Miley Cyrus s-a căsătorit în secret cu partenerul ei, Maxx Morando. Unde a avut loc ceremonia privată
Cântăreața și actrița americană Miley Cyrus s-a căsătorit cu partenerul său, muzicianul Maxx Morando. Ceremonia a avut loc la o reședință din Palm Springs, care i-a aparținut în trecut celebrului cântăreț Frank Sinatra, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.
La ceremonie ar fi participat și tatăl artistei, Billy Ray Cyrus, alături de partenera sa, actrița Liz Hurley.
Miley Cyrus a purtat o rochie albă simplă, în timp ce invitații au respectat un cod vestimentar care a impus ținute complet negre. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, departe de atenția publicului, scrie revista People.
Miley Cyrus, la a doua căsătorie
Pentru artista în vârstă de 33 de ani, aceasta este a doua căsătorie. În 2018, Miley Cyrus s-a căsătorit cu actorul australian Liam Hemsworth, după o relație de mai mulți ani. Cei doi au decis să se despartă în 2019, iar divorțul a fost finalizat în ianuarie 2020.
Înainte de relația cu Maxx Morando, cântăreața a mai avut legături amoroase cu nume cunoscute din industria muzicală, printre care Nick Jonas și Cody Simpson.
Cine este Miley Cyrus, artista care a devenit celebră cu „Hannah Montana”
Miley Cyrus a devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolului principal din serialul Disney „Hannah Montana”, în care a interpretat o adolescentă care ducea o viață dublă: elevă de liceu și vedetă pop. În producție a apărut și regretata cântăreață de muzică country Dolly Parton, nașa artistei, în rolul mătușii Dolly.
După încheierea serialului, Miley și-a construit o carieră muzicală de succes, devenind una dintre cele mai cunoscute artiste pop ale generației sale. A câștigat trei premii Grammy și un premiu Brit, iar printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Wrecking Ball”, „Flowers” și „Party in the USA”.