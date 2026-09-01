 „Ne place să ne înțelegem cu toată lumea". Trump readuce Rusia la masa G20, spre nemulțumirea aliaților europeni | adevarul.ro
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„Ne place să ne înțelegem cu toată lumea". Trump readuce Rusia la masa G20, spre nemulțumirea aliaților europeni

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Decizia administrației Trump de a reintegra Rusia în cadrul unei reuniuni a oficialilor economici de top ai lumii stârnește noi tensiuni cu aliații europeni, care doresc să continue izolarea Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Scott Bessent și Anton Siluavov
Scott Bessent și Anton Siluavov/FOTO:X Foto: FOTO:X@volkova_ma57183

Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a fost prezent luni, 31 august, în prima zi a discuțiilor G20 găzduite de SUA. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avut și o întrevedere separată cu Siluanov, în marja summitului, scrie politico.eu.

Prezența lui Siluanov a fost însă contestată de oficialii europeni prezenți luni la Asheville, iar decizia de a include reprezentantul rus la reuniune a provocat tensiuni și în privința organizării fotografiei de grup a participanților.

„Secretarul Bessent a avut o întâlnire productivă cu ministrul rus de Finanțe", a declarat pentru POLITICO Erin Browne, subsecretar al Trezoreriei pentru afaceri internaționale. Potrivit acesteia, Bessent i-a transmis lui Siluanov că „războiul trebuie să se încheie" și că partea americană „dorește un rezultat pașnic".

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a precizat că cei doi au discutat despre „planul lui Trump pentru pace și creștere economică".

Browne a subliniat că decizia de a include Rusia a aparținut Casei Albe. „Urmăm protocolul stabilit de Casa Albă", a spus ea.

Întrebat luni de jurnaliști despre prezența Rusiei la reuniune, Trump a apărat decizia. „Ne place să ne înțelegem cu toată lumea", le-a spus el reporterilor. „Unul dintre motivele pentru care am atât de mult succes este că mă înțeleg cu toată lumea."

Mesajul lui Bessent

În cadrul întâlnirii cu Siluanov, Bessent a subliniat clar că SUA nu vor oferi Rusiei nicio formă de sprijin economic până la încheierea războiului din Ucraina, potrivit unei persoane familiarizate cu discuția. Atunci când ministrul rus a încercat să abordeze subiecte de interes pentru partea rusă, „secretarul Bessent l-a întrerupt ferm și i-a spus că nimic nu este posibil până când războiul nu se termină", a precizat sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul privat al întrevederii.

Includerea Rusiei a reprezentat o schimbare semnificativă față de modul în care SUA au tratat astfel de reuniuni după invazia din 2022. În timpul administrației Biden, oficialii americani s-au alăturat omologilor europeni în protestele publice față de participarea Moscovei la forurile economice internaționale. Fosta secretară a Trezoreriei, Janet Yellen, s-a numărat printre oficialii occidentali care au părăsit sala în 2022, în timpul unei reuniuni G20, atunci când un reprezentant rus a luat cuvântul.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, le-a declarat jurnaliștilor că a precizat clar că „nu va poza într-o fotografie de grup alături de ministrul rus de Finanțe", subliniind că, în ultimii ani, o astfel de fotografie nu mai avusese loc. Klingbeil a menționat că și-a coordonat poziția cu alți oficiali europeni.

„Abordarea unită a europenilor a dus, în final, la realizarea fotografiei de grup fără ministrul rus de Finanțe și fără delegația rusă", a declarat el.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a refuzat să comenteze disputa legată de fotografie. Instituția a publicat luni seara imaginea oficială, din care lipsea reprezentantul rus.

În cadrul discuțiilor de la Asheville, Klingbeil a afirmat că a profitat de ocazie pentru a-i transmite direct ministrului rus de Finanțe că Rusia trebuie să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, cel mai înalt oficial democrat din cadrul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a criticat dur decizia administrației de a include Rusia la reuniune.

„Administrația Trump trebuie să facă presiuni asupra lui Putin și a apropiaților săi, nu să le ofere o platformă", a declarat Shaheen într-un comunicat. Ea a îndemnat, de asemenea, Camera Reprezentanților să adopte noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobat cu o largă majoritate de Senat la începutul acestei luni.

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