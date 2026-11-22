Cântăreața și actrița americană Miley Cyrus s-a căsătorit cu partenerul său, muzicianul Maxx Morando. Ceremonia a avut loc la o reședință din Palm Springs, care i-a aparținut în trecut celebrului cântăreț Frank Sinatra, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns. Foto: colaj foto X

La ceremonie ar fi participat și tatăl artistei, Billy Ray Cyrus, alături de partenera sa, actrița Liz Hurley.

Miley Cyrus a purtat o rochie albă simplă, în timp ce invitații au respectat un cod vestimentar care a impus ținute complet negre. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, departe de atenția publicului, scrie revista People.

Miley Cyrus, la a doua căsătorie

Pentru artista în vârstă de 33 de ani, aceasta este a doua căsătorie. În 2018, Miley Cyrus s-a căsătorit cu actorul australian Liam Hemsworth, după o relație de mai mulți ani. Cei doi au decis să se despartă în 2019, iar divorțul a fost finalizat în ianuarie 2020.

Înainte de relația cu Maxx Morando, cântăreața a mai avut legături amoroase cu nume cunoscute din industria muzicală, printre care Nick Jonas și Cody Simpson.

Cine este Miley Cyrus, artista care a devenit celebră cu „Hannah Montana”

Miley Cyrus a devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolului principal din serialul Disney „Hannah Montana”, în care a interpretat o adolescentă care ducea o viață dublă: elevă de liceu și vedetă pop. În producție a apărut și regretata cântăreață de muzică country Dolly Parton, nașa artistei, în rolul mătușii Dolly.

După încheierea serialului, Miley și-a construit o carieră muzicală de succes, devenind una dintre cele mai cunoscute artiste pop ale generației sale. A câștigat trei premii Grammy și un premiu Brit, iar printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Wrecking Ball”, „Flowers” și „Party in the USA”.