 de ore și 38 de minute, la numai o zi după lansarea mondială a GTA 6.

„AM REUȘIT!!! Sunt prima persoană din lume care a terminat versiunea oficială a jocului Grand Theft Auto 6!”, a scris BrycexD în mesajul publicat online.

Streamerul a susținut că a stat treaz peste 50 de ore pentru a-și atinge obiectivul.

Performanța, stabilită în 39 de ore și 38 de minute: „Nu am făcut nicio pauză”

El a mai afirmat că transmisiunea sa a atras un vârf de aproximativ 14.000 de spectatori simultan și peste 6.100 de abonamente noi sau oferite cadou.

Imaginea publicată de BrycexD arată genericul de final al jocului și un timp total de aproximativ 39 de ore și 38 de minute petrecute în campanie. Acesta este însă timpul înregistrat în joc, nu durata totală a provocării despre care streamerul spune că a depășit 50 de ore.

Avantajul său a fost și fusul orar. GTA 6 a devenit disponibil în Noua Zeelandă la miezul nopții, pe 19 noiembrie, cu câteva ore înainte ca jocul să fie accesibil în alte regiuni ale lumii. BrycexD și-a anunțat încă din ajun intenția de a realiza un „WORLD'S FIRST SPEED RUN”, promovând transmisiunea drept o încercare de a termina jocul înaintea tuturor.

Totuși, recordul revendicat de acesta rămâne neconfirmat. Deși captura de ecran demonstrează că a ajuns la finalul poveștii principale, Rockstar Games nu l-a recunoscut oficial drept primul jucător care a terminat campania și nici nu a validat performanța ca record mondial.

De asemenea, realizarea vizează exclusiv povestea principală din GTA 6 și nu reprezintă o parcurgere completă a jocului, cu toate activitățile și obiectivele secundare finalizate.