Petrișor Peiu, liderul senatorului AUR, a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că pune ascensiunea opoziției pe seama problemelor politice din România, ceea ce, în opinia sa, e greșit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul l-a comparat pe șeful statului cu Marcel Ciolacu și Vladimir Putin și i-a reproșat politica economică și cheltuielile pentru înzestrarea armatei.

Dan Dungaciu, Petrișor Peiu și George Simion, la consultările cu Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos - Octav Ganea

Nicușor Dan, Petrișor Peiu și George Simion, la consultările de la Cotroceni Foto: INQUAM Photos Octav Ganea jpg

Petrișor Peiu îl acuză pe șeful statului nu înțelege cauzele reale ale nemulțumirii electoratului.

„Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă. Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul. Dacă după un an și jumătate de când este în fruntea statului, omul crede că problema lui este ascensiunea partidului de opoziție, nicidecum proasta sa guvernare, atunci are dificultăți majore în a înțelege realitatea. O regulă de bază a democrației spune că, atunci când guvernarea este proastă, opoziția crește și, la următoarele alegeri, preia guvernul tocmai pentru a face altceva decât a făcut guvernul blamat de electorat.”, a scris Peiu pe Facebook.

Parlamentarul AUR mai face o comparație controversată, susținând că o asemenea abordare este specifică regimurilor autoritare.

„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea ”, scrie senatorul AUR.

În mesajul său, Petrișor Peiu critică și politica economică a actualei puteri, precum și cheltuielile pentru apărare.

„Poporul se va ambiționa să voteze altfel decât vă doriți dumneavoastră”

Senatorul AUR susține că executivul a generat probleme economice resimțite de populație și îl acuză pe președinte că cere sacrificii cetățenilor în timp ce este asociat cu privilegiile clasei politice.

„Ei bine, domnule Nicușor Dan, poate este timpul să pricepeți cum funcționează democrația: poporul se va ambiționa să voteze altfel decât vă doriți dumneavoastră nu pentru a vă strica somnul de frumusețe, ci pentru că guvernați prost, pentru că ați patronat cea mai mare inflație din UE și gospodăriile se chinuie sa își plătească facturile, pentru că cereți sacrificii cetățenilor dar dumneavoastră defilați alături de luxul PSD, pentru că ați cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru a cumpăra armament fără licitație, pentru că închideți centralele din România și importați energie”, a mai scris Peiu în aceeași postare.

Liderul senatorilor AUR susține că nemulțumirea populației este determinată de politicile guvernării și nu de influența opoziției.

„Pentru toate aceste motive, poporul nu vă ascultă și nici nu vă urmează”, afirmă Petrișor Peiu în mesajul publicat pe Facebook.